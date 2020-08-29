Удивительный кекс. С такой воздушной текстурой, просто, невесомый мякиш.

Состав продуктов скромный и при этом кекс получается потрясающим.

Кекс "Пражский грош" - это экономный, народный рецепт "за один грош". Пражский грош - это серебряная монета, которая была популярной в средневековой Европе. В честь нее был назван кекс. Рецепт интересен тем, что, по сути, это кекс на воде. В тесто для кексов обычно добавляется сметана, молоко, кефир, но в этом рецепте добавляется вода, а в результате получаются воздушные кексы, которые долго не черствеют и по вкусу похожи на шифоновый бисквит.