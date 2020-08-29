Удивительный кекс. С такой воздушной текстурой, просто, невесомый мякиш.
Состав продуктов скромный и при этом кекс получается потрясающим.
Кекс "Пражский грош" - это экономный, народный рецепт "за один грош". Пражский грош - это серебряная монета, которая была популярной в средневековой Европе. В честь нее был назван кекс. Рецепт интересен тем, что, по сути, это кекс на воде. В тесто для кексов обычно добавляется сметана, молоко, кефир, но в этом рецепте добавляется вода, а в результате получаются воздушные кексы, которые долго не черствеют и по вкусу похожи на шифоновый бисквит.
яйца........................................4 шт.
сахар......................................200 г.
вода комнатной температуры...150 мл
масло растительное.............150 мл.
мука........................................250 г.
и не прекращая взбивать ввести воду и раст.масло.По желанию можно добавить ванилин.
муку просеять и смешать с разрыхлителем. Ввести муку в яичную массу.
Белки взбить до устойчивых пиков
и порциями вмешать в тесто
В результате тесто получается пышным и воздушным
Дно формы застелить пергаментом и смазать дно и бока растит.маслом.Я взяла форму диаметром 22 см.,но смело можете использовать и 24 и 26 см. (просто с формой большего диаметра кекс будет менее высоким)
Перелить часть теста в форму и выложить ягоды
Вылить оставшуюся часть теста
Время выпечки будет зависеть от размера формы.У меня кекс выпекался 1 час.Но чем больше форма,тем меньше время выпечки.Выпекаем при 180°С.Готовность проверяйте деревянной палочкой.