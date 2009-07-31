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Гречка по-монастырски (для тех кто соблюдает пост )

Среда, 22 Декабря 2021 г. 13:49 + в цитатник

Танцы от плиты и до компа !!

Бывает, что кулинарные изыски слегка надоели, и хочется чего-нибудь простого, но вкусного. Это блюдо разнообразит постный стол.

Нам потребуется: Гречка - 1,5 стакана(в сухом виде)  Грибы - 300г Лук - 1 шт(крупная) Морковь -1шт, Растительное масло. Соль.

Грибы почистить, помыть. Варить 20 минут с момента закипания, охладить, нарезать соломкой.

Лук нарезать кубиками, слегка обжарить на растительном масле.

Добавить нарезанные грибы, обжарить до золотистого цвета.
Гречневую крупу, обжаривать, помешивая, 1-2 минуты.Отдельно отвариваем гречку.

Совет! Если есть время, замочите гречку часа за два до приготовления. Вода должна вдвое закрыть гречку. Через два часа гречка набухнет, почти вся вода впитается, и вам останется просто довести гречку до кипения и накрыть крышкой. Так сохранится больше витамин, крупа будет рассыпчатой, а заодно и газ или электричество сэкономите(шутка).

Варить до готовности гречки.В отдельной сковороде обжариваем отвареные грибочки или размороженные шампиньоны. Тоже доводим до готовности. Грибы во время жарки лучше подсолить, так они будут вкуснее в готовом блюде.

Готовые грибы, а также лук с морковью добавляем в кастрюлю с гречкой.Тщательно перемешиваем, добавляем соль. Пробуем: если кажется суховато, добавляем растительного масла. Но, как правило, масла в грибах и морковке с луком вполне хватает.

Ну вот, гречка "По-монастырски" готова!

Серия сообщений "Блюда постные, ,диета,диетические блюда ":
постные блюда,диета ,диетичесие блюда,
Часть 1 - Рисовые шарики.
Часть 2 - Рассылки от Шеф - повара
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Часть 44 - Рис с ананасом и прочей экзотикой - взрыв вкуса в пост!
Часть 45 - Веганские голубцы с кленовыми листьями
Часть 46 - Гречка по-монастырски (для тех кто соблюдает пост )

Рубрики:  Кулинарные рецепты /Супы,борщи,уха,гарниры,каши
суп,борщ,щи,каша,


Процитировано 6 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Бахыт_Светлана   обратиться по имени Среда, 22 Декабря 2021 г. 20:59 (ссылка)
Я так делаю,правда добавляю ещё и помидоры.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 23 Декабря 2021 г. 16:23 (ссылка)
Хорошего дня и настроения!!!Пусть предновогодние хлопоты будут приятными!
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