Что же вкусненькое можно приготовить из слив? Предлагаю вам испечь потрясающе ароматный и восхитительно нежный сливовый пирог, перед которым никто не сможет устоять!

Очень люблю этот сезонный пирог за его простоту и шикарный вид. Вкусный сливовый пирог на основе из нежного творожного теста, с большим количеством слив и вкуснейшей хрустящей песочной корочкой. Чай с таким пирогом наполнит день теплом и удовольствием.











для теста:

мука - 180 гр.;

сахар - 2 ст. ложки ;

разрыхлитель - 2 ч. ложки;

творог - 100 гр. ;

молоко - 4 ст. ложки ;

масло растительное - 4 ст. ложки;

соль - щепотка;

сахар с натуральной ванилью - 0,5 ч. ложки;

манка для посыпки - 2 ст. ложки.



для начинки:

сливы - 750-800гр.;

сахар - 3 ст. ложки;

крахмал - 1 ст. ложка.



для посыпки:

масло сливочное - 70 гр.;

мука - 120гр.;

сахар - 3 ст. ложки;

миндаль лепестки - 25 гр.



Диаметр формы для выпечки 24-26 см.



Сливы для пирога нужно выбирать спелые, но не мягкие. Стакан 250мл. муки (это 150гр.) просеять и смешать с разрыхлителем. Сливочное масло для посыпки положить в морозилку.







Творог растереть с молоком и двумя полными с горкой ложками сахара. Добавить растительное масло без запаха, соль и ваниль. Все тщательно перемешать, можно немного взбить вилкой. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, замесить тесто и постепенно добавить оставшуюся просеянную муку. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. Всего Вам понадобится 180-200 граммов муки. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут.





Сливы помыть, разрезать на четыре части и вынуть косточки.





Тесто пока стояло, заметно распушилось. Тесто раскатать в круг, на 1,5-2 сантиметра больше диаметра формы. Чтобы померять, нужно форму перевернуть и положить на тесто. Стол при раскатке нужно слегка посыпать мукой.



Дно разъемной формы застелить бумагой для выпечки и смазать дно и бока сливочным маслом. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Посыпать немного тесто манкой или панировочными сухарями.



1 полную с горкой столовую ложку крахмала смешать с тремя ложками сахара, если сливы сладкие, тогда можно положить 2 ложки. Посыпать сливы сахаром с крахмалом и перемешать.



Выложить сливы в форму, желательно кожицей вниз. Второй слой слив равномерно распределить на первом. Пока мы займемся приготовлением посыпки, тесто в пироге немного подойдет.



Муку для посыпки просеиваем, ножом тоненько нарезаем полоски масла из морозилки. Сначала вилкой а затем руками перетираем масло с мукой в крошку, добавляем сахар и снова перетираем. От тепла рук крошка становится похожа на песочное тесто, добавляем лепестки миндаля , перемешиваем и равномерно выкладываем на слой слив в пироге.



Еще важный момент, бортики пирога не должны быть слишком высокими, верхний слой и бортики должны быть на одном уровне, иначе они могут подгореть. Лучше их прижать до отправки в духовку.



Выпекаем пирог в разогретой до 180°С минут 40. Верх и бока пирога должны подрумяниться. Аромат на кухне подскажет Вам о готовности пирога.



Перед подачей сливовый пирог нужно остудить.



Верх пирога можно делать как с другими орехами , так и вовсе без них. Пирог в любом случае очень вкусный.



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