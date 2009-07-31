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Кисло-сладкое жаркое из говядины
Танцы от плиты и до компа !!!
Сегодня я хочу поделиться с вами удивительным рецептом вкуснейшего кисло-сладкого жаркого из говядины. Считается, что это блюдо еврейского происхождения, предназначенное специально для шаббата. Дело в том, что соблюдающим евреям запрещено разжигать огонь и готовить горячую пищу по субботам, хотя шаббат считается своего рода праздником, который принято отмечать обильными застольями. Чтобы с успехом разрешить такое досадное противоречие, это жаркое начинали готовить в пятницу, после чего на много часов оставляли томиться в остывающей печи и в итоге к субботе получали не только теплое, но и особенно нежное мясо.пряники - довольно оригинальный ингредиент для мяса. Но они не просто вносят сладкую нотку в это блюдо, а к тому же еще загущают соус до бархатной консистенции.
Кисло-сладкое жаркое из говядины готовится очень просто и без затей, хотя, как понятно из предыстории, это достаточно долгий процесс. Мясу необходимо довольно долго томиться в казане или другой толстостенной посуде, чтобы приобрести самую нежную консистенцию и пикантный насыщенный вкус. Однако после того, как вы смешаете все ингредиенты, этот процесс идет сам по себе и практически не требует вашего внимания и контроля. Зато в результате получается нежнейшее и буквально тающее во рту блюдо из говядины, которое непременно понравится всей вашей семье.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для того чтобы приготовить жаркое из говядины, репчатый лук очистить и порезать четверть-кольцами.
Говядину тщательно промыть под струей проточной воды, обсушить и порезать кубиками среднего размера.
Совет! Поскольку это блюдо предполагает длительное томление в казане, для его приготовления совсем не обязательно брать лучшую говяжью вырезку. Вполне подойдут и недорогие части говядины, предназначенные для тушения.
В казане или толстостенной кастрюле разогреть растительное масло, положить лук и обжарить его на среднем огне в течение 10 – 12 минут, пока он не начнёт слегка золотиться.
Выложить в казан говядину, перемешать и тушить мясо под крышкой на маленьком огне в течение 1.5 часов. Из говядины должно выделиться достаточно жидкости, чтобы мясо не подгорало и готовилось в собственном соку.
Пока тушится мясо, пряники натереть на крупной терке , чернослив тщательно промыть, а из лимона выдавить сок.
Подготовить также все оставшиеся ингредиенты для соуса — томатную пасту, мед, соль и все специи.Зира ,паприка.,куркума. специи для плова.
Добавить к мясу чернослив, пряники, томатную пасту, сок лимона, мед, соль и специи.
Все тщательно перемешать и тушить жаркое из говядины на маленьком огне под крышкой в течение 1 – 2 часов. В процессе готовки следует пару раз перемешать мясо и убедиться, что оно не подгорает.
Подавать жаркое из говядины можно абсолютно с любым гарниром – картофелем, рисом, гречкой или макаронами на ваш вкус. Это вкусное и ароматное мясо в пикантном кисло-сладком соусе способно поразить вас и ваших гостей. Приятного аппетита!
|Рубрики:
|Кулинарные рецепты /Национальные кухни
Национальные кухни,Индия,Япония,Италия,БелоруссияКулинарные рецепты /Блюда из мяса
свинина,говядина,баранина,
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