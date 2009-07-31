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Домашнее вино
Сейчас, когда в магазине при покупке бутылочки вина, вероятность нарваться на химический суррогат, или приобрести кислятину неизвестного происхождения — 95%, этот рецепт стал еще более актуален. Шикарное, вкусное, ароматное домашнее вино, да еще и с «гуманным ценником» — прекрасное решение к праздничному столу!
А восхищение гостей, попробовавших этот «божественный» напиток, станет Вам наградой за труды и терпение!
Ингредиенты:
Варенье (любое) — 0,5 л.
Рис — 1 горсть
Дрожжи — на кончике ножа
В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по «плечики» банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением — гидрозатвором, приобретенным в магазине).
Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчатка опадёт — вино готово!. Процеживаем вино через несколько слоев марли. Домашнее вино готово!
Если Вы собираетесь долго хранить вино, то стоит его «закрепить», добавив рюмку спирта или две рюмки водки.
После дегустации этого вина, покупать вино в магазине, поверьте, Вы уже не будете!
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|Кулинарные рецепты / Соус,кисель,напитки,квас,коктейль
Соусы,напитки,кисели,квас,молоко
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