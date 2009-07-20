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Домовушка Луша
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Создан: 20.07.2009
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Написано: 93545


Закуска с кабачками

Суббота, 22 Июля 2023 г. 15:25 + в цитатник
Закуска за 5 минут: подали в ресторане как "комплемент от шеф-повара", мне понравилось и я повторила рецепт (вышло даже вкуснее)

• Кабачок (небольшой)- 1 шт.
• Масло растительное - 1 ст.л.
• Универсальная острая приправа
• Орехи грецкие - 2-3 шт.
• Зелень
• Сыр адыгейский (или брынза) - 100-150 г
• Чеснок - 1 зуб.
• Сметана (или греческий йогурт) - 1 ч.л.
• Соль
• Гренки


Рубрики:  ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/бутерброды
ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/овощные
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