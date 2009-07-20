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Домовушка Луша
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Создан: 20.07.2009
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Шампиньоны по-турецки

Пятница, 02 Февраля 2024 г. 09:49 + в цитатник

Это был гарнир к куриному шашлыку в турецком ресторане. Главное пропорции, как сказал повар. Простое в приготовлении блюдо оказалось очень вкусным. Да и продуктов надо не много.
Ингредиенты для «Шампиньоны по-турецки»:
Шампиньоны — 200 г
Лук репчатый (маленькая) — 1 шт.
Чеснок — 3 зуб.
Сливки — 3 ст. л.
Петрушка — 1 горст.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Масло оливковое — 2 ст. л.

Время приготовления: 20 минут

Рецепт «Шампиньоны по-турецки»:
Грибы помыть и нарезать не толсто. Лук нарезаем мелко, чеснок совсем мелко. Листья петрушки (2-3 веточки) также мелко нарезать. В горшке на окне свежей петрушки хватило только украсить блюдо, но и с сушеной получается вкусно - чайная ложка сушеной петрушки добавляет необходимый аромат.
В глубокой сковороде нагреваем на среднем огне оливковое масло. Сначала добавляем лук, как он стал прозрачным, добавляем чеснок.
Как только лук и чеснок начинают поджариваться, добавляем грибы и тщательно перемешиваем. Увеличиваем немного огонь. Постоянно мешаем.
Заранее смешиваем сливки и петрушку. Добавляем туда соль и перец по вкусу. Как только из грибов выйдет влага и они начнут поджариваться, вливаем сливки со специями.
Быстро перемешиваем, выключаем огонь и даем постоять пару минут в сковороде. Крышкой накрывать не надо. Блюдо готово. Идеальный гарнир к птице и мясу. Но если увеличить порцию, то можно использовать как основное блюдо.

 

Рубрики:  ВТОРЫЕ БЛЮДА/грибы
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