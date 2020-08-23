Многие умеют готовить самый простой пирог – пирог с яблоками. Однако наш пирог мы приготовим с добавлением кефира, что сделает его супер-воздушным и нежным. А так же он, как и большинство моих рецептов – готовиться легко и быстро, что тоже очень важно для любой хозяйки!

Я назвала свой пирог с яблоками – «Невесомость». А все потому что яблоки в нем как бы застыли в середине пирога и весь он получился очень нежным и воздушным!



















яблоки 5 шт.

яблочный уксус 1 ч. л.

лимоны ¼ шт.

кукурузный крахмал 3 ст. л.

сахар 1 стакан

мука 1 стакан

кефир 1 стакан

сливочное масло 30 г

сахар ванильный 1 ч. л.

сода 1 ч. л.

яйца куриные 2 шт.

Начинаем приготовление с подготовки формы для выпекания пирога. Форму застилаем пергаментом. Смазываем пергамент сливочным маслом. Ставим форму в холодильник что бы масло не таяло.

Далее моем, очищаем и нарезаем яблоки на кусочки среднего размера. Поливаем яблоки соком ¼ части лимона для того чтобы они не потемнели и сохранили свой презентабельный вид. Добавляем к яблокам сахар по вкусу и 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Все аккуратно перемешиваем и отставляем яблоки в сторонку.

Взбиваем два яйца со стаканом сахара. При этом сахар добавляем постепенно.

В получившуюся смесь добавляем 1 ч. л. ванильного сахара. Снова перемешиваем. В итоге мы получаем довольно стойкую пену.

Добавляем 30 г размягченного сливочного масла и все перемешиваем.

Убираем миксер и берем ложку, которой далее будет более аккуратно перемешивать нашу смесь.

Параллельно ставим духовку на разогрев 180°C. Так как пирог будет выпекаться в уже разогретой духовке.

Добавляем в смесь 1 стакан кефира и перемешиваем все ложкой.

После этого, частями добавляем в смесь просеянную муку и все тщательно перемешиваем. Следите что бы не было комочков в тесте.

В конце добавляем 1 ч. л. соды, загашенную 1 ч. л. уксуса. Тесто по консистенции должно получится как густая сметана. Оно не должно литься с ложки, а медленно сваливаться с нее.

Достаем форму для выпекания из холодильника. На дно формы выкладываем приблизительно ½ часть нашего теста. Аккуратно разравниваем его.

Сверху теста обильно выкладываем подготовленные нами яблоки.

Сверху яблок выкладываем остаток теста. Разравниваем его. Произвольно кладем сверху теста маленькие кусочки сливочного масла.

Ставим пирог в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.

Через 30 минут достаем готовый пирог из духовки. Готовность пирога проверяем зубочисткой. Даем пирогу немного остыть. Аккуратно снимаем форму.

По желанию, пирог сверху присыпаем сахарной пудрой.

Подаем наш яблочный пирог «Невесомость» — к столу теплым. Но даже остывший – он остается таким же вкусным и нежным. Так что можете смело брать его на пикник. Приятного вам аппетита.





Яблочный пирог «Невесомость»