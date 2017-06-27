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Тертый пирог с вишней (простой и надежный рецепт) – нежный, рассыпчатый, хрустящий, очень яркий по вкусу
Как только начинается сезон свежих фруктов: самое время печь пироги. Пироги бывают всякими и разное тесто используется: сдобное дрожжевое, дрожжевое, сладкое, несладкое, песочное, слоеное. Сегодня испечем песочный пирог с вишней. Рассыпчатое тесто и кисленькая начинка, минимум усилий и пирог с вишней будет готов.
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Вынимаем пирог вместе с бумагой, перекладываем на стол или деревянную поверхность, чтобы он остыл. Затем посыпаем пудрой и разрезаем на порционные квадраты.
Перекладываем на блюдо куски пирога с вишней, вкусный десерт готов, пора пить чай.
Приятного аппетита!
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