Суббота, 02 Октября 2021 г. 08:15
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Салат "Гренни" - нам неожиданно понравился, хотя все мясоеды
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Метки:
салат
сухарики
кукуруза
яблоко
петрушка
укроп
майонез
Рецепт из старой кулинарной тетрадочки. Ни разу не готовила, но вот пробил час "икс". Не оливье, конечно, но для разнообразия меню и для тех, кто любит неожиданные сочетания, очень даже неплохо. Угощайтесь!
Кукуруза — 0,5 бан.
Петрушка — 7 веточ.
Укроп — 7 веточ.
Яблоко (зелёное крупное) — 1 шт
Сухарики (ржаные) — 60 г
Майонез (или по вкусу) — 3-4 ст. л.
Соль (по вкусу)
Петрушку и укроп мелко порубить.
Яблоки намыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками.
Всыпать в салатник сухарики, посолить (я не солила), добавить майонез, перемешать и сразу подавать к столу.
Приятного аппетита и хорошего настроения! ❤️
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