Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 318171



Запеканка из рыбных консервов

Четверг, 27 Августа 2020 г. 06:19 + в цитатник

Хочу поделиться с вами рецептом шикарного но очень бюджетного ужин. Мои близкие даже не поняли, а потом удивились когда узнали про секретный ингредиент. И сразу попросили рецепт. Беру обычную банку рыбных консервов и получаю такую вкуснятину- очень вкусный ужин на скорую руку.

Рецепт: Запеканка из рыбных консервов


.



148007449_127072064_114085900_104013995_98977367_98138195_77661201_77112833_75376655_ingredients (128x34, 0Kb)

Консервы рыбные — 1 бан.
Картофель — 4 шт
Зелень — 1 пуч.
Сметана — 50 г
Майонез — 80 г
Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Сыр твердый — 50 г
Помидор — 1 шт
 
Время приготовления: 30 минут
 
Количество порций: 10

148007450_127072099_98138223_77661207_77112903_75376722_instructions (235x35, 1Kb)



Картофель очищаем и нарезаем на тоненькие кружочки.

Выкладываем их в форму для запекания.

В отдельную миску выкладываем консервы, добавляем соль, перец любые специи и разминаем вилкой.

Равномерно выкладываем консервы на картофель.
Приготовим заливку:

В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сметану, майонез и немного взбиваем.

в другой миске смешиваем муку с разрыхлителем.

Сухие ингредиенты просеиваем к жидким и тщательно перемешиваем разбивая комочки.

Заливаем смесью запеканку.

Сверху ее можно украсить нарезанными помидорами или красным сладким перцем.

Сверху посыпаем тертым сыром.

Ставим форму в разогретую до 180 гр. духовку на 30-40 мин.
 
Рубрики:  рыбный день
Метки:  


Процитировано 49 раз
Понравилось: 27 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


Radeia   обратиться по имени Четверг, 27 Августа 2020 г. 07:33 (ссылка)
Интересно, благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 27 Августа 2020 г. 13:50ссылка
галина5819
Готовьте на здоровье!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Ella_123   обратиться по имени Вторник, 01 Сентября 2020 г. 01:00 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте