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Кисло-сладкое жаркое из говядины

Вторник, 16 Ноября 2021 г. 20:19 + в цитатник

Танцы от плиты и до компа !!!

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Сегодня я хочу поделиться с вами удивительным рецептом вкуснейшего кисло-сладкого жаркого из говядины. Считается, что это блюдо еврейского происхождения, предназначенное специально для шаббата. Дело в том, что соблюдающим евреям запрещено разжигать огонь и готовить горячую пищу по субботам, хотя шаббат считается своего рода праздником, который принято отмечать обильными застольями. Чтобы с успехом разрешить такое досадное противоречие, это жаркое начинали готовить в пятницу, после чего на много часов оставляли томиться в остывающей печи и в итоге к субботе получали не только теплое, но и особенно нежное мясо.пряники - довольно оригинальный ингредиент для мяса. Но они не просто вносят сладкую нотку в это блюдо, а к тому же еще загущают соус до бархатной консистенции.

Кисло-сладкое жаркое из говядины готовится очень просто и без затей, хотя, как понятно из предыстории, это достаточно долгий процесс. Мясу необходимо довольно долго томиться в казане или другой толстостенной посуде, чтобы приобрести самую нежную консистенцию и пикантный насыщенный вкус. Однако после того, как вы смешаете все ингредиенты, этот процесс идет сам по себе и практически не требует вашего внимания и контроля. Зато в результате получается нежнейшее и буквально тающее во рту блюдо из говядины, которое непременно понравится всей вашей семье.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 кг говядины 
  • 2 бол. репчатых лука
  • 200 г чернослива у меня свеже мороженные сливы
  • 100 г томатной пасты
  • 100 г пряников без добавок
  • 1 маленький лимон
  • 1 ст. л. меда
  • 150 мл раст. масла
  • 4 – 5 горошин чёрного перца
  • 2 – 3 лавровых листа
  • паприка
  •  
  • ½ ст. л. соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Для того чтобы приготовить жаркое из говядины, репчатый лук очистить и порезать четверть-кольцами.

Говядину тщательно промыть под струей проточной воды, обсушить и порезать кубиками среднего размера.

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Совет! Поскольку это блюдо предполагает длительное томление в казане, для его приготовления совсем не обязательно брать лучшую говяжью вырезку. Вполне подойдут и недорогие части говядины, предназначенные для тушения.

В казане или толстостенной кастрюле разогреть растительное масло, положить лук и обжарить его на среднем огне в течение 10 – 12 минут, пока он не начнёт слегка золотиться.

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 Выложить в казан говядину, перемешать и тушить мясо под крышкой на маленьком огне в течение 1.5 часов. Из говядины должно выделиться достаточно жидкости, чтобы мясо не подгорало и готовилось в собственном соку.

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Пока тушится мясо, пряники натереть на крупной терке , чернослив тщательно промыть, а из лимона выдавить сок.

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 Подготовить также все оставшиеся ингредиенты для соуса — томатную пасту, мед, соль и все специи.Зира ,паприка.,куркума. специи для плова.

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 Добавить к мясу чернослив, пряники, томатную пасту, сок лимона, мед, соль и специи.

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Все тщательно перемешать и тушить жаркое из говядины на маленьком огне под крышкой в течение 1 – 2 часов. В процессе готовки следует пару раз перемешать мясо и убедиться, что оно не подгорает.

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Подавать жаркое из говядины можно абсолютно с любым гарниром – картофелем, рисом, гречкой или макаронами на ваш вкус. Это вкусное и ароматное мясо в пикантном кисло-сладком соусе способно поразить вас и ваших гостей. Приятного аппетита!

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Рубрики:  Кулинарные рецепты /Национальные кухни
Национальные кухни,Индия,Япония,Италия,Белоруссия
Кулинарные рецепты /Блюда из мяса
свинина,говядина,баранина,


Процитировано 12 раз
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 17 Ноября 2021 г. 14:19 (ссылка)
И называется оно Эйсик-флейш, Любаша!
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