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Создан: 08.05.2010
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пирог "Графиня Вишня" - простой с вишней на кефире

Среда, 06 Июля 2016 г. 06:34 + в цитатник

У вас остался стакан кефира, и вы не придумаете как его использовать? Предлагаю вам рецепт простого пирога с вишней на кефире. А на следующий день идите в магазин за новой упаковкой кефира, ведь пирог получается настолько вкусным, что съедается моментально. Нежный, сладкий мякиш и ароматная вишня - вот оно, лето на тарелке!

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Вишня — 200 г 
Кефир — 1 ст. (200 мл) 
Яйцо куриное — 3 шт. 
Мука — 1 ст. (200 мл) 
Разрыхлитель теста — 1.5 ч.л. 
Сахар — 1 ст. (200 мл) 
Сахарная пудра — по желанию 
Масло сливочное — 1 ч.л. для смазывания формы
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1.

В духовке установить температуру 180 градусов и нагреть ее.

Этот простой пирог с вишней на кефире можно приготовить как со свежей вишней, так и мороженной.
Свежие нужно хорошо вымыть и удалить косточки. Это может быть специальное устройство по их удалению или, как у меня, старый дедовский способ – булавка.

Вишни без косточек нужно обязательно сложить на сито или дуршлаг, они дадут немного сока, который должен стечь, это предотвратит размокание пирога.
Замороженные вишни в обязательном порядке разморозить и тоже с помощью сита убрать образовавшийся сок.

 

 

 

2.

Соединить яйца и сахар в миске.
Если взболтать яйца вилкой, то пирог после духовки получится невысоким, а если уделить процессу чуть больше времени и взбить венчиком до мелких пузырьков – пирог будет более высоким.

Рекомендую все же выбрать второй вариант и венчиком взболтать яйца с сахаром. Не слишком долго, ведь мы печем не бисквит. Не больше 2 минут активного взбалтывания.

 

 

 

3.

Итак, после перемешивания венчиком из яиц и сахара получилась пенистая однородная масса.

 

 

 

4.

Вливаем кефир.
Я делала такой пирог с кефиром жирностью и 2,5%, и 3,2%. Особой разницы в готовом изделии я не заметила. Думаю, что и с 1% кефиром пирог получится вкусным, хотя на все 100% утверждать не буду.
Кефир и яичную массу перемешать все тем же венчиком.

 

 

 

5.

В сите соединить муку и разрыхлитель. Просеять в жидкую массу.

На этом этапе есть нюанс – количество муки придется чуть отрегулировать.
В рецепте указан 1 стакан, это 130 граммов. Но ведь мука у всех разная, а если учесть еще и размер яиц, и густоту кефира, то для получившейся слишком жидкой массы ее понадобится чуть больше.

 

 

 

6.

Главным ориентиром по густоте теста будет способность его спадать с ложки широкой тяжелой лентой. Получится примерно густое тесто на оладьи.

То есть, сначала вы добавляете положенный 1 стакан муки, хорошенько замешиваете ложкой, следите, чтобы не было комков, а после набираете часть теста в ложку и наблюдаете – течет быстро и лента тонкая, значит, добавляете ложку муки, замешиваете и так далее, пока не будет похоже как на фото.

Что мы получим, если не добьемся правильной консистенции теста? В жидком тесте утонут вишни и после отведенного времени на выпечку, будем иметь довольно влажный пирог. А если сильно забить тесто мукой – пирог будет чересчур сухим.
Поэтому следуйте указанным выше советам и у вас все получится.

Но хочу сразу отметить, что мне всегда хватало 1 стакана муки и никаких проблем с тестом после духовки не возникало. Это я вам на всякий случай даю такую подсказку, чтобы при исполнении рецепта не было вопросов. Ведь мы хотим порадовать семью вкусной выпечкой.

Если разрыхлителя нет в доме, то его можно заменить содой в количестве 1 ч.л. В таком случае не смешивайте ее с мукой, а соедините с кефиром. Гасить соду нет необходимости, в кефире есть кислота и при контакте с содой в кисломолочном продукте появятся мелкие пузырьки.

Такой пенистый кефир нужно соединить с взбитыми яйцами, а после добавить просеянную муку. Ну, вот вроде и все, тонкости в приготовлении теста раскрыты, идем дальше.

 

 

 

7.

Форму для выпечки смазать маслом, а чтобы пирог не прилип ко дну, его можно покрыть пергаментной бумагой.
Можно взять как разъемную, так и цельную форму. От ее диаметра будет зависеть высота пирога. Думаю, понятно, что чем он меньше, тем выше будет выпечка. Я использую форму для выпечки диаметром 18 см., и высота пирога получилась 7 см.
Вылить тесто в форму.

 

 

 

8.

Сверху разложить вишни по кругу или просто хаотично. Сладкоежки могут посыпать вишни сахаром, 1-2 стол. ложки.

Пока мы готовили тесто и чистили вишни, духовка нагрелась до нужной температуры – 180 градусов.

 

 

 

9.

Поставить пирог выпекаться при плотно закрытой дверце духовки на 40-45 минут. Готовность определить по сухой лучинке – она должна легко выйти из середины пирога и при этом быть сухой.
Дать пирогу охладиться и посыпать сахарной пудрой или оставить пирог таким, какой он есть.

 

 

 

10.

В жаркую погоду подать кусочек вишневого пирога со стаканом холодного компота просто блаженство. Ну а вы можете налить себе молока, чаю, какао или крепкого кофе, кто что любит. Наслаждайтесь вкусом лета, смакуя простой пирог с вишней на кефире.
Приятного аппетита!

 

 

pецепт простого пирога с вишней на кефире

 
Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 148 раз
Понравилось: 58 пользователям
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Наиля-Иля   обратиться по имени Среда, 06 Июля 2016 г. 07:01 (ссылка)
Спасибо.Обязательно приготовлю, думаю очень вкусно.
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Я_просто_Галина   обратиться по имени Среда, 06 Июля 2016 г. 08:39 (ссылка)
Спасибо за рецепт, как раз ягод много разных , можно и разнообразить...
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Зоя_Есенко   обратиться по имени Среда, 06 Июля 2016 г. 17:58 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Галочка7   обратиться по имени Суббота, 09 Июля 2016 г. 14:10 (ссылка)
Спасибо за вкусняшку!
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Лена_Солнышко   обратиться по имени Среда, 13 Июля 2016 г. 22:54 (ссылка)
Спасибо, Галочка.
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