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Оксана Лютова
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Сэр Генри Уильям Бичи (Henry William Beechey),1753-1839. Англия. - (1)

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Приближаются 3 затмения и теперь беспорядки в Америке могут перекинуться на другие страны. - (0)

Приближаются 3 затмения и теперь беспорядки в Америке могут перекинуться на другие страны. Нача...

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Рой землетрясений в кальдере Йеллоустоуна: вулканическая зима близко! - (0)

29 мая 2020 года по северному краю кальдеры Йеллоустона начался рой землетрясений, который не прек...

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Записи с меткой путин

(и еще 112666 записям на сайте сопоставлена такая метка)

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"тайны кино" deep state александр роджерс армия великобритания видео владимир путин вов война геополитика германия глобальная игра глубинное государство европа живопись иван грозный интересные факты иран история история россии катаклизмы за неделю кино китай короли коронавирус крым личности мнение москва нато общество политика путин религия романовы россия святой дня сирия смотрим кино средневековье ссср стихи сша тайны истории трамп турция украина франция экономика эпидемия
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Шансы Грефа управлять Россией или новый Бесогон

Дневник
Понедельник, 08 Июня 2020 г. 19:52 + в цитатник

Почему молчит Путин и не спасает страну? Михалков в свежем выпуске Бесогона, который вышел вчера, опять поднял вопрос о том, кому принадлежит Россия и почему в стране развиваются программы, выгодные не для сбережения России, а Америке?

В статье я выражаю лично мое мнение после просмотра передачи.

В выпуске он рассказал про то, как в стране продавливются две идеи, которые разрушают страну

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Рубрики:  Новости/политические новости
Новости/Личное мнение
Новости/Экономика
размышления

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Заговор против Путина. Три версии "ползучего госпереворота"

Дневник
Четверг, 04 Июня 2020 г. 22:37 + в цитатник

Заговор против Путина. Три версии ползучего госпереворота

Госпереворот почти случился, но… был пресечён. Никакого госпереворота не было, зато есть сразу несколько конспирологических теорий оного. Наконец, госпереворот впереди, потому что… так складывалось исторически. Царьград собрал три политические фантазии, каждая из которых претендует на свою долю реалистичности.

Пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в политическую повестку последних месяцев. Казалось, что злосчастный вирус уже загородил собой даже такую серьёзную тему, как фундаментальные перестановки в высших эшелонах власти, начавшиеся было в начале этого года, когда правительство Дмитрия Медведева было отправлено в отставку, а на освободившиеся места пришла новая команда политиков. Однако недавно к этой теме снова вернулись: известный философ и писатель Виталий Аверьянов высказал мнение о том, что к таким перестановкам могла привести попытка госпереворота – естественно, неудачного.

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Рубрики:  Новости/Личное мнение
Новости/Российские новости
Новости/Власть и чиновники
размышления

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"Просто пришли хапнуть". В стране ЧП, Путин в ярости

Дневник
Четверг, 04 Июня 2020 г. 21:37 + в цитатник

Это – почти война. Чрезвычайная ситуация федерального уровня, объявленная лично главою государства, – это рядом с объявлением войны. Собственно, под Норильском она и случилась, война. Разве что без объявления боевых действий. Но последствия, если их вовремя не локализовать, будут вполне сравнимы с последствиями взрыва ядерной бомбы. Разве что без радиоактивности – но примерно с такими же вредоносными последствиями для природы. Для хрупкой природы Арктики, что важно подчеркнуть.

Но вовремя уже не получилось

Да, слово "вовремя" в данном случае уже не актуально. Президент объявил чрезвычайную ситуацию федерального уровня спустя целых пять дней после реально катастрофического происшествия – разлива из резервуара и попадания в реки 21 тысячи тонн дизельного топлива. Оно пролилось из резервуара на территории ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК), которая, в свою очередь, является "дочкой" АО "Норильский никель".

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Рубрики:  Новости/Экономика
Новости/Российские новости
Новости/Климат
Чрезвычайные происшествия и катастрофы

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«Хитрый план Путина» — приоткрываем завесу тайны

Дневник
Четверг, 28 Мая 2020 г. 23:25 + в цитатник

Путин уничтожил олигархию, как явление. Поломал американскую схему «у кого ресурсы, тот и власть» и вернул более традиционную для России модель «у кого власть, у того и ресурсы».

