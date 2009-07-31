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ПенькИ из лаваша. Очередной рецепт с лавашом.
Моя коллекция вкусных рецептов из лаваша пополнилась ещё одним шедевром - Пеньками из лаваша.
В качестве отступления от темы рецепта... небольшая истории из нашей жизни, чтобы было понятно, откуда у меня зять, который готовил эти Пеньки из лаваша.
На этой неделе приезжали в гости моя племянница с семьей. Хотя это и моя племянница, но это ещё и моя названная дочь. Её мама (моя сестра) погибла в автокатастрофе, оставив троих деток (двух сыновей и лапочки дочки). Муж после аварии долго лежал в больнице и дети остались на попечении старенькой бабушки. Мы забрали дочку к себе... воспитали, выучили, выдали замуж. Сейчас она живёт в Подмосковье, скоро у внука свадьба (5 мая).
Так вот, зять приготовил Пеньки из лаваша, обозвав их "бомбой".
- Тётя Таня (обращается ко мне), вы даже не представляете какое это лакомство, просто бомба!!!
Доверив ему кухню, поверив в его вкусное описание сего кушанья, я вооружилась телефоном и мы с дочей стали наблюдать за всем процессом.
Приготовить начинку для лаваша (всё по-отдельности).
- смешать сметану с чесноком, пропущенном через чеснокодавилку (но, как говорит наш повар, майонез тоже подойдёт вместо сметаны, но всё таки сметана лучше), слегка подсолить.
- натереть на тёрке варёную колбасу (без жира)... в наличии была Молочная (из мяса птицы)
- натереть на тёрке сыр (который плавится)
- и немного (тоже через тёрку) болгарского перца (у меня был замороженный, который перемололи в блендере).
- ну и самое главное - это лаваш... тонкий армянский лаваш.
1. Лаваш смазать сметаной с чесноком, посыпать тёртым сыром, затем колбасой и точечно разбросать болгарский перец.
2. Скатать рулетом и порезать на куски около 5 см. в длину.
3. Взбить яйца вилкой, добавить немного воды (подглядела... на два яйца было добавлено около 50 мл. воды)
4. Обмакивать Пеньки с двух сторон (срезы) и выкладывать на разогретую сковородку с подс. маслом.
Обжаривать с двух сторон.
Реально "бомба". Лаваш вообще не чувствуется. Пеньки получились мягкие-пушистые, как оладьи, только с начинкой внутри. Не зная, что это сделано из лаваша, будешь долго ломать голову, как в оладик затолкали начинку.
Моя коллекция " из лаваша".
Всем новых и вкусных рецептов.
Источник: https://www.asienda.ru/post/61148/#com2924572
|Рубрики:
|Выпечка тесто: Дрожжевое,Сдобное,Простое,Пресное,к/Пицца, киш,несладкие пироги, наливныеивные пир
несладкие пироги ,киш,открытые пироги
Ответ на комментарий Morskaja_-_MarishkaMorskaja_-_Marishka, маричка в этом рецептах лаваш получается мягким, я другие рецепты с лавашом хоть и готовлю но не ужую а этот получается мягоньким за счет яйца и воды.
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