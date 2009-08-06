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Супер вкусный рецепт с кабачками, фаршем и сыром.

Среда, 05 Августа 2020 г. 16:49 + в цитатник

Супер вкусный рецепт с кабачками, фаршем и сыром



Один кабачок (чуть больше среднего) натрем на крупной терке, присолим (1\2 ч.лож) и оставим на несколько минут. Когда кабачок выделит много сока, хорошо отожмем.
VFL.RU - ваш фотохостинг
Рецепт:
кабачки 2-3 шт
фарш куриный 400 гр
лук 1 шт
чеснок 2 зуб
соль, черный перец
помидоры 2 шт
зелень петрушки
заливка:
яйца 2 шт
сметана 4 ст.лож
сыр 100 гр

В фарш добавим натертую луковицу (на крупной терке), порубленную зелень, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешиваем, мясная составляющая нашего блюда готова!
VFL.RU - ваш фотохостинг
Оставшиеся пару кабачков нарезаем тонкими кружочками. В подготовленную форму (смазать сливочным маслом), на дно выкладываем кабачок.
VFL.RU - ваш фотохостинг
Сверху слой фарша (0,5 см), распределяем аккуратно. На фарш выложим натертый кабачок, добавит воздушности (легкости) нашему блюду.
VFL.RU - ваш фотохостинг
На кабачок распределяем вторую половину фарша, еще ряд кружочков из кабачка. И сверху несколько кружков помидоров, которые добавят и кислинку и сладость.
VFL.RU - ваш фотохостинг
Готовим заливку (взбиваем пару яиц, щепотка соли и несколько ложек сметаны). Заливаем форму и отправляем в духовку.
VFL.RU - ваш фотохостинг
Запекаем в разогретой духовке минут 30-35, при температуре 180 градусов. Минут за пять достанем и посыпем сыром.
VFL.RU - ваш фотохостинг
Летом очень часто семья просит приготовить этот рецепт. Мне тоже очень нравиться, поэтому я и не отказываю!
VFL.RU - ваш фотохостинг
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Рубрики:  полезные советы/второе блюдо
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Процитировано 28 раз
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