Любой вменяемый историк или даже просто человек, внимательно изучавший историю в школе, понимает, что отношения власти никогда не ограничиваются формальностями. С древнейших времён и до наших дней.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Власть и чиновники
размышления

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Путин и «ЦБ» — продолжение…

Дневник
Суббота, 09 Мая 2020 г. 23:40 + в цитатник

 

Здравствуйте дорогие читатели, подписчики и гости нашего канала. Это вторая статья из цикла «Путин и «ЦБ» – танго втроём». В предыдущей нашей публикации мы описали начало «любовного романа» Владимира Владимировича Путина и холуев — обслуживающий персонал международной финансовой мафии, который внедрен в политическую систему России, в том числе и в финансово-экономические структуры.

Ниже для тех, кто ознакомлен с первой частью, в качестве напоминания и закрепления взаимосвязи между информационными модулями, приведена выдержка из данной публикации:

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Власть и чиновники

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Путин и «ЦБ» — танго втроём…

Дневник
Суббота, 09 Мая 2020 г. 23:18 + в цитатник

Здравствуйте дорогие читатели, подписчики и гости нашего канала. Представляем, вашему вниманию первую статью из цикла «Путин и ЦБ – танго втроем», в которой разъясним, что происходит во взаимоотношениях Президента России Владимира Владимировича Путина и Центрального Банка России на протяжении двух десятков лет.

Здесь конечно же необходимо отметить следующее. Банк России сам по себе врагом Путина В.В. быть не может, однако кредитно-финансовую политику, проводимую руководством данной структуры, являющейся инструментарием глобальной «элиты», нельзя охарактеризовать никак иначе как финансово-экономическое уничтожение Российской Федерации. Многие от непонимания (к сожалению, это очень большая часть населения страны), считают, что Путин состоит в панибратских отношениях с «либеральными» кланами и именно при его попустительстве происходит закабаление русского народа. Дорогие читатели, надеемся, что ознакомившись с этой и последующими статьями, касаемо темы взаимоотношений Путина В.В. и представителей кредитно-финансовой системы, вы осознаете ошибочность своего мнения.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Власть и чиновники
размышления

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Путин. Глобальная политика

Дневник
Вторник, 05 Мая 2020 г. 00:08 + в цитатник

И так начнём. Существует внутренняя политика – это управление, проводимое «элитой» страны в пределах её территории и юрисдикции. Есть политика внешняя — это управление, проводимое «элитой» страны вне пределов её территории и юрисдикции. А есть политика глобальная — это деятельность по осуществлению целей в отношении всего человечества и планеты Земля. По своему существу это — большей частью управление спектром долговременных тенденций, что исключает во многих случаях соответствие текущей политики ранее сложившимся тенденциям, которые признаны неприемлемыми в концепции управления. Правящие классы – как часть «элиты,» подавляющего большинства государственных образований в истории не однородны, в силу чего разные их подгруппы могут иметь разные интересы и по-разному распределять свои усилия между глобальной, внешней и внутренней политикой, вкладывая в каждую из них своё понимание смысла жизни. По этой причине глобальная политика, внешняя политика и внутренняя политика одного и того же государства в большей или меньшей степени могут не соответствовать друг другу и подавлять друг друга. Что в принципе можно увидеть на примере нашей Великой Родины.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
размышления
Политика

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Грубо, но честно про Путина.
Пятница, 01 Мая 2020 г. 00:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Аху_Суисво [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Владимир Бобров написал:

Вновь попался на глаза интересный комментарий, мимо которого просто не смог пройти, не сохранив для тех, кто пытается понять, что-же реально происходит. Написавший его признался, что сам скопировал, а кто-то тот - тоже у кого-то…

Так как оригинальный текст написан несколько грубовато, я малость "причесал" его, почти полностью передав смысл изначального текста.

 

«…самое прикольное, что доллар пытается подешеветь, а дешевеет рубль, такой вот бросок через пупок. Теперь наше производство ещё больше будет получать за экспорт, при сохранившихся расходах в "дешёвых" рублях, тиран коварен. ツ

Я в шоке, что происходит!? Откуда столько денег у Путина?

