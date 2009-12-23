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Это мясо можно есть губами! Без преувеличений
Говядина по этому рецепту получается мягчайшая, прямо распадается на отдельные волокна!
1. Мясо хорошо промыть и обсушить. Нарезать большими кусочками. Выложить в кастрюлю одним слоем. Залить воду.
2. Лук нарезать маленькими кубиками. Я нарезаю очень мелко, чтобы лук разварился. Но можно нарезать более крупными кусочками или кольцами. Выложить лук на мясо.
3. Сливочное масло нарезать кусочками и выложить сверху на лук. Тушить 60 минут под закрытой крышкой.
4. Добавить уксус, соль по вкусу, сахар, черный и душистый перец, измельченный чеснок. Тушить еще 60-90 минут в зависимости от жесткости мяса. Если соус получается жидким, то можно открыть крышку, чтобы выпарилась лишняя жидкость.
5. Готовое мясо с соусом подаем с отварным картофелем или макаронами.
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