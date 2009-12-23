Известный экономист предрекает «новую Ялту» с участием президента РФ, Трампа и Си. А простым людям советует «задраивать люки»



Грядет «ужас какой» мировой экономический кризис, который в очередной раз перекроит карту мира. Путин задумался о создании СССР-2, в его состав войдут и страны Восточной Европы. Запустить экономику Россия сможет легко, но для этого надо сбросить зависимость от мировой финансовой элиты, которую сильно ослабил Трамп. Такой сценарий развития событий нарисовал известный экономист, президент компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин в ходе интернет-конференции в «БИЗНЕС Online».



Михаил Хазин: «У нас в стране экономический спад уже 7 лет, все на экономическом спаде всегда снижают налоги, а у нас они растут»



«ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ»



— Михаил Леонидович, начну не с вопроса, а с благодарности нашего читателя Романа Загидуллина в ваш адрес: «Спасибо за интеллектуальный труд и вклад в общее дело». А вообще, вас часто благодарят?



— Достаточно. Обычно присылают письма. Но дело в том, что есть довольно много людей, которые воспринимают мои выступления как источник каких-то рекомендаций. И они иногда обижаются: дескать, вы говорите, а мы не понимаем, что делать дальше. Я всегда пытаюсь объяснить, что не даю индивидуальных советов. Более того, это невозможно, потому что личные советы можно давать только индивидуально, после разговора с человеком. А общие советы в СМИ и так далее — это скорее описание среды, в которой вы живете. А описание среды — это отдельная тема, она требует, чтобы человек размышлял, как он вписывается в мир, что он думает.



— Как вы охарактеризуете 2019 год с точки зрения мировой экономики и какие перспективы нынешнее состояние закладывает на 2020-й? (Дмитрий.)



— Прежде всего прелесть этого года в том, что наконец-то началась ситуация, которой на нашем веку не было. Весь фокус состоит в том, что примерно с 1989 года мы жили с ощущением, что та модель, в которой мы находимся, не имеет альтернативы. Вот есть модель (назовем ее либеральной), которая всюду — в Западной Европе, Японии, Китае, Африке, США. И мы должны в нее войти, потому что вне ее жить нельзя. И мы даже готовы чем-то пожертвовать, потому что опоздали. У тех, кто первый, есть преимущества, а мы не успели.



И вдруг неожиданно в этом году стало понятно, что данная либеральная модель больше не работает. Причем дошло подобное в абсолютно доступном и понятном всем виде. Правда, некоторые сделали вид, что не заметили этого. Хорошо помню, как лет 10–12 назад в Казани был большой семинар, на котором выступал я, а также Андрей Фурсов и Елена Пономарева.



