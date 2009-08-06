

Супер вкусный рецепт с кабачками, фаршем и сыром







Один кабачок (чуть больше среднего) натрем на крупной терке, присолим (1\2 ч.лож) и оставим на несколько минут. Когда кабачок выделит много сока, хорошо отожмем.



Рецепт:

кабачки 2-3 шт

фарш куриный 400 гр

лук 1 шт

чеснок 2 зуб

соль, черный перец

помидоры 2 шт

зелень петрушки

заливка:

яйца 2 шт

сметана 4 ст.лож

сыр 100 гр



В фарш добавим натертую луковицу (на крупной терке), порубленную зелень, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешиваем, мясная составляющая нашего блюда готова!



Оставшиеся пару кабачков нарезаем тонкими кружочками. В подготовленную форму (смазать сливочным маслом), на дно выкладываем кабачок.



Сверху слой фарша (0,5 см), распределяем аккуратно. На фарш выложим натертый кабачок, добавит воздушности (легкости) нашему блюду.



На кабачок распределяем вторую половину фарша, еще ряд кружочков из кабачка. И сверху несколько кружков помидоров, которые добавят и кислинку и сладость.



Готовим заливку (взбиваем пару яиц, щепотка соли и несколько ложек сметаны). Заливаем форму и отправляем в духовку.



Запекаем в разогретой духовке минут 30-35, при температуре 180 градусов. Минут за пять достанем и посыпем сыром.



Летом очень часто семья просит приготовить этот рецепт. Мне тоже очень нравиться, поэтому я и не отказываю!



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Один кабачок (чуть больше среднего) натрем на крупной терке, присолим (1\2 ч.лож) и оставим на несколько минут. Когда кабачок выделит много сока, хорошо отожмем.Рецепт:кабачки 2-3 штфарш куриный 400 грлук 1 штчеснок 2 зубсоль, черный перецпомидоры 2 штзелень петрушкизаливка:яйца 2 штсметана 4 ст.ложсыр 100 грВ фарш добавим натертую луковицу (на крупной терке), порубленную зелень, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешиваем, мясная составляющая нашего блюда готова!Оставшиеся пару кабачков нарезаем тонкими кружочками. В подготовленную форму (смазать сливочным маслом), на дно выкладываем кабачок.Сверху слой фарша (0,5 см), распределяем аккуратно. На фарш выложим натертый кабачок, добавит воздушности (легкости) нашему блюду.На кабачок распределяем вторую половину фарша, еще ряд кружочков из кабачка. И сверху несколько кружков помидоров, которые добавят и кислинку и сладость.Готовим заливку (взбиваем пару яиц, щепотка соли и несколько ложек сметаны). Заливаем форму и отправляем в духовку.Запекаем в разогретой духовке минут 30-35, при температуре 180 градусов. Минут за пять достанем и посыпем сыром.Летом очень часто семья просит приготовить этот рецепт. Мне тоже очень нравиться, поэтому я и не отказываю! Супер вкусный рецепт с кабачками, фаршем и сыром