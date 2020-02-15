Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 310095


Запеченный рулетик из скумбрии с копченым ароматом

Четверг, 13 Февраля 2020 г. 03:20 + в цитатник

Скумбрия очень вкусная, жирная и полезная рыбка, которая давно стала частым гостем на наших не только обеденных, но и праздничных столах. Как ее только не готовят – жарят, варят, запекают, фаршируют. Мы сегодня приготовим порционный рулет из этой любимой многими рыбки. Он готовится очень просто и достаточно быстро, из самого минимального количества продуктов, но пусть это вас не смущает. Внешний вид рыбного рулета очень привлекательный, а вкус его порадует даже самого требовательного гурмана.

rulet-iz-skumbrii-770x513 (700x466, 250Kb)

 

146502098_98213535_ingredients (118x24, 2Kb)

Скумбрия 400 гр.
Бекон 40 гр.
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

146502099_98213671_beginning_to_prepare (168x20, 2Kb)

Шаг 1 из 6
ингредиенты

Подготовьте все продукты. Рыбку для этого рецепта покупайте целенькую, с неповрежденной, гладкой и ровной кожей. Если же кожица сухая и потрескавшаяся, скорее всего, рыба несколько раз размораживалась. Бекон лучше всего подойдет в нарезке, он хорошо будет держаться на рыбном филе.

Скумбрию предварительно разморозьте, отсеките голову, очистите аккуратно от внутренностей, удалите черную пленку внутри брюшка.

 
Шаг 2 из 6
разрезка рыбной тушки

Надрежьте рыбу сверху вдоль по плавнику, аккуратно срежьте филе с хребта. Сам хребет удалите возле хвоста, хвостик должен остаться.

Уберите все косточки. Филе посолите и поперчите снаружи и внутри.

 
Шаг 3 из 6
выкладка беконовых слайсов

Выложите на рыбное филе тонкие ломтики сырокопченого бекона.

 

 

Шаг 4 из 6
закручивание в рулет

Теперь скумбрию нужно свернуть в рулет. Начинаем от головы к хвосту, сначала в одну сторону, потом от хвоста к голове в другую сторону.

 
Шаг 5 из 6
скрепление деревянной шпажкой

Рыбный рулет обязательно нужно скрепить несколькими деревянными шпажками, иначе форму он не будет держать.

Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов, заготовку перекладываем в железную или керамическую форму для запекания, ставим в духовку и запекаем 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Минут за пять до окончания приготовления можно включить конвекцию или верхний гриль и дать блюду приобрести румяную корочку.

 
Шаг 6 из 6
запеченный рулет из скумбрии

 

Запеченный рулет из скумбрии с беконом подавайте со свежими овощами или домашними соленьями. Из гарниров вкусно будет с картофельным пюре или вареным рисом.

Приятного!

 

 

Запеченный рулет из скумбрии с беконом 

Рубрики:  рыбный день
Метки:  


Процитировано 28 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


Ella_123   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 22:17 (ссылка)
спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте