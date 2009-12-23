Новая инициатива Путина прошла как будто незамеченной. Все мировые СМИ "отстрелялись" по ней и словно забыли.
Речь о предложении президента России созвать конференцию пяти постоянных членов ООН для выработки решений по управлению международными отношениями. По сути, это предложение по созыву новой Ялты. Той, что прошла с участием СССР, США и Великобритании и определила структуру послевоенного мироустройства. На сегодняшний день архитектура эта рушится, международное право перестает существовать.
Путин предлагает заключить новые договоренности. И что интересно? Пять стран постоянных членов ООН тем самым выдвигаются вперед, приобретают вес. Что это для каждой значит?
Россия - получает подтверждение своего возросшего после провала 90-х статуса.
Франция - повышение статуса укрепляет ее авторитет в Евросоюзе, выдвигает даже вперед Германии, вечного соперника за влияние в Европе.
Китай - тоже получает подтверждение реально возросшего авторитета.
Великобритания - практически выдергивается от падения в бездну политического угасания.
США - получает возможность укрепить свой шатающийся авторитет ярким позитивным действием.
Франция и Китай уже ответили согласием. Вашингтон молчит. Интересный ответ дала Великобритания: она подумает.
Понимаете, какой головокружительный поворот затеял Путин? Великобритания вслед за брекситом начнет рассыпаться: прочь потянутся Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс. Если же она вернет себе статус великой державы - они могут и передумать. То есть Путин на все мерзости, которые натворила Великобритания за всю историю взаимоотношений с Россией, в момент ее падения в пропасть, протягивает ей руку, чтобы вытащить. Это выше понимания куцыми мозгами прагматиков-материалистов!.. Это надо взвесить со всех сторон: что за ловушку приготовил коварный Путин?
А ловушек-то нет. Есть предложение мира, вот и все. И когда войну невозможно выиграть, умный командующий применяет простое правило: не можешь победить соперника, сделай его своим союзником.
Асия Калинина.