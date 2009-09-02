Пятница, 12 Июня 2020 г. 09:31
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Как пересадить герань в домашних условиях
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Как пересадить герань в домашних условиях
Цветущая герань на подоконнике в советское время считалась мещанством. Современный человек отметает такие представления, поэтому встретить пеларгонию можно практически в каждом доме. Она обильно и красиво цветёт на протяжении почти всего года, неприхотлива, полезна — чего ещё желать хозяину? Правила ухода за геранью просты, но они существуют и требуют выполнения. Опытные цветоводы делятся хитростями выращивания здоровой пеларгонии. Для гармоничного развития важно вовремя и правильно пересадить растение.
Содержание
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1 Особенности выращивания цветка в домашних условиях читать далее
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