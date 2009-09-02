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Тромб, который может вас убить мгновенно: 15 опасных признаков

Пятница, 31 Июля 2020 г. 18:31 + в цитатник
 
Тромб, который может вас убить мгновенно: 15 опасных признаков
 
Неподвижный тромб обычно не представляет угрозы, но если он отрывается и по венам попадает в важные органы, такие как сердце или легкие, это может стать причиной смерти. Узнайте основные признаки и симптомы опасного тромба.
 
Зная первые признаки наличия тромба в организме, можно предотвратить потенциально смертельную ситуацию. Тромб, как правило, образуется в венах ног и ведет к тромбозу глубоких вен. Опасность тромба в том, что часто он остается незамеченным, но может внезапно оторваться и привести к смерти. Тромб – это сгусток крови, которая из жидкого состояния приобрела густое или полутвердое состояние.
Рубрики:  Здоровье
Метки:  


Процитировано 14 раз
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renics   обратиться по имени Пятница, 31 Июля 2020 г. 22:02 (ссылка)
Ерунда, если судить по многочисленным пропагандистским публикациям в СМИ, то коронавирус намного опаснее тромбофлебита о котором вообще ничего не пишут.
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Увлеченный   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 04:37 (ссылка)
Как сказал один честный врач: - Хотел бы я видеть того, кто видел этот тромб.
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Абызов_Владимир   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 07:49 (ссылка)
Современников хим - трейлами травят, в продуктах таблица Менделеева , в фруктах овощах ГМО , а тут для "счастья" и тромб "нарисовался"- куда деваться простолюдинам??
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 12:43 (ссылка)
Благодарю!
Доброго и хорошего дня!!!
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antavo2   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 21:03 (ссылка)
Большое спасибо!

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