Это был гарнир к куриному шашлыку в турецком ресторане. Главное пропорции, как сказал повар. Простое в приготовлении блюдо оказалось очень вкусным. Да и продуктов надо не много.

Ингредиенты для «Шампиньоны по-турецки»:

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый (маленькая) — 1 шт.

Чеснок — 3 зуб.

Сливки — 3 ст. л.

Петрушка — 1 горст.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Масло оливковое — 2 ст. л.



Время приготовления: 20 минут



Рецепт «Шампиньоны по-турецки»:

Грибы помыть и нарезать не толсто. Лук нарезаем мелко, чеснок совсем мелко. Листья петрушки (2-3 веточки) также мелко нарезать. В горшке на окне свежей петрушки хватило только украсить блюдо, но и с сушеной получается вкусно - чайная ложка сушеной петрушки добавляет необходимый аромат.

В глубокой сковороде нагреваем на среднем огне оливковое масло. Сначала добавляем лук, как он стал прозрачным, добавляем чеснок.

Как только лук и чеснок начинают поджариваться, добавляем грибы и тщательно перемешиваем. Увеличиваем немного огонь. Постоянно мешаем.

Заранее смешиваем сливки и петрушку. Добавляем туда соль и перец по вкусу. Как только из грибов выйдет влага и они начнут поджариваться, вливаем сливки со специями.

Быстро перемешиваем, выключаем огонь и даем постоять пару минут в сковороде. Крышкой накрывать не надо. Блюдо готово. Идеальный гарнир к птице и мясу. Но если увеличить порцию, то можно использовать как основное блюдо.