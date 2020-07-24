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Сима Пекер
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Пицца диетическая

Четверг, 23 Июля 2020 г. 12:46 + в цитатник
Основа : крупно натёрла 1 кабачок и луковицу. Немного постояли,отжала сок. Добавила яйцо и пару ложек цельной муки,немного специй. Перемешала,выложила на противень на бумагу . При темп. 180 град. дала подпечься минут 15.
Смазала кетчупом,разложила консервированные грибы,консервированную кукурузу. Посыпала тертым сыром И допекла до готовности.
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Рубрики:  мои похвастушки
кулинария
Метки:  


Процитировано 11 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Четверг, 23 Июля 2020 г. 21:37 (ссылка)
Благодарю
Прекрасного настроения и вечера!!!
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Radeia   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 06:50 (ссылка)
Благодарю!
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Элла80   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 08:56 (ссылка)
Спасибо,очень кстати, по сезону !

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Пятница, 24 Июля 2020 г. 10:31ссылка
Сима_Пекер
Элла80, Я готовила и на основе из цветной капусты,очень нежная и вкусная. А начинку делала и с грибами,и с консервированным тунцом. Вот по этому рецепту
https://www.youtube.com/watch?v=UZPxvOGrJ7Y
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valyakarhenko   обратиться по имени Суббота, 25 Июля 2020 г. 17:55 (ссылка)
Вкусно!
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Алвинна   обратиться по имени Суббота, 25 Июля 2020 г. 23:03 (ссылка)
Спасибо за рецепт, буду готовить!!! Кабачки еще есть со своего огорода.
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