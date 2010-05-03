Для теста:1-1,5 ст. ложки сухих дрожжей развести 1 стак. теплого молока,добавить 1 чайная или чуть больше сахара,1/2 ч.л. соли,1/2 стакана подсолнечного масла,1 яйцо.Муки,ск. возьмет.Тесто не должно липнуть,но быть очень мягким,не крутым.Накрыть полотенцем .Дать подняться 30 минут.На таком же тесте делаю и пиццу.Тесто не раскатываю,формирую в руках ,чуть обмакнув руки в муку.Начинка-по желанию.У меня такая:отварная куриная печень,пасерованный лук,соль и перец по вкусуВыпекать до готовности при темп. 180 град