Закуска за 5 минут: подали в ресторане как "комплемент от шеф-повара", мне понравилось и я повторила рецепт (вышло даже вкуснее)• Кабачок (небольшой)- 1 шт.• Масло растительное - 1 ст.л.• Универсальная острая приправа• Орехи грецкие - 2-3 шт.• Зелень• Сыр адыгейский (или брынза) - 100-150 г• Чеснок - 1 зуб.• Сметана (или греческий йогурт) - 1 ч.л.• Соль• Гренки