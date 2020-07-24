Четверг, 23 Июля 2020 г. 12:46
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Метки:
пицца
диета
кулинария
мои работы
выпечка
Основа : крупно натёрла 1 кабачок и луковицу. Немного постояли,отжала сок. Добавила яйцо и пару ложек цельной муки,немного специй. Перемешала,выложила на противень на бумагу . При темп. 180 град. дала подпечься минут 15.
Смазала кетчупом,разложила консервированные грибы,консервированную кукурузу. Посыпала тертым сыром И допекла до готовности.
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