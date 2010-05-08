Вишня — 200 г

Кефир — 1 ст. (200 мл)

Яйцо куриное — 3 шт.

Мука — 1 ст. (200 мл)

Разрыхлитель теста — 1.5 ч.л.

Сахар — 1 ст. (200 мл)

Сахарная пудра — по желанию

Масло сливочное — 1 ч.л. для смазывания формы

1. В духовке установить температуру 180 градусов и нагреть ее. Этот простой пирог с вишней на кефире можно приготовить как со свежей вишней, так и мороженной.

Свежие нужно хорошо вымыть и удалить косточки. Это может быть специальное устройство по их удалению или, как у меня, старый дедовский способ – булавка. Вишни без косточек нужно обязательно сложить на сито или дуршлаг, они дадут немного сока, который должен стечь, это предотвратит размокание пирога.

Замороженные вишни в обязательном порядке разморозить и тоже с помощью сита убрать образовавшийся сок.

2. Соединить яйца и сахар в миске.

Если взболтать яйца вилкой, то пирог после духовки получится невысоким, а если уделить процессу чуть больше времени и взбить венчиком до мелких пузырьков – пирог будет более высоким. Рекомендую все же выбрать второй вариант и венчиком взболтать яйца с сахаром. Не слишком долго, ведь мы печем не бисквит. Не больше 2 минут активного взбалтывания.

3. Итак, после перемешивания венчиком из яиц и сахара получилась пенистая однородная масса.

4. Вливаем кефир.

Я делала такой пирог с кефиром жирностью и 2,5%, и 3,2%. Особой разницы в готовом изделии я не заметила. Думаю, что и с 1% кефиром пирог получится вкусным, хотя на все 100% утверждать не буду.

Кефир и яичную массу перемешать все тем же венчиком.

5. В сите соединить муку и разрыхлитель. Просеять в жидкую массу. На этом этапе есть нюанс – количество муки придется чуть отрегулировать.

В рецепте указан 1 стакан, это 130 граммов. Но ведь мука у всех разная, а если учесть еще и размер яиц, и густоту кефира, то для получившейся слишком жидкой массы ее понадобится чуть больше.

6. Главным ориентиром по густоте теста будет способность его спадать с ложки широкой тяжелой лентой. Получится примерно густое тесто на оладьи. То есть, сначала вы добавляете положенный 1 стакан муки, хорошенько замешиваете ложкой, следите, чтобы не было комков, а после набираете часть теста в ложку и наблюдаете – течет быстро и лента тонкая, значит, добавляете ложку муки, замешиваете и так далее, пока не будет похоже как на фото. Что мы получим, если не добьемся правильной консистенции теста? В жидком тесте утонут вишни и после отведенного времени на выпечку, будем иметь довольно влажный пирог. А если сильно забить тесто мукой – пирог будет чересчур сухим.

Поэтому следуйте указанным выше советам и у вас все получится. Но хочу сразу отметить, что мне всегда хватало 1 стакана муки и никаких проблем с тестом после духовки не возникало. Это я вам на всякий случай даю такую подсказку, чтобы при исполнении рецепта не было вопросов. Ведь мы хотим порадовать семью вкусной выпечкой. Если разрыхлителя нет в доме, то его можно заменить содой в количестве 1 ч.л. В таком случае не смешивайте ее с мукой, а соедините с кефиром. Гасить соду нет необходимости, в кефире есть кислота и при контакте с содой в кисломолочном продукте появятся мелкие пузырьки. Такой пенистый кефир нужно соединить с взбитыми яйцами, а после добавить просеянную муку. Ну, вот вроде и все, тонкости в приготовлении теста раскрыты, идем дальше.

7. Форму для выпечки смазать маслом, а чтобы пирог не прилип ко дну, его можно покрыть пергаментной бумагой.

Можно взять как разъемную, так и цельную форму. От ее диаметра будет зависеть высота пирога. Думаю, понятно, что чем он меньше, тем выше будет выпечка. Я использую форму для выпечки диаметром 18 см., и высота пирога получилась 7 см.

Вылить тесто в форму.

8. Сверху разложить вишни по кругу или просто хаотично. Сладкоежки могут посыпать вишни сахаром, 1-2 стол. ложки. Пока мы готовили тесто и чистили вишни, духовка нагрелась до нужной температуры – 180 градусов.

9. Поставить пирог выпекаться при плотно закрытой дверце духовки на 40-45 минут. Готовность определить по сухой лучинке – она должна легко выйти из середины пирога и при этом быть сухой.

Дать пирогу охладиться и посыпать сахарной пудрой или оставить пирог таким, какой он есть.