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Создан: 08.05.2010
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Салат "Гренни" - нам неожиданно понравился, хотя все мясоеды

Суббота, 02 Октября 2021 г. 08:15 + в цитатник

4518b0d30290ef8424e924a45a0eef40 (36x31, 2Kb)Рецепт из старой кулинарной тетрадочки. Ни разу не готовила, но вот пробил час "икс". Не оливье, конечно, но для разнообразия меню и для тех, кто любит неожиданные сочетания, очень даже неплохо. Угощайтесь!

Рецепт: Салат Гренни







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Кукуруза — 0,5 бан.
Петрушка — 7 веточ.
Укроп — 7 веточ.
Яблоко (зелёное крупное) — 1 шт
Сухарики (ржаные) — 60 г
Майонез (или по вкусу) — 3-4 ст. л.
Соль (по вкусу)

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Салат Гренни фото

Продукты для салата.

Салат Гренни ингредиенты

С кукурузы слить воду.

Салат Гренни Кукуруза

Петрушку и укроп мелко порубить.

Салат Гренни Петрушка

Яблоки намыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками.

Салат Гренни Укроп

Всыпать в салатник сухарики, посолить (я не солила), добавить майонез, перемешать и сразу подавать к столу.
 




Приятного аппетита и хорошего настроения! ❤️
Рубрики:  ни дня без салата
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 02 Октября 2021 г. 08:27 (ссылка)
Спасибо.
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