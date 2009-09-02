Записи Друзья Комментарии
Волшебство Жизни
Аватар Волшебство__Жизни

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Волшебство__Жизни

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 02.09.2009
Записей: 29908
Комментариев: 13341
Написано: 43709



Снижаем сахар в крови самостоятельно!

Среда, 08 Апреля 2020 г. 11:01 + в цитатник

Диабет – это неприятно, но не приговор. Это заболевание, которое меняет образ жизни человека, заставляет организоваться и постоянно следить за состоянием здоровья. Контроль за уровнем сахара в крови больного должен осуществляться на регулярной основе. Поскольку его повышение приводит к дополнительным осложнениям. Самыми опасными из них являются потеря зрения, нарушение в работе сердца(даже инфаркт), ампутация конечностей и даже смерть. На сегодняшний день существует масса методов, как не допустить повышения сахара в крови. Большинство из них представляют собой отличный способ укрепить иммунитет и организм в целом.

information_items_15269

 

ПРАВИЛЬНОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
Очень важно для поддержания должного уровня глюкозы в крови правильно питаться.              читать далее

Рубрики:  Здоровье
Метки:  


Процитировано 9 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится



Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 13:04 (ссылка)
Благодарю от души!
Весеннего настроения!
Ответить С цитатой В цитатник
ХанумЗали   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 19:15 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте