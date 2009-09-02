Пятница, 31 Июля 2020 г. 18:31
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Тромб, который может вас убить мгновенно: 15 опасных признаков
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Тромб который может вас убить мгновенно
Тромб, который может вас убить мгновенно: 15 опасных признаков
Неподвижный тромб обычно не представляет угрозы, но если он отрывается и по венам попадает в важные органы, такие как сердце или легкие, это может стать причиной смерти. Узнайте основные признаки и симптомы опасного тромба.
Зная первые признаки наличия тромба в организме, можно предотвратить потенциально смертельную ситуацию. Тромб, как правило, образуется в венах ног и ведет к тромбозу глубоких вен. Опасность тромба в том, что часто он остается незамеченным, но может внезапно оторваться и привести к смерти. Тромб – это сгусток крови, которая из жидкого состояния приобрела густое или полутвердое состояние.
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