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Рубрики:  Личности/Путин
размышления

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У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов

Дневник
Пятница, 01 Мая 2020 г. 20:30 + в цитатник

В самый канун майских праздников стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Исполнять его обязанности будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, который известен резкими заявлениями в адрес либералов.

От болезни не застрахован никто. А учитывая количество встреч, которые проводит второе лицо государства, ничего удивительного в болезни Мишустина нет.

То, что произошло с вами, может случиться с каждым!

– сказал Владимир Путин, обращаясь к премьеру.

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Рубрики:  Новости/Экономика
Новости/Российские новости
Новости/Власть и чиновники
Новости/коронавирус

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Путин отложил подготовку к параду Победы

Дневник
Четверг, 16 Апреля 2020 г. 21:43 + в цитатник


При этом президент подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" состоятся в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.




НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Российские новости

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Игорь Панарин: «Операция COVID-2019 – это игра на свержение Путина, Трампа и Си Цзиньпина». Часть 2

Дневник
Вторник, 14 Апреля 2020 г. 02:28 + в цитатник

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Вбрасывались фейки, что Путин не просто заболел, а что он убежал из Москвы. Это была та же схема, которая применялась против Сталина в 1941 году: немцы подступают к Москве, а генералиссимус бросил страну на произвол судьбы»Вбрасывались фейки, что Путин не просто заболел, а что он убежал из Москвы. Это была та же схема, которая применялась против Сталина в 1941 году: немцы подступают к Москве, а генералиссимус бросил страну на произвол судьбы»

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Рубрики:  Новости/События в мире
Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Власть и чиновники
Новости/коронавирус
размышления

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Игорь Панарин: «Операция COVID-2019 – это игра на свержение Путина, Трампа и Си Цзиньпина». Часть 1

Дневник
Вторник, 14 Апреля 2020 г. 02:26 + в цитатник

Известный политолог о том, почему солдаты НАТО не боятся коронавируса и завершит ли Кремль путинский левоконсервативный поворот

«Вбрасывались фейки, что Путин не просто заболел, а убежал из Москвы. Та же схема дезинформации применялась против Сталина в 1941 году: немцы подступают к столице, а генералиссимус якобы исчез, бросив страну, — говорит профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. О том, кого ветераны американской разведки обвиняют в изготовлении биооружия и какая жесткая борьба развернулась внутри глобальных и российских элит на фоне пандемии, Панарин рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

«COVID-2019 — биологическое оружие. Или, как его еще называют в СМИ — бактериологическое или просто биооружие. Он имеет искусственное происхождение, как и вся эта информационная волна, поднятая вокруг него»

«АКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ПРОТИВ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — СЛУЧАЙ АБСОЛЮТНО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ»

— Игорь Николаевич, вы уже на протяжении нескольких недель на своем видеоканале «Мировая политика» анализируете ситуацию с коронавирусом. Какое впечатление сложилось лично у вас: этот вирус — естественного или же искусственного происхождения?

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Рубрики:  Новости/События в мире
Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Власть и чиновники
Новости/коронавирус
размышления

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Теневому правительству России дали под дых: Кто за самом деле контролирует власть

Дневник
Четверг, 09 Апреля 2020 г. 17:19 + в цитатник



Президент Путин выступил с третьим, пожалуй, самым сильным обращением к народу - ко всему народу, ко всем гражданам России: от министров и губернаторов до врачей, пенсионеров, многодетных семей. Ко всем, независимо от уровня дохода и занимаемой должности.

Это было обращение человека, наделённого полнотой власти. Он – лицо власти. Вместе со своими соратниками. Такими, как Михаил Мишустин, тщательно и разумно координирующий борьбу с эпидемией и дающий министерствам, ведомствам и регионам внятные человекоориентированные указания. Как первый зампред правительства Андрей Белоусов – сторонник инвестирования в производство и повышения налоговой нагрузки на сверхбогатых.

