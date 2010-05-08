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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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пирог "Сливовый соблазн" - от такого соблазна невозможно удержаться!

Воскресенье, 13 Сентября 2015 г. 07:31 + в цитатник

Что же вкусненькое можно приготовить из слив? Предлагаю вам испечь потрясающе ароматный и восхитительно нежный сливовый пирог, перед которым никто не сможет устоять!
Очень люблю этот сезонный пирог за его простоту и шикарный вид. Вкусный сливовый пирог на основе из нежного творожного теста, с большим количеством слив и вкуснейшей хрустящей песочной корочкой. Чай с таким пирогом наполнит день теплом и удовольствием.
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для теста:
мука - 180 гр.;
сахар - 2 ст. ложки ;
разрыхлитель - 2 ч. ложки;
творог - 100 гр. ;
молоко - 4 ст. ложки ;
масло растительное - 4 ст. ложки;
соль - щепотка;
сахар с натуральной ванилью - 0,5 ч. ложки;
манка для посыпки - 2 ст. ложки.

для начинки:
сливы - 750-800гр.;
сахар - 3 ст. ложки;
крахмал - 1 ст. ложка.

для посыпки:
масло сливочное - 70 гр.;
мука - 120гр.;
сахар - 3 ст. ложки;
миндаль лепестки - 25 гр.

Диаметр формы для выпечки 24-26 см.

Сливы для пирога нужно выбирать спелые, но не мягкие. Стакан 250мл. муки (это 150гр.) просеять и смешать с разрыхлителем. Сливочное масло для посыпки положить в морозилку.

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Творог растереть с молоком и двумя полными с горкой ложками сахара. Добавить растительное масло без запаха, соль и ваниль. Все тщательно перемешать, можно немного взбить вилкой. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, замесить тесто и постепенно добавить оставшуюся просеянную муку. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. Всего Вам понадобится 180-200 граммов муки. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут.
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Сливы помыть, разрезать на четыре части и вынуть косточки.

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Тесто пока стояло, заметно распушилось. Тесто раскатать в круг, на 1,5-2 сантиметра больше диаметра формы. Чтобы померять, нужно форму перевернуть и положить на тесто. Стол при раскатке нужно слегка посыпать мукой.
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Дно разъемной формы застелить бумагой для выпечки и смазать дно и бока сливочным маслом. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Посыпать немного тесто манкой или панировочными сухарями.
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1 полную с горкой столовую ложку крахмала смешать с тремя ложками сахара, если сливы сладкие, тогда можно положить 2 ложки. Посыпать сливы сахаром с крахмалом и перемешать.
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Выложить сливы в форму, желательно кожицей вниз. Второй слой слив равномерно распределить на первом. Пока мы займемся приготовлением посыпки, тесто в пироге немного подойдет.
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Муку для посыпки просеиваем, ножом тоненько нарезаем полоски масла из морозилки. Сначала вилкой а затем руками перетираем масло с мукой в крошку, добавляем сахар и снова перетираем. От тепла рук крошка становится похожа на песочное тесто, добавляем лепестки миндаля , перемешиваем и равномерно выкладываем на слой слив в пироге.
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Еще важный момент, бортики пирога не должны быть слишком высокими, верхний слой и бортики должны быть на одном уровне, иначе они могут подгореть. Лучше их прижать до отправки в духовку.

Выпекаем пирог в разогретой до 180°С минут 40. Верх и бока пирога должны подрумяниться. Аромат на кухне подскажет Вам о готовности пирога.
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Перед подачей сливовый пирог нужно остудить.

Верх пирога можно делать как с другими орехами , так и вовсе без них. Пирог в любом случае очень вкусный.
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samvari.ru

Рубрики:  сладкая жизнь
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Процитировано 255 раз
Понравилось: 70 пользователям
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Нелли_Хадкевич   обратиться по имени Воскресенье, 13 Сентября 2015 г. 13:55 (ссылка)
Интересный пирог. Буду пробовать.
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ТАТОЧЕК   обратиться по имени Воскресенье, 13 Сентября 2015 г. 14:22 (ссылка)
Спасибо,соблазнилась!
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ветуля-красотуля   обратиться по имени Воскресенье, 13 Сентября 2015 г. 18:15 (ссылка)
Пришла отписаться)))) Пекла такой, вкусно. Только начинка получилась как повидло. Может из - за сорта слив так вышло.
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ХанумЗали   обратиться по имени Воскресенье, 13 Сентября 2015 г. 20:42 (ссылка)
Рецепт очень понравился! Спасибо!

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Танютоля   обратиться по имени Красиво!!! Понедельник, 14 Сентября 2015 г. 18:23 (ссылка)
Спасибо за прекрасный рецепт!!!
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Аркатова_Галина   обратиться по имени Понедельник, 14 Сентября 2015 г. 20:40 (ссылка)
Спасибо!!!!!!
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Вторник, 15 Сентября 2015 г. 09:11 (ссылка)
Обожаю слива!!! СПАСИБО за сливовый соблазн!!!
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ветуля-красотуля   обратиться по имени Понедельник, 29 Февраля 2016 г. 12:01 (ссылка)
Спасибо))) Пробовали даже замороженную сливу класть)))) Все равно вкусно.
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