Хочу поделиться с вами рецептом шикарного но очень бюджетного ужин. Мои близкие даже не поняли, а потом удивились когда узнали про секретный ингредиент. И сразу попросили рецепт. Беру обычную банку рыбных консервов и получаю такую вкуснятину- очень вкусный ужин на скорую руку.



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Консервы рыбные — 1 бан.

Картофель — 4 шт

Зелень — 1 пуч.

Сметана — 50 г

Майонез — 80 г

Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Сыр твердый — 50 г

Помидор — 1 шт

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 10





