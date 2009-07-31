Рецепт взяла у Натальи Ландыш Показываю как просто и вкусно приготовить бюджетный деликатес на праздничный стол!



Танцы от плиты и до компа !!

Я рецепт немного изменила , да вообщем то не рецепт а технику приготовления .Для приготовления нам понадобятся: перец, чеснок, соль. Рукав для запекания я заменила на фольгу и, конечно же, пашина которая должна быть с большим количеством мясных прослоек. Прослойки есть а сама пашина длинная и тонкая (так нарезал мясник Вы бора у меня не было)

Покупала на рынке.

Количество продуктов на 1 кг брюшины.

Соль - 15 г (2 чайные ложки без горки)

Чеснок - 5-6 зубков

Черный перец - 1 ч.л. без горки

Красный жгучий перец - 1/4 ч.л.

Тимьян или копченая паприка по желанию - 1 ч.л.

Как приготовить:

Хорошенечко моем куски пашины, просушиваем.

А дальше классика. Натираем куски брюшины солью, измельченным чесноком, черным и жгучим красным перцем. Так же можно добавить тимьян или копченую паприку. У меня готовая смесь с прованскими травами и солью.

(Чтобы наш деликатес не развалился в духовке, перевязываем каждый кусок нитками в нескольких местах, сильно не усердствуем, нам эти нитки еще снимать.)

У меня фольга поэтому эту часть я пропускаю и просто сворачиваю мясо в кольцо.

Заворачиваю кусок мяса в фольгу , конвертом чтобы сок в процессе приготовления не вытекал. Сок нам еще пригодится, в нем самый смак.



Укладываю в форму для запекания и отправляю в духовку.

Готовить 1 час от момента включения духовки при 180°.Затем я переключаю на температуру 100градусов ещё на 30 минут

По истечении положенного времени, достаем противень из духовки и даем немного остыть.



Чем больше сока при остывании мяса , тем равномернее будет студень . У меня в этот раз получилось вот так, но бывает, что студень покрывает мясо практически полностью.



Мясо нарезала а следующий день.