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Рубрики:  Новости/Власть и чиновники
Новости/коронавирус
размышления

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От России требуют 330 миллионов долларов за крушение малайзийского "Боинга"

Дневник
Среда, 11 Марта 2020 г. 14:03 + в цитатник

В иске фигурирует имя Владимира Путина

В крушении "Боинга" Малазийских авиалиний над Донбассом летом 2014 г. виновен непосредственно президент РФ Владимир Путин, поскольку без его разрешения зенитно-ракетная установка "Бук" не могла попасть на территорию Украины. В этом убежден юрист Джерри Скиннер. Он от имени группы родственников погибших подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием к России выплатить компенсацию в размере 330 млн долларов.

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Рубрики:  Новости/События в мире
размышления
Чрезвычайные происшествия и катастрофы

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Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

Дневник
Вторник, 10 Марта 2020 г. 18:03 + в цитатник

Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков. Однако есть оговорка, сообщает корреспондент «Политика сегодня».

«В принципе, такой вариант был бы возможен, если Конституционный суд скажет, что такая поправка не будет противоречить действующему Основному закону», — цитирует Путина корреспондент ПС.

Глава государства отметил, что данная инициатива «означает разрешить действующему президенту участвовать в выборах».

Напомним, что 10 марта президент выступил в Государственной думе, где проходит второе чтение поправок к Конституции.

via

Рубрики:  Новости/Российские новости

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Возврат зарубежных активов СССР: что стоит на кону

Дневник
Суббота, 07 Марта 2020 г. 08:17 + в цитатник

Поднятый сперва президентом России Владимиром Путиным, а затем дополненный его пресс-секретарем Дмитрием Песковым вопрос о неполучении нашей страной по праву причитающихся ей активов Советского Союза, находящихся за рубежом, на самом деле гораздо глубже и шире высказанной Кремлем краткой претензии, уложившейся буквально в пару фраз.

Однако прежде чем разбираться с ним по существу, следует для начала, вспомнить: что это за долги такие, откуда и почему они появились, каким образом выплачивались. А также уточнить – кто конкретно из «постсоветских республик» в данной ситуации повел себя порядочно и честно, а кто проявил самую черную неблагодарность. Только после этого станет возможно подойти к пониманию сути проблемы и причин, по которой сегодня она озвучивается на столь высоком уровне.

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Рубрики:  Новости/политические новости
Новости/Личное мнение
Новости/Экономика
размышления

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Бунт, который долго зрел, к настоящему моменту перезрел, сгнив окончательно и бесповоротно

Дневник
Среда, 05 Февраля 2020 г. 23:53 + в цитатник

После Послания президента 15.01.20. даже те граждане, кто внимательно не следит за геополитикой, и не знает всех подводных камней внутренней политики России, почувствовали, что страну с этого момента ждут большие перемены. И эти перемены точно будут к лучшему.

И речь идет не только о тех больших деньгах, которые теперь дополнительно будут выделяться семьям с детьми, но и конституционная реформа, и запрет чиновникам иметь двойное гражданство, а также последовавшая после Послания отставка правительства.

По теории сообщающихся сосудов, если где-то прибыло, то обязательно где-то убыло. А значит для кого-то тоже будут перемены, но уже к худшему.

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Рубрики:  Новости/Личное мнение
Новости/Экономика
Новости/Российские новости
Россия
размышления

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Призыв Путина созвать Новую Ялту, как главный признак окончательного слома однополярного мира

Дневник
Четверг, 30 Января 2020 г. 17:16 + в цитатник

На пятом Иерусалимском форуме памяти холокоста Путин предложил провести  саммит лидеров стран-основательниц ООН - России, США, Франции, Британии и Китая:

 "Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз, могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны основательницы Организации Объёдиненных наций. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию. Провести встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, России, Китая, США, Франции и Великобритании в любой стране в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам пятёрки. "

Если проанализировать, что ему предшествовало:

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Рубрики:  Новости/политические новости
Новости/События в мире
Политика/геополитика
Новости/Личное мнение
размышления

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Путин затеял новую многоходовочку - в планетарном масштабе.
Вторник, 28 Января 2020 г. 11:46 + в цитатник
Это цитата сообщения Аху_Суисво [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Новая инициатива Путина прошла как будто незамеченной. Все мировые СМИ "отстрелялись" по ней и словно забыли.

