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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Кекс "Пражский грош" - очень нежный, самый нежный... и при этом - на воде

Суббота, 29 Августа 2020 г. 06:23 + в цитатник
Удивительный кекс. С такой воздушной текстурой, просто, невесомый мякиш. 
Состав продуктов скромный и при этом кекс получается потрясающим.
 
 Кекс "Пражский грош" - это экономный, народный рецепт "за один грош". Пражский грош - это серебряная монета, которая была популярной в средневековой Европе. В честь нее был назван кекс. Рецепт интересен тем, что, по сути, это кекс на воде. В тесто для кексов обычно добавляется сметана, молоко, кефир, но в этом рецепте добавляется вода, а в  результате получаются  воздушные кексы, которые долго не черствеют и по вкусу похожи на  шифоновый бисквит.
 

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яйца........................................4 шт.
сахар......................................200 г.
вода комнатной температуры...150 мл
масло растительное.............150 мл.
мука........................................250 г.
разрыхлитель.......................2 ч.л.
ванилин
ягоды.....................................1 стакан

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  • Яйца разделить на белки и желтки

Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)

  • Желтки взбить с сахаром
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • и не прекращая взбивать ввести воду и раст.масло.По желанию можно добавить ванилин.
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)

вода и масло комнатной температуры

  • муку просеять и смешать с разрыхлителем. Ввести муку в яичную массу.
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 

я перемешивала миксером на небольших оборотах,можно венчиком

  • Белки взбить до устойчивых пиков
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • и порциями вмешать в тесто
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • В результате тесто получается пышным и воздушным
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • Дно формы застелить пергаментом и смазать дно и бока растит.маслом.Я взяла форму диаметром 22 см.,но смело можете использовать и 24 и 26 см. (просто с формой большего диаметра кекс будет менее высоким)
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • Перелить часть теста в форму и выложить ягоды
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 

если нет ягод,можно взять любое варенье и нанести поверх теста.А можно использовать кусочки бананов,персиков или абрикос

  • Вылить оставшуюся часть теста
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • Время выпечки будет зависеть от размера формы.У меня кекс выпекался 1 час.Но чем больше форма,тем меньше время выпечки.Выпекаем при 180°С.Готовность проверяйте деревянной палочкой.
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 
  • Когда кекс остынет,извлекаем его из формы
 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)
 

Украшаем по желанию

 
Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)

и угощаемся

Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"(по вкусу как шифоновый бисквит)



Проще уже некуда Кекс "Пражский грош"

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  


Процитировано 68 раз
Понравилось: 31 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 29 Августа 2020 г. 07:36 (ссылка)
Приятного общения! Всего самого доброго и прекрасного!
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Суббота, 29 Августа 2020 г. 18:17ссылка
галина5819
Привет! Пусть последние выходные лета принесут массу приятных впечатлений, которые будут согревать своими воспоминаниями до следующего лета🌳🌻🦋
e82aee2dad92641bcba875c2888cdf09 (564x370, 41Kb)
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