Да, да, венгерские. Конечно же, с паприкой, как же без неё! Очень яркие, ароматные, богатые...Чага против короновируса - (0)
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзор ( а проще Вектор) а - один...Праздничный рулет из свинины с языком - (2)
Готовила по мотивам оригинального рецепта кулинара lenulix. Вместо сала использов...Удивительное праздничное блюдо"Кальмары фаршированные" - (2)
http://blogs.privet.ru/user/elenar_387/64765946 Берутся кальмары, очищенные. Опускаются ...Вестник ЗОЖ - читать онлайн - (0)
Журналы вестника ЗОЖ для чтения онлайн. Кликаем на ссылку и читаем. ЗОЖ - Ноябрь 2020 ...
|
Запеченая пашина
Рецепт взяла у Натальи Ландыш Показываю как просто и вкусно приготовить бюджетный деликатес на праздничный стол!
Танцы от плиты и до компа !!
Я рецепт немного изменила , да вообщем то не рецепт а технику приготовления .Для приготовления нам понадобятся: перец, чеснок, соль. Рукав для запекания я заменила на фольгу и, конечно же, пашина которая должна быть с большим количеством мясных прослоек. Прослойки есть а сама пашина длинная и тонкая (так нарезал мясник Вы бора у меня не было)
Покупала на рынке.
Количество продуктов на 1 кг брюшины.
Соль - 15 г (2 чайные ложки без горки)
Чеснок - 5-6 зубков
Черный перец - 1 ч.л. без горки
Красный жгучий перец - 1/4 ч.л.
Тимьян или копченая паприка по желанию - 1 ч.л.
Как приготовить:
Хорошенечко моем куски пашины, просушиваем.
А дальше классика. Натираем куски брюшины солью, измельченным чесноком, черным и жгучим красным перцем. Так же можно добавить тимьян или копченую паприку. У меня готовая смесь с прованскими травами и солью.
(Чтобы наш деликатес не развалился в духовке, перевязываем каждый кусок нитками в нескольких местах, сильно не усердствуем, нам эти нитки еще снимать.)
У меня фольга поэтому эту часть я пропускаю и просто сворачиваю мясо в кольцо.
Заворачиваю кусок мяса в фольгу , конвертом чтобы сок в процессе приготовления не вытекал. Сок нам еще пригодится, в нем самый смак.
Укладываю в форму для запекания и отправляю в духовку.
Готовить 1 час от момента включения духовки при 180°.Затем я переключаю на температуру 100градусов ещё на 30 минут
По истечении положенного времени, достаем противень из духовки и даем немного остыть.
Чем больше сока при остывании мяса , тем равномернее будет студень . У меня в этот раз получилось вот так, но бывает, что студень покрывает мясо практически полностью.
Мясо нарезала а следующий день.
|Рубрики:
|Танцы от плиты и до компа!!!!/ Танцы с закусками: рыба,мясо,птица,яйца,сыр
мясные закуски,рыбные закуски,сырныеКулинарные рецепты /Блюда из мяса
свинина,говядина,баранина,
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]