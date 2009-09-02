Диабет – это неприятно, но не приговор. Это заболевание, которое меняет образ жизни человека, заставляет организоваться и постоянно следить за состоянием здоровья. Контроль за уровнем сахара в крови больного должен осуществляться на регулярной основе. Поскольку его повышение приводит к дополнительным осложнениям. Самыми опасными из них являются потеря зрения, нарушение в работе сердца(даже инфаркт), ампутация конечностей и даже смерть. На сегодняшний день существует масса методов, как не допустить повышения сахара в крови. Большинство из них представляют собой отличный способ укрепить иммунитет и организм в целом.

ПРАВИЛЬНОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Очень важно для поддержания должного уровня глюкозы в крови правильно питаться. читать далее