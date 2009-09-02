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6 упражнений для красивых рук…
Руки и шея выдают возраст — это факт. Даже у тех женщин и мужчин, кто и не имеет лишнего веса, с возрастом кожа рук может терять свою форму, обвисать
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Поэтому не стоит игнорировать этот факт: если вовремя начать делать эти очень простые и классные упражнения, вы сможете носить блузки без рукавов и майки еще много-много лет и оставаться подтянутой! Начинаем? читать далее
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