Я сына родила не для войны! Не для войны букварь ему давала, ...Медицина...Энциклопедии и Словари онлайн. - (0)
Энциклопедии и Словари онлайн. Медицина. Медицина • Болезни и состояния • Большой медиц...Стареют не только от прожитых лет. - (0)
Стареют не только от прожитых лет - От горьких ошибок, безжалостных бед... Как сердце сжимается, с...Бублики - (0)
Такие пышные и воздушные пончики, сделанные по этому рецепту, вам придутся по вкусу, особенн...Пирог без дрожжей и молочных продуктов - (0)
Пирог с картофелем в духовке – тонкое тесто и сочная начинка! Готовится очень быстро и...
|
ШЕДЕВРАЛЬНОЕ ЛЕЧО
Ингредиенты:
Перец сладкий – 5 кг.
Помидоры – 4 кг.
Сахар 1 стакан,
соль 2 ст.л. с горкой, растительное масло 1 стакан, уксус 9% 2 ст.л.
Приготовление:
Помидоры измельчить в пюре, вылить в кастрюлю и закипятить.
Перцы очистить и нарезать полосками, широкими, ибо могут развариться.
В томатный соус добавить сахар, соль и масло, довести до кипения (тут я делю на две кастрюли) и выложить перец.
Аккуратно тасовать широкой лопаткой снизу наверх
Варим 15-20 минут, помешивая. Теперь уксус, опять хорошо перетасовать и разложить по стерильным банкам. Закрутить и утеплить одеялом. Из такого количества овощей выходит 10 банок по 0.5 л.
|Рубрики:
|Домашние запасы:копченые,соленые,вяленые,моченые/Домашние заготовки:соления,квашения,засолка,мочени
запасы ,грибы,капуста,овощи
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]