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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Тертый пирог с вишней (простой и надежный рецепт) – нежный, рассыпчатый, хрустящий, очень яркий по вкусу

Понедельник, 26 Июня 2017 г. 05:34 + в цитатник


Как только начинается сезон свежих фруктов: самое время печь пироги. Пироги бывают всякими и разное тесто используется: сдобное дрожжевое, дрожжевое, сладкое, несладкое, песочное, слоеное. Сегодня испечем песочный пирог с вишней. Рассыпчатое тесто и кисленькая начинка, минимум усилий и пирог с вишней будет готов.

 


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      • масло или маргарин, 250г.
      • сахарный песок, 3/4ст.
      • яйцо, 1шт.
      • сода, 1ч.л.
      • уксус, 1ч.л.
      • разрыхлитель, 1к.л.
      • ванилин или ваниль, 1к.л.
      • щепотка соли
      • мука, 2,5-3ст.
    • вишня
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    Замешиваем песочное тесто, помещаем его в морозильник минимум на 2 часа, чтобы оно застыло. Займемся вишней пока тесто застывает. Свежую вишню моем, удаляем плодоножки, выбиваем косточки. Готовим форму для выпекания: выстилаем бумагой для выпечки, промазываем маслом. Застывшее тесто натираем на крупной терке, подравниваем ножом, чтобы слой теста был равномерным по всей поверхности.
    На тесто рассыпаем вишню без косточек, посыпаем сахарной пудрой.
    Завершаем формирование пирога с вишней натертым песочным тестом. Помещаем в разогретый духовой шкаф при температуре 200градусов на 30 минут.

    Вынимаем пирог вместе с бумагой, перекладываем на стол или деревянную поверхность, чтобы он остыл. Затем посыпаем пудрой и разрезаем на порционные квадраты.

    Перекладываем на блюдо куски пирога с вишней, вкусный десерт готов, пора пить чай.

    пирог с вишней

    Приятного аппетита!

  •  

    Песочный пирог с вишней

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 114 раз
Понравилось: 46 пользователям
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LiSa1957   обратиться по имени Понедельник, 26 Июня 2017 г. 08:44 (ссылка)
Спасибо!
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Вторник, 27 Июня 2017 г. 10:30ссылка
eto_De_Niro
Спасибо
Вот интересное видео из моего дневника)

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svetanjel   обратиться по имени Понедельник, 26 Июня 2017 г. 13:02 (ссылка)
Благодарю Галиночка за вкуснятину!
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Богданова_Люда   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2017 г. 08:18 (ссылка)
Спасибо!
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Hatshepsoot   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2017 г. 10:13 (ссылка)
Благодарю!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2017 г. 14:35 (ссылка)
Благодарю!Удачи и всего только самого наилучшего!
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