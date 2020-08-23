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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 318171



Яблочный пирог "Невесомость"

Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 06:23 + в цитатник

Многие умеют готовить самый простой пирог – пирог с яблоками. Однако наш пирог мы приготовим с добавлением кефира, что сделает его супер-воздушным и нежным. А так же он, как и большинство моих рецептов – готовиться легко и быстро, что тоже очень важно для любой хозяйки!

Я назвала свой пирог с яблоками – «Невесомость». А все потому что яблоки в нем как бы застыли в середине пирога и весь он получился очень нежным и воздушным!



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яблоки 5 шт.
яблочный уксус 1 ч. л.
лимоны ¼ шт.
кукурузный крахмал 3 ст. л.
сахар 1 стакан
мука 1 стакан
кефир 1 стакан
сливочное масло 30 г
сахар ванильный 1 ч. л.
сода 1 ч. л.
яйца куриные 2 шт.
 

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Начинаем приготовление с подготовки формы для выпекания пирога. Форму застилаем пергаментом. Смазываем пергамент сливочным маслом. Ставим форму в холодильник что бы масло не таяло.
Начинаем приготовление с подготовки формы для выпекания пирога. Форму застилаем пергаментом. Смазываем пергамент сливочным маслом. Ставим форму в холодильник что бы масло не таяло.
 
Далее моем, очищаем и нарезаем яблоки на кусочки среднего размера. Поливаем яблоки соком ¼ части лимона для того чтобы они не потемнели и сохранили свой презентабельный вид. Добавляем к яблокам сахар по вкусу и 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Все аккуратно перемешиваем и отставляем яблоки в сторонку.
Далее моем, очищаем и нарезаем яблоки на кусочки среднего размера. Поливаем яблоки соком ¼ части лимона для того чтобы они не потемнели и сохранили свой презентабельный вид. Добавляем к яблокам сахар по вкусу и 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Все аккуратно перемешиваем и отставляем яблоки в сторонку.
 
Взбиваем два яйца со стаканом сахара. При этом сахар добавляем постепенно.
Взбиваем два яйца со стаканом сахара. При этом сахар добавляем постепенно.
В получившуюся смесь добавляем 1 ч. л. ванильного сахара. Снова перемешиваем. В итоге мы получаем довольно стойкую пену.
В получившуюся смесь добавляем 1 ч. л. ванильного сахара. Снова перемешиваем. В итоге мы получаем довольно стойкую пену.
Добавляем 30 г размягченного сливочного масла и все перемешиваем.
Добавляем 30 г размягченного сливочного масла и все перемешиваем.
Убираем миксер и берем ложку, которой далее будет более аккуратно перемешивать нашу смесь.
Убираем миксер и берем ложку, которой далее будет более аккуратно перемешивать нашу смесь.
Параллельно ставим духовку на разогрев 180°C. Так как пирог будет выпекаться в уже разогретой духовке.
Параллельно ставим духовку на разогрев 180°C. Так как пирог будет выпекаться в уже разогретой духовке.
Добавляем в смесь 1 стакан кефира и перемешиваем все ложкой.
Добавляем в смесь 1 стакан кефира и перемешиваем все ложкой.
 
После этого, частями добавляем в смесь просеянную муку и все тщательно перемешиваем. Следите что бы не было комочков в тесте.
После этого, частями добавляем в смесь просеянную муку и все тщательно перемешиваем. Следите что бы не было комочков в тесте.
В конце добавляем 1 ч. л. соды, загашенную 1 ч. л. уксуса. Тесто по консистенции должно получится как густая сметана. Оно не должно литься с ложки, а медленно сваливаться с нее.
В конце добавляем 1 ч. л. соды, загашенную 1 ч. л. уксуса. Тесто по консистенции должно получится как густая сметана. Оно не должно литься с ложки, а медленно сваливаться с нее.
Достаем форму для выпекания из холодильника. На дно формы выкладываем приблизительно ½ часть нашего теста. Аккуратно разравниваем его.
Достаем форму для выпекания из холодильника. На дно формы выкладываем приблизительно ½ часть нашего теста. Аккуратно разравниваем его.
 
Сверху теста обильно выкладываем подготовленные нами яблоки.
Сверху теста обильно выкладываем подготовленные нами яблоки.
 
Сверху яблок выкладываем остаток теста. Разравниваем его. Произвольно кладем сверху теста маленькие кусочки сливочного масла.
Сверху яблок выкладываем остаток теста. Разравниваем его. Произвольно кладем сверху теста маленькие кусочки сливочного масла.
 
Ставим пирог в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.
Ставим пирог в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.
 
Через 30 минут достаем готовый пирог из духовки. Готовность пирога проверяем зубочисткой. Даем пирогу немного остыть. Аккуратно снимаем форму.
Через 30 минут достаем готовый пирог из духовки. Готовность пирога проверяем зубочисткой. Даем пирогу немного остыть. Аккуратно снимаем форму.
 
По желанию, пирог сверху присыпаем сахарной пудрой.
По желанию, пирог сверху присыпаем сахарной пудрой.
 
Подаем наш яблочный пирог «Невесомость» — к столу теплым. Но даже остывший – он остается таким же вкусным и нежным. Так что можете смело брать его на пикник. Приятного вам аппетита.
Подаем наш яблочный пирог «Невесомость» — к столу теплым. Но даже остывший – он остается таким же вкусным и нежным. Так что можете смело брать его на пикник. Приятного вам аппетита.
 


 
 

 

Яблочный пирог «Невесомость»

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  


Процитировано 71 раз
Понравилось: 40 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 14:17 (ссылка)
Замечательного воскресного дня! Хорошего настроения!
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Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 16:38ссылка
галина5819
Аллочка, спасибо, моя хорошая, что пришла ко мне на пирог!
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NIMVFA   обратиться по имени С одобрением Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 19:01 (ссылка)
Спасибо! Хороший рецепт. Цитирую. Тамара
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Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 20:00ссылка
галина5819
Тамара, удачи тебе, если соберёшься испечь пирожок
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 12:29 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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Понедельник, 24 Августа 2020 г. 16:40ссылка
галина5819
вкусной шарлотки...приятного чаепития и теплых последних летних деньков!!!!
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Akmaya   обратиться по имени Очень понравилось! Понедельник, 24 Августа 2020 г. 20:09 (ссылка)
Благодарю!
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Понедельник, 24 Августа 2020 г. 21:22ссылка
галина5819
Мне тоже он очень нравится.
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Ella_123   обратиться по имени Среда, 26 Августа 2020 г. 11:00 (ссылка)
Спасибо!!!
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Четверг, 27 Августа 2020 г. 14:21ссылка
галина5819
Ella,надеюсь рецептик не разочарует
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Балахна   обратиться по имени Среда, 26 Августа 2020 г. 22:42 (ссылка)
Спасибо, хороший рецепт! С удовольствием цитирую, так как люблю пироги с яблоками!
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Четверг, 27 Августа 2020 г. 14:21ссылка
галина5819
Рада, что понравилось!
Спасибо за комментарии!
На здоровье вам!!!
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