Речь о предложении президента России созвать конференцию пяти постоянных членов ООН для выработки решений по управлению международными отношениями. По сути, это предложение по созыву новой Ялты. Той, что прошла с участием СССР, США и Великобритании и определила структуру послевоенного мироустройства. На сегодняшний день архитектура эта рушится, международное право перестает существовать.

Путин предлагает заключить новые договоренности. И что интересно? Пять стран постоянных членов ООН тем самым выдвигаются вперед, приобретают вес. Что это для каждой значит?

Россия - получает подтверждение своего возросшего после провала 90-х статуса.

Франция - повышение статуса укрепляет ее авторитет в Евросоюзе, выдвигает даже вперед Германии, вечного соперника за влияние в Европе.

Китай - тоже получает подтверждение реально возросшего авторитета.

Великобритания - практически выдергивается от падения в бездну политического угасания.

США - получает возможность укрепить свой шатающийся авторитет ярким позитивным действием.

 

Франция и Китай уже ответили согласием. Вашингтон молчит. Интересный ответ дала Великобритания: она подумает.

Понимаете, какой головокружительный поворот затеял Путин? Великобритания вслед за брекситом начнет рассыпаться: прочь потянутся Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс. Если же  она вернет себе статус великой державы - они могут и передумать. То есть Путин на все мерзости, которые натворила Великобритания за всю историю взаимоотношений с Россией, в момент ее падения в пропасть, протягивает ей руку, чтобы вытащить. Это выше понимания куцыми мозгами прагматиков-материалистов!.. Это надо взвесить со всех сторон: что за ловушку приготовил коварный Путин?

А ловушек-то нет. Есть предложение мира, вот и все. И когда войну невозможно выиграть, умный командующий применяет простое правило: не можешь победить соперника, сделай его своим союзником.

 

Асия Калинина.

 

Рубрики:  Новости/События в мире
Личности/Путин
Политика

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Зеленский тотально опозорился в Израиле

Дневник
Суббота, 25 Января 2020 г. 00:32 + в цитатник

Поездка на пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиль обернулась для Владимира Зеленского полным дипломатическим фиаско. Не сумев добиться полноценной встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопроса обмена пленными, президент Украины в последний момент почему-то отказался присутствовать на главном торжественном мероприятии в мемориальном комплексе «Яд Вашем». В Иерусалиме его выходку назвали «отвратительной манипуляцией». Таким образом Зеленский усугубил дипломатическую напряженность между Украиной и Израилем, которая возникла в первые дни нового года.

Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко поначалу воспринимали как одного из наиболее компетентных и адекватных членов Зе-команды. На фоне предшественника Павла Климкина он отличался приятным внешним видом, отчетливой дикцией и умением подбирать костюмы по размеру. Это вселяло надежду, что при сохранении внешнеполитического курса Порошенко украинская дипломатия все же станет более профессиональной.

Но недавние события наглядно демонстрируют, что профессионализмом в украинском МИД и не пахнет.

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Рубрики:  Новости/Украина
Новости/События в мире
Новости/Личное мнение
размышления

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Путин опустил в Израиле принца Чарльза и Майкла Пенса.
Суббота, 25 Января 2020 г. 10:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Аху_Суисво [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1220328632293429249

Посмотрите это видео. Вот так мастера светского общения тонко опускают тех, кого хотят стереть в порошок прилюдно. 

Владимир Путин в Израиле поздоровался за руку с Эммануэлем Макроном и НЕ ЗАМЕТИЛ сидящих рядом с французом принца Чарльза и вице-президента США Майка Пенса. Ну не заметил. Только после ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ удалось обратить внимание Путина на Чарльза, у которого от смущения даже уши покраснели. Пенс и вовсе в периферийное поле зрения Путина попал случайно ПОТОМ. Рукопожатия его уже не удостоили. 

"- А, Эммануэль! Привет! Сиди, не вставай. Ну, где тут наши с Беньямином  места... 

- Влад, извини, посмотри, тут со мной рядом ещё принц Чарльз...

- Так, куда тут садиться? Между Нетаньяху и Ривлином...

- Владимир, тут Эммануэль показывает - принц тут, вот по левую руку, ты не заметил, посмотри...

