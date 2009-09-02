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6 упражнений для красивых рук…

Среда, 12 Февраля 2020 г. 17:31 + в цитатник

Руки и шея выдают возраст — это факт. Даже у тех женщин и мужчин, кто и не имеет лишнего веса, с возрастом кожа рук может терять свою форму, обвисать

.

Поэтому не стоит игнорировать этот факт: если вовремя начать делать эти очень простые и классные упражнения, вы сможете носить блузки без рукавов и майки еще много-много лет и оставаться подтянутой! Начинаем?                 читать далее

Рубрики:  Интересное
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Процитировано 21 раз
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 12:07 (ссылка)
Благодарю!
Всего самого доброго !
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Алина_Белина   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 20:01 (ссылка)
Очень полезный пост!
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 21:33 (ссылка)
Спасибо,полезный постик.
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