|
Салаты с крабовыми палочками
Крабовый салат является одним из самых популярных салатов в России, наряду с селёдкой под шубой и оливье. Этот салат многие готовят на праздники, в том числе и на Новый год. Особенно популярен он был в 90-е, когда стали широко доступны крабовые палочки.
Некоторые считают, что крабовый салат как раз и появился в 90-е. Однако это не совсем так. В начале 90-х появился именно салат с крабовыми палочками, а вот салат с консервированными крабами появился ещё в советское время. Тогда он не был таким популярным, однако некоторые хозяйки тоже готовили его на Новый год.
Например, этот салат упоминается в популярном новогоднем фильме «Ирония судьбы или С лёгким паром!»:
«… — Женечка давай не пойдем к Катанянам.
— Нет, Галя, это же неудобно, мы же договорились! Это же мои друзья! И потом ты же салат приготовила из крабов, а я так люблю крабы!
— Ну тем более, съедим вместе!..»
К сожалению, рецепт салата, приготовленного Галей не известен, возможно это был один из рецептов, передаваемых хозяйками из рук в руки. Хотя не исключено, что она взяла его из Книги о вкусной и здоровой пище.
Так например, в издании этой книги 1952 года можно найти вот такой рецепт:
КРАБЫ С РИСОМ
Очищенные крабы разогреть, смешать с пассированным луком, заправить томатным соусом и специями. На рисовую кашу, смешанную с тертым сыром, положить кусочки крабов и полить соусом.
Крабы консервированные 75, масло сливочное 20, лук репчатый 40, рис 50, бульон или вода 110, сыр 15, соус томатный 75.
В издании 1984 года тоже есть похожий рецепт:
КРАБЫ С РИСОМ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ
Из банки переложить крабов в сотейник, залить сливками, накрыть крышкой и варить на слабом огне 5 мин. Рис отварить и заправить маслом. При подаче на стол горкой положить на рис крабов, полить их двумя — тремя ложками молочного соуса с добавлением перца-паприки. Остальной соус подают отдельно в соуснике.
На банку (225 г) крабов — 1 стакана риса, 1 ст. ложку масла, 3 ст. ложки сливок, 1 стакан молочного соуса.
Конечно, данные рецепты мало напоминают современный крабовый салат, и вообще они не похожи на салат, скорее это просто некая закуска с крабами. Хотя если её красиво оформить, она вполне подойдёт для праздничного стола.
Для этих блюд скорее всего использовались консервированные крабы Chatka. Они появились в конце 30-х годов, а пропали с прилавков в середине 80-х. Тогда им на смену и пришли крабовые палочки.
Изначально их производили из рыбного или креветочного фарша с добавлением ароматических веществ и пищевого красителя. Также туда входили экстракт крабового мяса и усилитель вкуса глутамат натрия.
Сначала советские хозяйки относились к палочкам настороженно, но со временем распробовали и поняли, что с их помощью можно готовить вполне доступные и вкусные салаты.
Мария Мельничук | Кулинарные истории
Фасоль красная консервированная - 400 г (1 банка)
Свёкла - 300 г (1 шт.)
Крабовые палочки - 150 г
Яйца (крупные) - 3 шт.
Лук зелёный - 50 г
Чеснок - 1 зубчик
Майонез - 70-100 г (по вкусу)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Вымойте и обсушите свёклу и зелёный лук. Замороженные крабовые палочки разморозьте.
Залейте свёклу холодной водой, доведите до кипения и отварите до готовности на среднем или небольшом огне (примерно 60-90 минут, в зависимости от размера свёклы). Готовую свёклу поместите в холодную воду и оставьте до полного остывания, несколько раз сменив воду, чтобы она оставалась холодной.
Залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и отварите 8 минут. Затем залейте яйца холодной водой и остудите.
Яйца очистите от скорлупы. Вареную свёклу очистите от кожуры. Крабовые палочки очистите от упаковочного материала.
Крабовые палочки, яйца и свёклу нарежьте небольшими кубиками.
Поместите подготовленные ингредиенты в салатник. С консервированной фасоли слейте жидкость. Добавьте фасоль к остальным компонентам салата.
Мелко нарежьте зелёный лук. Отложите 1-2 щепотки лука для украшения салата. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс. Добавьте зелёный лук и чеснок в салатник. Заправьте салат майонезом.
Хорошо перемешайте салат с майонезом. Попробуйте салат, добавьте соль и чёрный перец по вкусу.
Салат с крабовыми палочками, свёклой и консервированной фасолью готов. Выложите салат горкой на сервировочную тарелку, присыпьте оставшимся зелёным луком и подавайте к столу.
Продукты:
-крабовые палочки-200гр
-лук-1-2шт
-томатная паста-1ч.л.
-шампиньоны консервированные резаные -1банка
-сыр (полутвердый) -100гр
-яйца -2-3шт
-майонез
Очень вкусный салат из простых продуктов,такой салат разнообразит будничный стол,и украсит праздничный. Пробуйте)
ПРОДУКТЫ:
-свекла вареная-2шт
-плавленные сырки (типа "Дружба")-2шт
-яйца-4шт
-крабовые палочки или крабовое мясо-200гр
-майонез
-соль,перец-по вкусу
-укроп-для украшения
-чеснок -2 зубчика
Ингредиенты:
Пекинская капуста — 250 г
Крабовые палочки — 240 г
Свежий огурец — 2-3 шт.
Зеленый лук — 50 г
Консервированная кукуруза — 280 г
Майонез — 2-3 ст. ложки
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу (по желанию)
Пекинскую капусту тщательно промойте и мелко нарежьте.
Огурцы также помойте и нарежьте мелкими кубиками.
Зеленый лук очистите, промойте и мелко нарежьте.
Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или кубиками.
В большой миске соедините нарезанную пекинскую капусту, крабовые палочки, огурцы, зеленый лук и консервированную кукурузу (предварительно слив жидкость).
Добавьте майонез, посолите и приправьте черным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности.
Салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике 15-30 минут, чтобы вкусы смешались.
Салат получается легким, свежим и очень вкусным. Его можно подавать как на повседневный стол, так и на праздничный.
|Рубрики:
|ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/крабовые палочки
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]