- А? Что? Принц? Какой принц? А, Чарльз! Привет! Извини, мужик, не заметил. Богатым будешь! А, Пенс, и ты тут? Привет. Ладно, обойдёшься уже без рукопожатия. Много вас тут, всех не заметишь..."

А мир-то всё видит и на ус мотает.   

Рубрики:  Новости/События в мире
Политика

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Величие России и достоинство граждан

Дневник
Среда, 22 Января 2020 г. 22:44 + в цитатник

 

Олег Матвейчев, член Экспертного совета ЭИСИ, профессор Высшей школы экономики

Тема величия России красной нитью проходила через всё Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Этой теме не был посвящен отдельный раздел послания, не были сформулированы специальные тезисы, но в виде ценностного каркаса, который обрамляет все инициативы президента, эта идея безусловно присутствовала.

Необходимо подчеркнуть, что величие России — это не просто одна из тем в пуле президентской риторики, а изначальная миссия Путина, которая прослеживается на протяжении всех двадцати лет его правления. Путин начинал свою деятельность с восстановления суверенитета России и с выведения её на позиции одного из мощнейших мировых игроков. Еще в 2000 году он написал статью «Россия на рубеже тысячелетий», в которой ставил перед собой определенную цель: вернуть Россию из небытия 90-х в клуб великих держав. В дальнейшем Путин последовательно реализовывал этот план.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Власть и чиновники
Россия
размышления

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Михаил Хазин: «Лично Путин будет учредителем нового мирового порядка»

Дневник
Суббота, 18 Января 2020 г. 21:23 + в цитатник

Известный экономист предрекает «новую Ялту» с участием президента РФ, Трампа и Си. А простым людям советует «задраивать люки»

Грядет «ужас какой» мировой экономический кризис, который в очередной раз перекроит карту мира. Путин задумался о создании СССР-2, в его состав войдут и страны Восточной Европы. Запустить экономику Россия сможет легко, но для этого надо сбросить зависимость от мировой финансовой элиты, которую сильно ослабил Трамп. Такой сценарий развития событий нарисовал известный экономист, президент компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин в ходе интернет-конференции в «БИЗНЕС Online».

Михаил Хазин: «У нас в стране экономический спад уже 7 лет, все на экономическом спаде всегда снижают налоги, а у нас они растут»

«ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ»

— Михаил Леонидович, начну не с вопроса, а с благодарности нашего читателя Романа Загидуллина в ваш адрес: «Спасибо за интеллектуальный труд и вклад в общее дело». А вообще, вас часто благодарят?

— Достаточно. Обычно присылают письма. Но дело в том, что есть довольно много людей, которые воспринимают мои выступления как источник каких-то рекомендаций. И они иногда обижаются: дескать, вы говорите, а мы не понимаем, что делать дальше. Я всегда пытаюсь объяснить, что не даю индивидуальных советов. Более того, это невозможно, потому что личные советы можно давать только индивидуально, после разговора с человеком. А общие советы в СМИ и так далее — это скорее описание среды, в которой вы живете. А описание среды — это отдельная тема, она требует, чтобы человек размышлял, как он вписывается в мир, что он думает.

— Как вы охарактеризуете 2019 год с точки зрения мировой экономики и какие перспективы нынешнее состояние закладывает на 2020-й? (Дмитрий.)

— Прежде всего прелесть этого года в том, что наконец-то началась ситуация, которой на нашем веку не было. Весь фокус состоит в том, что примерно с 1989 года мы жили с ощущением, что та модель, в которой мы находимся, не имеет альтернативы. Вот есть модель (назовем ее либеральной), которая всюду — в Западной Европе, Японии, Китае, Африке, США. И мы должны в нее войти, потому что вне ее жить нельзя. И мы даже готовы чем-то пожертвовать, потому что опоздали. У тех, кто первый, есть преимущества, а мы не успели.

И вдруг неожиданно в этом году стало понятно, что данная либеральная модель больше не работает. Причем дошло подобное в абсолютно доступном и понятном всем виде. Правда, некоторые сделали вид, что не заметили этого. Хорошо помню, как лет 10–12 назад в Казани был большой семинар, на котором выступал я, а также Андрей Фурсов и Елена Пономарева.

