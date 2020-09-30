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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 321576



Украинский яблочный пляцек – непередаваемая вкуснота

Четверг, 01 Октября 2020 г. 13:22 + в цитатник

Мне довелось попробовать такой пирог (скорее всего, торт), и поняла, вкуснее я ничего не пробовала! Здесь все самое-самое, что сочетается по вкусу: такое нежное тесто, что во рту рассыпается, нежная кислинка не дает десерту быль однообразно-сладкой, 2 вида крема делает пляцек нежным. Делать всю эту красоту непросто, но только первый раз. Стоит только немного освоиться, приготовить, и… потом все пойдет, как по маслу. 20-30 минут, и вы уже поставите заготовку в печь!


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Тесто

  • Мука – 200гр;
  • Яичные желтки – 2шт.;
  • Смалец (масло или маргарин) – 100гр;
  • Сахар – 50гр;
  • Сметана – 2ст.л.;
  • Сода – 0,5ст.л.;
  • Разрыхлитель – 0,5ст.л.

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Повидло
 
Яблоки – 5шт.;
Сахар – 0,5ст.;
Крахмал – 2ст.л.

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Белковая прослойка
 
Яичные белки – 2шт.;
Сахар – 50гр;
Крахмал – 1ст.л


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Крем
 
Молоко – 250мл;
Сливочное масло – 100гр;
Сахар – 0,5ст.;
Мука – 1ст.л.;
Крахмал – 1ст.л.


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Глазурь

 
Шоколад – 150гр;
Сливочное масло – 50гр


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Начнем с повидла, чтобы оно как следует остыло. Очищаем яблоки и трем их на терку.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала)  

Яблоки смешиваем в кастрюле с сахаром и ставим на средний огонь. Варим повидло до кипячения и кипятим еще минут 15.

Чтобы повидло быстрее приготовилось, с него можно слить сироп (если его будет много).

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Хорошо проваренное повидло измельчаем погружным блендером до однородной массы.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Добавляем в повидло крахмал (частями, чтобы легче его вмешать в яблочное пюре). Возвращаем на огонь и варим еще минут 5, пока повидло не станет загущаться.

Готовое повидло остужаем.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Приступаем к приготовлению теста. В просеянную муку добавляем соду, разрыхлитель и сахар. Перемешиваем сухую смесь.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Вводим смалец и перетираем муку в крошку.

Мне больше нравится тесто для пляцека готовить из смальца. Смалец дает пористую, нежную, рассыпающуюся структуру.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) В штрейзельную крошку добавляем желтки и сметану.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Замешиваем нежное податливое тесто. Даем ему постоять в холодильнике минут 20-30.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Готовим заварной крем. В сотейник вливаем молоко, добавляем сахар. На среднем огне греем молоко пока не растворится сахар.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) В горячее молоко добавляем масло. Греем молоко до растворения масла.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) С сотейника сливаем небольшое количество молочной смеси, чтобы растворить в ней крахмал. Вводим крахмал и перемешиваем до получения однородной смеси.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Переливаем крахмальную смесь в сотейник и возвращаем крем на огонь. варим крем до загустения. Постоянно помешиваем.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Готовим белковую пену для прослойки. Взбиваем белки до устойчивой пены, вводим тонкой струйкой сахар, не переставая взбивать пену.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Не переставая взбивать, вводим в меренгу крахмал. Пена получается прочная и пышная. Взбиваем ее около минуты, пока крахмал хорошо не перемешается с пеной.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Я буду выпекать пирог на одном, но большом противне. Чтобы получился тот самый смаколык, я разрежу пирог пополам и соединю две половинки.

Сначала нужно отмерить пергамент для противня. На нем мы и будем раскатывать тесто. Это очень удобно, и не нужно будет пласт теста переносить на противень.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) По тесту распределяем повидло ровным слоем, 0,5-0,7см в высоту.

Если у вас повидло готовое, и вам не нужно его готовить, тогда вам понадобится 1,5-2ст. повидла.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Поверх повидла смазываем корж белковой пеной. Ставим противень в духовку на 45 минут. Выпекаем пирог при 170⁰.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Готовый пирог разрезаем пополам и складываем так, чтобы белковый слой был внутри, посередине. Но сначала, перед тем как сформировать смаколык…

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Охлаждаем пирог и смазываем одну половину пирога кремом. вот теперь складываем две половинки пляцека.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) На водяной бане растапливаем шоколад с маслом.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Поливаем глазурью пирог. Разравниваем слой глазури.

Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота (у нас такого не пробовала) Пирог получается таким, что от кусочка получаешь огромнющее наслаждение! А какой он красивый!!! Сказка!

«Пляцек Смаколык» – непередаваемая вкуснота!Украинский яблочный пирог – непередаваемая вкуснота

 

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 44 раз
Понравилось: 18 пользователям
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наталья_ландыш   обратиться по имени Среда, 30 Сентября 2020 г. 16:39 (ссылка)
Дорогая ГАЛОЧКА С днем Веры, Надежды, Любови, Софии!!!
Я вас от души поздравляю сегодня.
Нас мужество этих прекрасных святых
Примером своим вдохновляет на подвиг.
Желаю вам всем и любви, и надежды,
И веры, что в жизни спасает.
Пусть в сердце живут они долгие годы,
И душу теплом согревают
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Среда, 30 Сентября 2020 г. 17:30ссылка
галина5819
Наталья, желаю тебе добра и чудес, чтобы было много радостных дней, а все неприятности смыло октябрьским дождем! Хорошо жить, когда у тебя есть надежда — с ней гораздо легче. Хорошо, когда в сердце имеешь любовь, а в душе негасимую веру в мечту.
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Akmaya   обратиться по имени Четверг, 01 Октября 2020 г. 14:46 (ссылка)
Благодарю!
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Четверг, 01 Октября 2020 г. 20:57ссылка
галина5819
на здоровье...вкусного пирога
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