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Запеченая пашина

Четверг, 03 Декабря 2020 г. 12:33 + в цитатник

Рецепт взяла у Натальи  Ландыш Показываю как просто и вкусно приготовить бюджетный деликатес на праздничный стол!

Танцы от плиты и до компа !!

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 Я рецепт немного изменила , да вообщем то не рецепт а технику приготовления .Для приготовления нам понадобятся: перец, чеснок, соль. Рукав для запекания я заменила на фольгу  и, конечно же, пашина которая  должна быть с большим количеством мясных прослоек. Прослойки есть а сама пашина длинная и тонкая (так нарезал мясник Вы бора у меня не было)

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 Покупала на рынке.

Количество продуктов на 1 кг брюшины.

Соль - 15 г (2 чайные ложки без горки)

Чеснок - 5-6 зубков

Черный перец - 1 ч.л. без горки

Красный жгучий перец - 1/4 ч.л. 

Тимьян или копченая паприка по желанию - 1 ч.л.

Как приготовить:

Хорошенечко моем куски пашины, просушиваем.

А  дальше классика. Натираем куски брюшины солью, измельченным чесноком, черным и жгучим красным перцем. Так же можно добавить тимьян или копченую паприку. У меня готовая смесь с прованскими травами и солью.

(Чтобы наш деликатес не развалился в духовке, перевязываем каждый кусок нитками в нескольких местах, сильно не усердствуем, нам эти нитки еще снимать.)

У меня фольга поэтому эту часть я пропускаю и просто сворачиваю мясо в кольцо.

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Заворачиваю  кусок мяса в фольгу , конвертом  чтобы сок в процессе приготовления не вытекал. Сок нам еще пригодится, в нем самый смак. 

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Укладываю  в форму для запекания  и отправляю в духовку.

Готовить 1 час от момента включения духовки при 180°.Затем я переключаю на температуру 100градусов ещё на 30 минут

По истечении положенного времени, достаем противень из духовки и даем немного остыть.

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Чем больше сока при  остывании мяса , тем равномернее будет студень . У меня в этот раз получилось вот так, но бывает, что студень покрывает мясо практически полностью.

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Мясо нарезала а следующий день.

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Рубрики:  Танцы от плиты и до компа!!!!/ Танцы с закусками: рыба,мясо,птица,яйца,сыр
мясные закуски,рыбные закуски,сырные
Кулинарные рецепты /Блюда из мяса
свинина,говядина,баранина,


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