Шпроты — 1 банка

Яйцо куриное — 3 шт.

Картофель — 2 шт.

Огурец свежий — 3 шт.

Горошек зелёный — 1 банка

Майонез — по вкусу

Лук зелёный — 4 пера

Укроп — по вкусу



Картофель отварить «в мундире», очистить от кожуры, нарезать кубиками.

Яйца отварить вкрутую, очистить, нарезать кубиками (по размеру совпадающими с картофельными), добавить к картофелю.

Слить жидкость из банки с зелёным горошком. Горошек добавить в салат.

Свежие огурцы нарезать кубиками. Добавить в салат.

Слить масло из банки со шпротами. Каждую шпроту разделить пополам, удалить косточки, хвост. Рыбу мелко нарезать, добавить в салат.

2-3 рыбки оставить целыми для украшения.

Зелень промыть, обсушить, нарезать, добавить в салат.

Заправить салат майонезом.

Для подачи можно использовать кольцо для салата или традиционный салатник. Поверхность салата посыпать нарезанной зеленью, по краю украсить огурцом, целыми шпротами.