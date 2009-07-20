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«Балтийский» салат
Шпроты — 1 банка
Яйцо куриное — 3 шт.
Картофель — 2 шт.
Огурец свежий — 3 шт.
Горошек зелёный — 1 банка
Майонез — по вкусу
Лук зелёный — 4 пера
Укроп — по вкусу
Картофель отварить «в мундире», очистить от кожуры, нарезать кубиками.
Яйца отварить вкрутую, очистить, нарезать кубиками (по размеру совпадающими с картофельными), добавить к картофелю.
Слить жидкость из банки с зелёным горошком. Горошек добавить в салат.
Свежие огурцы нарезать кубиками. Добавить в салат.
Слить масло из банки со шпротами. Каждую шпроту разделить пополам, удалить косточки, хвост. Рыбу мелко нарезать, добавить в салат.
2-3 рыбки оставить целыми для украшения.
Зелень промыть, обсушить, нарезать, добавить в салат.
Заправить салат майонезом.
Для подачи можно использовать кольцо для салата или традиционный салатник. Поверхность салата посыпать нарезанной зеленью, по краю украсить огурцом, целыми шпротами.
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|РЫБА/салаты, закуски
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