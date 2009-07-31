Записи Друзья Комментарии
Смолька
Аватар Смолька

 -Рубрики

 -Цитатник

Я сына родила не для войны !!! - (6)

Я сына родила не для войны! Не для войны букварь ему давала, ...

Медицина...Энциклопедии и Словари онлайн. - (0)

Энциклопедии и Словари онлайн. Медицина. Медицина • Болезни и состояния • Большой медиц...

Стареют не только от прожитых лет. - (0)

Стареют не только от прожитых лет - От горьких ошибок, безжалостных бед... Как сердце сжимается, с...

Бублики - (0)

Такие пышные и воздушные пончики, сделанные по этому рецепту, вам придутся по вкусу, особенн...

Пирог без дрожжей и молочных продуктов - (0)

Пирог с картофелем в духовке – тонкое тесто и сочная начинка! Готовится очень быстро и...

 -Музыка

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Смолька

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 31.07.2009
Записей: 13491
Комментариев: 29759
Написано: 71318


ШЕДЕВРАЛЬНОЕ ЛЕЧО

Вторник, 20 Декабря 2022 г. 14:44 + в цитатник

Ингредиенты:
Перец сладкий – 5 кг.
Помидоры – 4 кг.
Сахар 1 стакан,
соль 2 ст.л. с горкой, растительное масло 1 стакан, уксус 9% 2 ст.л.
Приготовление:
Помидоры измельчить в пюре, вылить в кастрюлю и закипятить.
Перцы очистить и нарезать полосками, широкими, ибо могут развариться.
В томатный соус добавить сахар, соль и масло, довести до кипения (тут я делю на две кастрюли) и выложить перец.
Аккуратно тасовать широкой лопаткой снизу наверх
Варим 15-20 минут, помешивая. Теперь уксус, опять хорошо перетасовать и разложить по стерильным банкам. Закрутить и утеплить одеялом. Из такого количества овощей выходит 10 банок по 0.5 л.

Рубрики:  Домашние запасы:копченые,соленые,вяленые,моченые/Домашние заготовки:соления,квашения,засолка,мочени
запасы ,грибы,капуста,овощи


Процитировано 18 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

Morskaja_-_Marishka   обратиться по имени Вторник, 20 Декабря 2022 г. 18:13 (ссылка)
СПАСИБО )
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте