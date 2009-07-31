Сейчас, когда в магазине при покупке бутылочки вина, вероятность нарваться на химический суррогат, или приобрести кислятину неизвестного происхождения — 95%, этот рецепт стал еще более актуален. Шикарное, вкусное, ароматное домашнее вино, да еще и с «гуманным ценником» — прекрасное решение к праздничному столу!

А восхищение гостей, попробовавших этот «божественный» напиток, станет Вам наградой за труды и терпение!

Ингредиенты:

Варенье (любое) — 0,5 л.

Рис — 1 горсть

Дрожжи — на кончике ножа

В 2-х литровую банку выкладываем варенье , дрожжи и кипяченую, остывшую воду по «плечики» банки, рис, дрожжи. Натягиваем на банку медицинскую перчатку и завязываем ее (можно воспользоваться более современным приспособлением — гидрозатвором, приобретенным в магазине).

Оставляем банку при комнатной температуре приблизительно на 3 недели. Через несколько дней перчатка поднимется и надуется. Когда перчатка опадёт — вино готово!. Процеживаем вино через несколько слоев марли. Домашнее вино готово!

Если Вы собираетесь долго хранить вино, то стоит его «закрепить», добавив рюмку спирта или две рюмки водки.

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После дегустации этого вина, покупать вино в магазине, поверьте, Вы уже не будете!