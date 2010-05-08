Рецепт из старой кулинарной тетрадочки. Ни разу не готовила, но вот пробил час "икс". Не оливье, конечно, но для разнообразия меню и для тех, кто любит неожиданные сочетания, очень даже неплохо. Угощайтесь!

















Кукуруза — 0,5 бан.

Петрушка — 7 веточ.

Укроп — 7 веточ.

Яблоко (зелёное крупное) — 1 шт

Сухарики (ржаные) — 60 г

Майонез (или по вкусу) — 3-4 ст. л.

Соль (по вкусу)

Продукты для салата.

С кукурузы слить воду.

Петрушку и укроп мелко порубить.

Яблоки намыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками.

Всыпать в салатник сухарики, посолить (я не солила), добавить майонез, перемешать и сразу подавать к столу.

