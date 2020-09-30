Мне довелось попробовать такой пирог (скорее всего, торт), и поняла, вкуснее я ничего не пробовала! Здесь все самое-самое, что сочетается по вкусу: такое нежное тесто, что во рту рассыпается, нежная кислинка не дает десерту быль однообразно-сладкой, 2 вида крема делает пляцек нежным. Делать всю эту красоту непросто, но только первый раз. Стоит только немного освоиться, приготовить, и… потом все пойдет, как по маслу. 20-30 минут, и вы уже поставите заготовку в печь!















Тесто

Мука – 200гр;

Яичные желтки – 2шт.;

Смалец (масло или маргарин) – 100гр;

Сахар – 50гр;

Сметана – 2ст.л.;

Сода – 0,5ст.л.;

Разрыхлитель – 0,5ст.л.

Повидло

Яблоки – 5шт.;

Сахар – 0,5ст.;

Крахмал – 2ст.л.





Белковая прослойка

Яичные белки – 2шт.;

Сахар – 50гр;

Крахмал – 1ст.л







Крем Молоко – 250мл; Сливочное масло – 100гр; Сахар – 0,5ст.; Мука – 1ст.л.; Крахмал – 1ст.л.



Глазурь Шоколад – 150гр; Сливочное масло – 50гр





.

Начнем с повидла, чтобы оно как следует остыло. Очищаем яблоки и трем их на терку.

Яблоки смешиваем в кастрюле с сахаром и ставим на средний огонь. Варим повидло до кипячения и кипятим еще минут 15.

Чтобы повидло быстрее приготовилось, с него можно слить сироп (если его будет много).

Хорошо проваренное повидло измельчаем погружным блендером до однородной массы.

Добавляем в повидло крахмал (частями, чтобы легче его вмешать в яблочное пюре). Возвращаем на огонь и варим еще минут 5, пока повидло не станет загущаться.

Готовое повидло остужаем.

Приступаем к приготовлению теста. В просеянную муку добавляем соду, разрыхлитель и сахар. Перемешиваем сухую смесь.

Вводим смалец и перетираем муку в крошку.

Мне больше нравится тесто для пляцека готовить из смальца. Смалец дает пористую, нежную, рассыпающуюся структуру.

В штрейзельную крошку добавляем желтки и сметану.

Замешиваем нежное податливое тесто. Даем ему постоять в холодильнике минут 20-30.

Готовим заварной крем. В сотейник вливаем молоко, добавляем сахар. На среднем огне греем молоко пока не растворится сахар.

В горячее молоко добавляем масло. Греем молоко до растворения масла.

С сотейника сливаем небольшое количество молочной смеси, чтобы растворить в ней крахмал. Вводим крахмал и перемешиваем до получения однородной смеси.

Переливаем крахмальную смесь в сотейник и возвращаем крем на огонь. варим крем до загустения. Постоянно помешиваем.

Готовим белковую пену для прослойки. Взбиваем белки до устойчивой пены, вводим тонкой струйкой сахар, не переставая взбивать пену.

Не переставая взбивать, вводим в меренгу крахмал. Пена получается прочная и пышная. Взбиваем ее около минуты, пока крахмал хорошо не перемешается с пеной.

Я буду выпекать пирог на одном, но большом противне. Чтобы получился тот самый смаколык, я разрежу пирог пополам и соединю две половинки.

Сначала нужно отмерить пергамент для противня. На нем мы и будем раскатывать тесто. Это очень удобно, и не нужно будет пласт теста переносить на противень.

По тесту распределяем повидло ровным слоем, 0,5-0,7см в высоту.

Если у вас повидло готовое, и вам не нужно его готовить, тогда вам понадобится 1,5-2ст. повидла.

Поверх повидла смазываем корж белковой пеной. Ставим противень в духовку на 45 минут. Выпекаем пирог при 170⁰.

Готовый пирог разрезаем пополам и складываем так, чтобы белковый слой был внутри, посередине. Но сначала, перед тем как сформировать смаколык…

Охлаждаем пирог и смазываем одну половину пирога кремом. вот теперь складываем две половинки пляцека.

На водяной бане растапливаем шоколад с маслом.

Поливаем глазурью пирог. Разравниваем слой глазури.

Пирог получается таким, что от кусочка получаешь огромнющее наслаждение! А какой он красивый!!! Сказка!