Тромб, который может вас убить мгновенно: 15 опасных признаков

Неподвижный тромб обычно не представляет угрозы, но если он отрывается и по венам попадает в важные органы, такие как сердце или легкие, это может стать причиной смерти. Узнайте основные признаки и симптомы опасного тромба.

Зная первые признаки наличия тромба в организме, можно предотвратить потенциально смертельную ситуацию. Тромб, как правило, образуется в венах ног и ведет к тромбозу глубоких вен. Опасность тромба в том, что часто он остается незамеченным, но может внезапно оторваться и привести к смерти. Тромб – это сгусток крови, которая из жидкого состояния приобрела густое или полутвердое состояние.