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Рубрики:  Новости/Личное мнение
Новости/США
размышления
Интервью
Политика

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Путинский капкан для Польши

Дневник
Суббота, 18 Января 2020 г. 12:40 + в цитатник

 

На днях Лех Валенса, возможно, самый известный в мире из ныне живущих поляков заявил: «Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские». Еще как должна была. Но не пригласила и не сказала.

Если полистать польскую прессу последних недель, то можно убедиться: путинские слова об антисемитской свинье попали точно в цель. Давненько в Варшаве не слышали правды. И потому сказать, что там испытали шок, будет недостаточно. То, что Путин расставил полякам капкан, — не моя метафора. Так считают сами поляки. Оно и понятно: не ответить на его выпад они не могли, но любой ответ — против них.

Я бы сказал, Польша раздавлена. И ведь это только начало.

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Рубрики:  Новости/политические новости
Новости/События в мире
История
размышления

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Операция «Преемник»

Дневник
Пятница, 17 Января 2020 г. 08:52 + в цитатник

 

Вчерашнее Послание президента Федеральному собранию, которого бы хватило, чтобы политологи говорили о нем неделю, было дополнено еще одной сенсацией: отставкой правительства во главе с премьер-министром. Теперь разговоры об изменениях в Конституцию, полагаю, не утихнут до 2024 года.

Либеральная общественность начала обсуждать вариант перенесения центра политической тяжести на Госсовет практически сразу после избрания Путина президентом в 2018 году. Наших политических оппонентов заметно нервировала возможность сохранения власти нынешним главой государства после окончания срока президентских полномочий.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Российские новости
размышления

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Царь навсегда? Запад о событиях 15 января в России

Дневник
Пятница, 17 Января 2020 г. 07:02 + в цитатник

Крупнейшие перестановки в правительстве, на которые пошёл Владимир Путин, стали темой номер один в мировых СМИ. «Внезапно», «никто не ожидал» — примерно такие характеристики и определения дают политическим решениям главы российского государства иностранные политики, эксперты и наблюдатели. На фоне этих решений зарубежные аналитики и комментаторы активно обсуждает тему предполагаемого пожизненного «царствования» Путина.

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Российские новости
размышления

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Послание Путина — революция сверху

Дневник
Среда, 15 Января 2020 г. 21:49 + в цитатник

Эпоха иллюзий о глобализации закончилась, пора возвращаться к нормальным национальным государствам. Космополиты и «общечеловеки» сдулись.

Что вам сказать, граждане? Послание Совету Федерации получилось предельно насыщенным.

Я даже и не знаю, с начала проще начинать или с конца. Наверное, всё-таки с конца.

Референдум!

Изменения в Конституции.

Приоритет национального права над международным (он уже несколько лет действует де факто, есть даже соответствующее разъяснение КС, но теперь его предлагается закрепить и де юре).

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
Новости/Российские новости
Россия
размышления

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«Плохая новость для Путина»…

Дневник
Среда, 15 Января 2020 г. 09:55 + в цитатник

 

Почти 4 года назад появилась эта крайне примечательная статья очень примечательного автора в журнале VOX: «Российская компартия возвращается и это плохая новость для Путина» — одна из многих на эту тему и в это время в англосаксонской прессе.

 

Автор: Марк Галеотти — профессор международной политики Нью-Йоркского университета и внештатный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign

Relations).

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Рубрики:  Личности/Путин
Новости/Личное мнение
размышления

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Путин занялся Ливией, и теперь у добра есть возможность победить – иностранцы

Дневник
Понедельник, 13 Января 2020 г. 10:14 + в цитатник

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с генералом Халифой Хафтаром и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявили о прекращении огня начиная с полуночи 12 января. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны к деэскалации. Как отмечают в Сети многочисленные иностранцы, российский лидер вновь продемонстрировал свою уникальную способность реально приносить мир одной лишь силой слова. Эксклюзивно для своих читателей «ПолитРоссия» представляет подборку комментариев иностранных интернет-пользователей.

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Рубрики:  Новости/События в мире
Новости/Личное мнение
Новости/Российские новости
размышления

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