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Создан: 06.08.2009
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Секрет тибетских лам.Лечимся рисом.

Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 14:32 + в цитатник
Все вредное выведет рис

Секрет тибетских лам.
Хостинг картинок yapx.ru

Возьмем обычный рис, столько столовых ложек, сколько вам лет. Промоем, засыплем в банку, зальем теплой кипяченой водой, закроем крышкой и поставим в холодильник. Утром воду сольем, возьмем 1 столовую ложку с верхом риса, сварим его в течение 3-4 минут без соли и съедим натощак до половины восьмого утра. Оставшийся рис снова зальем кипяченой водой и поставим в холодильник. И так поступаем каждое утро, пока рис не закончится.
Хостинг картинок yapx.ru

Секрет метода заключается в том, что рисовое зерно имеет кристаллическую структуру. Когда мы замачиваем зерна, мы удаляем из него крахмал, а на зернышках появляются ячейки. Рисовая каша переваривается не в желудке, а в кишечнике, зерна действуют как адсорбент.
После курса лечения вы станете не просто здоровее, но и моложе. Одно условие: после завтрака рисом желательно ничего не есть и не пить не менее 3 часов. После такого питания уходят боли из поясницы, перестает хрустеть шея.
Хостинг картинок yapx.ru

Хостинг картинок yapx.ru

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Рубрики:  здоровье
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