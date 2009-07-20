Капусту в последнее время покупаю чаще, чем мясо: показываю, как готовлю невероятно вкусные капустные котлеты (идеально в пост)

Конечно, мы и от мяса не отказываемся. Дети едят котлеты из индейки, курицы или говядины. Но для себя я в последнее время все чаще готовлю капустные котлеты. И не потому, что это дешевле, а потому, что это вкуснее! Очень рекомендую попробовать хотя бы раз это блюдо. Понравится, я уверена!

РЕЦЕПТ:

- капуста 800 г

- манная крупа 0,5 стакана

- пшено отваренное (можно использовать остатки от завтрака) - 4 ст.л., подойдет любая каша (рис, гречка, овсянка)

- мука 2 ст.л.

- морковь

- лук

- зелень свежая (у меня укроп)

- специи (у меня смесь из сухих овощей и черный перец)

- соль

- сухари панировочные

- подсолнечное масло для поджарки



КАК ГОТОВИТЬ:

Капусту нарезаю на кусочки. Опускаю в закипевшую подсоленную воду и варю 3 минуты. Затем отбрасываю капусту на дуршлаг, чтобы стекла вся вода.

Даю капусте немного остыть и измельчаю ее в мясорубке. Мелко нарезаю свежую зелень. Когда нет свежей зелени, использую замороженную.

На мелкой терке натираю морковь. Лук нарезаю мелко. Конечно, можно лук измельчить и в мясорубке, но мне нарезанный нравится больше в этих котлетах.

К измельченной капусте добавляю специи и соль. Чаще всего я использую для этих котлет приправу и сухих овощей и зелени + черный перец. Но специи можно взять любые. Сюда же - манная крупа. Перемешиваю.

Добавляю подготовленную морковь, лук, нарезанную зелень, муку и отваренное пшено. Именно с пшеном мне такие котлеты нравятся больше всего. Но можно вместо пшена взять любую кашу - рис, гречку или овсянку. Чаще всего использую оставшиеся с ужина каши. Но можно и специально сварить. Это того стоит!

Перемешиваю все. И влажными руками формую котлеты. Обваливаю их в панировочных сухарях и обжариваю на сковороде с разогретым растительным маслом на среднем огне. Вторую сторону пропариваю под крышкой.

Выкладываю на бумажное полотенце. И все! Можно подавать! Тут и гарнир не нужен)) Очень вкусно со сметанным соусом.



