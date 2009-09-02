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Как пересадить герань в домашних условиях

Пятница, 12 Июня 2020 г. 09:31 + в цитатник

Цветущая герань на подоконнике в советское время считалась мещанством. Современный человек отметает такие представления, поэтому встретить пеларгонию можно практически в каждом доме. Она обильно и красиво цветёт на протяжении почти всего года, неприхотлива, полезна — чего ещё желать хозяину? Правила ухода за геранью просты, но они существуют и требуют выполнения. Опытные цветоводы делятся хитростями выращивания здоровой пеларгонии. Для гармоничного развития важно вовремя и правильно пересадить растение.

pelargonium1

Содержание

  • 1 Особенности выращивания цветка в домашних условиях                читать далее
Рубрики:  Для дома
Метки:  


Процитировано 13 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Суббота, 13 Июня 2020 г. 08:38 (ссылка)
Полезная статья! Спасибо!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Суббота, 13 Июня 2020 г. 14:30 (ссылка)
Пусть зима побалует погодой
Тебя на выходные дни.
И щедро радует природа,
Навеяв мысли о любви!
С благодарностью!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Воскресенье, 14 Июня 2020 г. 18:29 (ссылка)
Спасибо!! Мой любимый цветок в квартире!!
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