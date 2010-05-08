1.
В духовке установить температуру 180 градусов и нагреть ее.
Этот простой пирог с вишней на кефире можно приготовить как со свежей вишней, так и мороженной.
Свежие нужно хорошо вымыть и удалить косточки. Это может быть специальное устройство по их удалению или, как у меня, старый дедовский способ – булавка.
Вишни без косточек нужно обязательно сложить на сито или дуршлаг, они дадут немного сока, который должен стечь, это предотвратит размокание пирога.
Замороженные вишни в обязательном порядке разморозить и тоже с помощью сита убрать образовавшийся сок.
2.
Соединить яйца и сахар в миске.
Если взболтать яйца вилкой, то пирог после духовки получится невысоким, а если уделить процессу чуть больше времени и взбить венчиком до мелких пузырьков – пирог будет более высоким.
Рекомендую все же выбрать второй вариант и венчиком взболтать яйца с сахаром. Не слишком долго, ведь мы печем не бисквит. Не больше 2 минут активного взбалтывания.
3.
Итак, после перемешивания венчиком из яиц и сахара получилась пенистая однородная масса.
4.
Вливаем кефир.
Я делала такой пирог с кефиром жирностью и 2,5%, и 3,2%. Особой разницы в готовом изделии я не заметила. Думаю, что и с 1% кефиром пирог получится вкусным, хотя на все 100% утверждать не буду.
Кефир и яичную массу перемешать все тем же венчиком.
5.
В сите соединить муку и разрыхлитель. Просеять в жидкую массу.
На этом этапе есть нюанс – количество муки придется чуть отрегулировать.
В рецепте указан 1 стакан, это 130 граммов. Но ведь мука у всех разная, а если учесть еще и размер яиц, и густоту кефира, то для получившейся слишком жидкой массы ее понадобится чуть больше.
6.
Главным ориентиром по густоте теста будет способность его спадать с ложки широкой тяжелой лентой. Получится примерно густое тесто на оладьи.
То есть, сначала вы добавляете положенный 1 стакан муки, хорошенько замешиваете ложкой, следите, чтобы не было комков, а после набираете часть теста в ложку и наблюдаете – течет быстро и лента тонкая, значит, добавляете ложку муки, замешиваете и так далее, пока не будет похоже как на фото.
Что мы получим, если не добьемся правильной консистенции теста? В жидком тесте утонут вишни и после отведенного времени на выпечку, будем иметь довольно влажный пирог. А если сильно забить тесто мукой – пирог будет чересчур сухим.
Поэтому следуйте указанным выше советам и у вас все получится.
Но хочу сразу отметить, что мне всегда хватало 1 стакана муки и никаких проблем с тестом после духовки не возникало. Это я вам на всякий случай даю такую подсказку, чтобы при исполнении рецепта не было вопросов. Ведь мы хотим порадовать семью вкусной выпечкой.
Если разрыхлителя нет в доме, то его можно заменить содой в количестве 1 ч.л. В таком случае не смешивайте ее с мукой, а соедините с кефиром. Гасить соду нет необходимости, в кефире есть кислота и при контакте с содой в кисломолочном продукте появятся мелкие пузырьки.
Такой пенистый кефир нужно соединить с взбитыми яйцами, а после добавить просеянную муку. Ну, вот вроде и все, тонкости в приготовлении теста раскрыты, идем дальше.
7.
Форму для выпечки смазать маслом, а чтобы пирог не прилип ко дну, его можно покрыть пергаментной бумагой.
Можно взять как разъемную, так и цельную форму. От ее диаметра будет зависеть высота пирога. Думаю, понятно, что чем он меньше, тем выше будет выпечка. Я использую форму для выпечки диаметром 18 см., и высота пирога получилась 7 см.
Вылить тесто в форму.
8.
Сверху разложить вишни по кругу или просто хаотично. Сладкоежки могут посыпать вишни сахаром, 1-2 стол. ложки.
Пока мы готовили тесто и чистили вишни, духовка нагрелась до нужной температуры – 180 градусов.
9.
Поставить пирог выпекаться при плотно закрытой дверце духовки на 40-45 минут. Готовность определить по сухой лучинке – она должна легко выйти из середины пирога и при этом быть сухой.
Дать пирогу охладиться и посыпать сахарной пудрой или оставить пирог таким, какой он есть.
10.
В жаркую погоду подать кусочек вишневого пирога со стаканом холодного компота просто блаженство. Ну а вы можете налить себе молока, чаю, какао или крепкого кофе, кто что любит. Наслаждайтесь вкусом лета, смакуя простой пирог с вишней на кефире.
Приятного аппетита!
pецепт простого пирога с вишней на кефире