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Запеченный рулетик из скумбрии с копченым ароматом
Скумбрия очень вкусная, жирная и полезная рыбка, которая давно стала частым гостем на наших не только обеденных, но и праздничных столах. Как ее только не готовят – жарят, варят, запекают, фаршируют. Мы сегодня приготовим порционный рулет из этой любимой многими рыбки. Он готовится очень просто и достаточно быстро, из самого минимального количества продуктов, но пусть это вас не смущает. Внешний вид рыбного рулета очень привлекательный, а вкус его порадует даже самого требовательного гурмана.
Подготовьте все продукты. Рыбку для этого рецепта покупайте целенькую, с неповрежденной, гладкой и ровной кожей. Если же кожица сухая и потрескавшаяся, скорее всего, рыба несколько раз размораживалась. Бекон лучше всего подойдет в нарезке, он хорошо будет держаться на рыбном филе.
Скумбрию предварительно разморозьте, отсеките голову, очистите аккуратно от внутренностей, удалите черную пленку внутри брюшка.
Надрежьте рыбу сверху вдоль по плавнику, аккуратно срежьте филе с хребта. Сам хребет удалите возле хвоста, хвостик должен остаться.
Уберите все косточки. Филе посолите и поперчите снаружи и внутри.
Выложите на рыбное филе тонкие ломтики сырокопченого бекона.
Теперь скумбрию нужно свернуть в рулет. Начинаем от головы к хвосту, сначала в одну сторону, потом от хвоста к голове в другую сторону.
Рыбный рулет обязательно нужно скрепить несколькими деревянными шпажками, иначе форму он не будет держать.
Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов, заготовку перекладываем в железную или керамическую форму для запекания, ставим в духовку и запекаем 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Минут за пять до окончания приготовления можно включить конвекцию или верхний гриль и дать блюду приобрести румяную корочку.
Запеченный рулет из скумбрии с беконом подавайте со свежими овощами или домашними соленьями. Из гарниров вкусно будет с картофельным пюре или вареным рисом.
Приятного!
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