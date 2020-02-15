Шаг 5 из 6

Рыбный рулет обязательно нужно скрепить несколькими деревянными шпажками, иначе форму он не будет держать.

Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов, заготовку перекладываем в железную или керамическую форму для запекания, ставим в духовку и запекаем 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Минут за пять до окончания приготовления можно включить конвекцию или верхний гриль и дать блюду приобрести румяную корочку.