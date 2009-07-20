Крабовый салат

— от советских консервов до популярного блюда праздничном столе

Крабовый салат является одним из самых популярных салатов в России, наряду с селёдкой под шубой и оливье. Этот салат многие готовят на праздники, в том числе и на Новый год. Особенно популярен он был в 90-е, когда стали широко доступны крабовые палочки.

Некоторые считают, что крабовый салат как раз и появился в 90-е. Однако это не совсем так. В начале 90-х появился именно салат с крабовыми палочками, а вот салат с консервированными крабами появился ещё в советское время. Тогда он не был таким популярным, однако некоторые хозяйки тоже готовили его на Новый год.

Например, этот салат упоминается в популярном новогоднем фильме «Ирония судьбы или С лёгким паром!»:

«… — Женечка давай не пойдем к Катанянам.

— Нет, Галя, это же неудобно, мы же договорились! Это же мои друзья! И потом ты же салат приготовила из крабов, а я так люблю крабы!

— Ну тем более, съедим вместе!..»

К сожалению, рецепт салата, приготовленного Галей не известен, возможно это был один из рецептов, передаваемых хозяйками из рук в руки. Хотя не исключено, что она взяла его из Книги о вкусной и здоровой пище.

Так например, в издании этой книги 1952 года можно найти вот такой рецепт:





КРАБЫ С РИСОМ

Очищенные крабы разогреть, смешать с пассированным луком, заправить томатным соусом и специями. На рисовую кашу, смешанную с тертым сыром, положить кусочки крабов и полить соусом.

Крабы консервированные 75, масло сливочное 20, лук репчатый 40, рис 50, бульон или вода 110, сыр 15, соус томатный 75.



В издании 1984 года тоже есть похожий рецепт:



КРАБЫ С РИСОМ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ

Из банки переложить крабов в сотейник, залить сливками, накрыть крышкой и варить на слабом огне 5 мин. Рис отварить и заправить маслом. При подаче на стол горкой положить на рис крабов, полить их двумя — тремя ложками молочного соуса с добавлением перца-паприки. Остальной соус подают отдельно в соуснике.

На банку (225 г) крабов — 1 стакана риса, 1 ст. ложку масла, 3 ст. ложки сливок, 1 стакан молочного соуса.



Конечно, данные рецепты мало напоминают современный крабовый салат, и вообще они не похожи на салат, скорее это просто некая закуска с крабами. Хотя если её красиво оформить, она вполне подойдёт для праздничного стола.

Для этих блюд скорее всего использовались консервированные крабы Chatka. Они появились в конце 30-х годов, а пропали с прилавков в середине 80-х. Тогда им на смену и пришли крабовые палочки.

Изначально их производили из рыбного или креветочного фарша с добавлением ароматических веществ и пищевого красителя. Также туда входили экстракт крабового мяса и усилитель вкуса глутамат натрия.

Сначала советские хозяйки относились к палочкам настороженно, но со временем распробовали и поняли, что с их помощью можно готовить вполне доступные и вкусные салаты.



Мария Мельничук | Кулинарные истории

Салат с крабовыми палочками, свёклой и консервированной фасолью

Фасоль красная консервированная - 400 г (1 банка)

Свёкла - 300 г (1 шт.)

Крабовые палочки - 150 г

Яйца (крупные) - 3 шт.

Лук зелёный - 50 г

Чеснок - 1 зубчик

Майонез - 70-100 г (по вкусу)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу



Вымойте и обсушите свёклу и зелёный лук. Замороженные крабовые палочки разморозьте.

Залейте свёклу холодной водой, доведите до кипения и отварите до готовности на среднем или небольшом огне (примерно 60-90 минут, в зависимости от размера свёклы). Готовую свёклу поместите в холодную воду и оставьте до полного остывания, несколько раз сменив воду, чтобы она оставалась холодной.

Залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и отварите 8 минут. Затем залейте яйца холодной водой и остудите.



Яйца очистите от скорлупы. Вареную свёклу очистите от кожуры. Крабовые палочки очистите от упаковочного материала.

Крабовые палочки, яйца и свёклу нарежьте небольшими кубиками.



Поместите подготовленные ингредиенты в салатник. С консервированной фасоли слейте жидкость. Добавьте фасоль к остальным компонентам салата.



Мелко нарежьте зелёный лук. Отложите 1-2 щепотки лука для украшения салата. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс. Добавьте зелёный лук и чеснок в салатник. Заправьте салат майонезом.



Хорошо перемешайте салат с майонезом. Попробуйте салат, добавьте соль и чёрный перец по вкусу.

Салат с крабовыми палочками, свёклой и консервированной фасолью готов. Выложите салат горкой на сервировочную тарелку, присыпьте оставшимся зелёным луком и подавайте к столу.

Салат "От Валентины"

Продукты:

-крабовые палочки-200гр

-лук-1-2шт

-томатная паста-1ч.л.

-шампиньоны консервированные резаные -1банка

-сыр (полутвердый) -100гр

-яйца -2-3шт

-майонез







Салат "Розовый фламинго"

Очень вкусный салат из простых продуктов,такой салат разнообразит будничный стол,и украсит праздничный. Пробуйте)

ПРОДУКТЫ:

-свекла вареная-2шт

-плавленные сырки (типа "Дружба")-2шт

-яйца-4шт

-крабовые палочки или крабовое мясо-200гр

-майонез

-соль,перец-по вкусу

-укроп-для украшения

-чеснок -2 зубчика







Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 250 г

Крабовые палочки — 240 г

Свежий огурец — 2-3 шт.

Зеленый лук — 50 г

Консервированная кукуруза — 280 г

Майонез — 2-3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу (по желанию)

Пекинскую капусту тщательно промойте и мелко нарежьте.

Огурцы также помойте и нарежьте мелкими кубиками.

Зеленый лук очистите, промойте и мелко нарежьте.

Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или кубиками.

В большой миске соедините нарезанную пекинскую капусту, крабовые палочки, огурцы, зеленый лук и консервированную кукурузу (предварительно слив жидкость).

Добавьте майонез, посолите и приправьте черным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности.

Салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике 15-30 минут, чтобы вкусы смешались.

Салат получается легким, свежим и очень вкусным. Его можно подавать как на повседневный стол, так и на праздничный.



