масло или маргарин, 250г. сахарный песок, 3/4ст. яйцо, 1шт. сода, 1ч.л. уксус, 1ч.л. разрыхлитель, 1к.л. ванилин или ваниль, 1к.л. щепотка соли мука, 2,5-3ст.



вишня



Замешиваем песочное тесто , помещаем его в морозильник минимум на 2 часа, чтобы оно застыло. Займемся вишней пока тесто застывает. Свежую вишню моем, удаляем плодоножки, выбиваем косточки. Готовим форму для выпекания: выстилаем бумагой для выпечки, промазываем маслом. Застывшее тесто натираем на крупной терке, подравниваем ножом, чтобы слой теста был равномерным по всей поверхности.

На тесто рассыпаем вишню без косточек, посыпаем сахарной пудрой.

Завершаем формирование пирога с вишней натертым песочным тестом. Помещаем в разогретый духовой шкаф при температуре 200градусов на 30 минут.

Вынимаем пирог вместе с бумагой, перекладываем на стол или деревянную поверхность, чтобы он остыл. Затем посыпаем пудрой и разрезаем на порционные квадраты.

Перекладываем на блюдо куски пирога с вишней, вкусный десерт готов, пора пить чай.

Приятного аппетита!