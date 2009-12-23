Флюорит от латинского «fluo» означает текучий. Флюоритом этот камень назвал Геор...

А стрелки бегут... а годы летят... Всё меньше их нам остаётся... Ты время уже не воротишь на...

Когда я изредка жалуюсь маме на неприятности, то она всегда говорит мне: «Я не знаю всех...

Блестящие офицеры, победители Наполеона, патриоты, цвет нации! Они вывели своих солдат на Сенатску...

вся живопись художника Французский художник Auguste Toulmouche (1829-1890) ...