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Это мясо можно есть губами! Без преувеличений

Воскресенье, 22 Декабря 2019 г. 16:23 + в цитатник

Говядина по этому рецепту получается мягчайшая, прямо распадается на отдельные волокна!

Ингредиенты

 
  1. 1 кг Говядина
  2. 400 гр Лук
  3. 100-150 гр Сливочное масло
  4. 50 мл Вода
  5. 3 зубчика Чеснок
  6. 0,5 ч.л. (по вкусу) Соль
  7. 1 ч.л Сахар
  8. 1 ч.л Уксус 9%
  9. 7 горошин Черный перец
  10. 2 горошины Душистый перец

Как приготовить

 

  1. 1. Мясо хорошо промыть и обсушить. Нарезать большими кусочками. Выложить в кастрюлю одним слоем. Залить воду. 
    2. Лук нарезать маленькими кубиками. Я нарезаю очень мелко, чтобы лук разварился. Но можно нарезать более крупными кусочками или кольцами. Выложить лук на мясо. 
    3. Сливочное масло нарезать кусочками и выложить сверху на лук. Тушить 60 минут под закрытой крышкой.

     
      
     

  2. 4. Добавить уксус, соль по вкусу, сахар, черный и душистый перец, измельченный чеснок. Тушить еще 60-90 минут в зависимости от жесткости мяса. Если соус получается жидким, то можно открыть крышку, чтобы выпарилась лишняя жидкость. 
    5. Готовое мясо с соусом подаем с отварным картофелем или макаронами.

     
     
     
     

  3. Пошаговый видео-рецепт: https://youtu.be/plQ2bXztpWI



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Рубрики:  Кулинария/Вторые блюда
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Процитировано 63 раз
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Харитоныч   обратиться по имени Воскресенье, 22 Декабря 2019 г. 17:13 (ссылка)
Оксана, ты провокатор! Я есть захотел, вынужден что-нибудь съесть!
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Понедельник, 23 Декабря 2019 г. 05:17 (ссылка)
Спасибо!
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Алексей_Бобин   обратиться по имени Понедельник, 23 Декабря 2019 г. 19:02 (ссылка)
Привет Оксана! Говядина, просто не надо жевать! Она застряет в зубах, А так очень вкусная получается по твоему рецепту. Я готовлю примерно так, но очень редко. Предпочитаю свинину. Спасибо Оксана!
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