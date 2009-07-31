Танцы от плиты и до компа !!

Для приготовления желе потребуется :

Пойти в сад, отыскать куст крыжовника, удостовериться, что это именно крыжовник, а не смородина и собрать миску (тазик, ведерко) созревших ягод. Ну или на рынок...У нас крыжовник очень колючий Сорт Негус.

Ягоды перебрать, подпорченные и надкушенные кем-то? выбросить без сожаления, взвесить (или воспользоваться старым бабушкиным способом: граненый стакан ягод +граненый стакан сахарного песка).

Итак, ягоды взвесить, у меня получилось 1 кг .

Тщательно промыть под проточной водой... Никакие хвостики отрезать не нужны.

Ягоды размять деревянным пестиком или толкушкой.

Желе готовится из килограмма черного крыжовника, килограмма сахара и 100мл. воды.К изрядно помятым ягодам добавить воду, и варить на небольшом огне, все время помешивая, я попутно давлю ягоды в пюре.

Заранее подготовить банки, крышки и ягоды. Крыжовник высыпать в кастрюлю и залить водой. Выставить среднюю температуру и довести до кипения. Убавить огонь и варить еще пятнадцать минут. После этого всыпать сахар. Огонь прибавлять не нужно, чтобы желе не кипело. Некоторые хозяйки иногда поднимают над плитой кастрюлю, чтобы дать ей остыть. Так ягоды уваривать в течение двадцати минут до появления густой пленки на стенках.

Это будет знаком, что желе готово. После этого сразу же разложить желе по банкам или контейнерам.Накрыть крышками после того как остыло. Точно таким же образом можно приготовить желейную смесь крыжовника и черной смородины. Она будет еще вкуснее, попробуйте!

Желе из смородины.

Смородину берем там же ,где брали крыжовник.Или на рынке.





Ягоды перебрать, подпорченные и надкушенные кем-то? выбросить без сожаления.С хвостиками и носиками не заморачиваюсь ,прокручиваю вместе с ними.Затем ягоды прокручиваю на мясорубке.

Прокрученные ягоды ,смешиваю с сахаром стакан на стакан , или 1 стакан песка ,2 стакана прокрученной смородины. Смешиваю и оставляю для растворения сахара. Затем ставлю на сильный огонь и быстро довожу до кипения. Сразу же отключаю. Разливаю по формам или банкам.После остывания закрываю крышками.

Результат стояния у мартена.





