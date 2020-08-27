Хочу поделиться с вами рецептом шикарного но очень бюджетного ужин. Мои близкие даже не поняли, а потом удивились когда узнали про секретный ингредиент. И сразу попросили рецепт. Беру обычную банку рыбных консервов и получаю такую вкуснятину- очень вкусный ужин на скорую руку.
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Консервы рыбные — 1 бан.
Картофель — 4 шт
Зелень — 1 пуч.
Сметана — 50 г
Майонез — 80 г
Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Сыр твердый — 50 г
Помидор — 1 шт
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 10
Картофель очищаем и нарезаем на тоненькие кружочки.
Выкладываем их в форму для запекания.
В отдельную миску выкладываем консервы, добавляем соль, перец любые специи и разминаем вилкой.
Равномерно выкладываем консервы на картофель.
Приготовим заливку:
В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сметану, майонез и немного взбиваем.
в другой миске смешиваем муку с разрыхлителем.
Сухие ингредиенты просеиваем к жидким и тщательно перемешиваем разбивая комочки.
Заливаем смесью запеканку.
Сверху ее можно украсить нарезанными помидорами или красным сладким перцем.
Сверху посыпаем тертым сыром.
Ставим форму в разогретую до 180 гр. духовку на 30-40 мин.