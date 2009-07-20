Воскресенье, 14 Мая 2023 г. 12:59
+ в цитатник
Ингредиенты:
-Красная рыба (малосольная) — 100 г
-Картофель (в мундире) — 4 шт.
-Яйца куриные (отварные) — 3 шт.
-Сыр твердый — 100 г
-Крабовые палочки — 100 г
-Майонез — 150 г
-Икра красная для украшения
⠀
Приготовление:
1. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.
2. Крабовые палочки мелко нарезать или натереть.
3. Рыбу нарезать на мелкие полоски или кубики на ваш вкус.
⠀
4. Салат уложить слоями:
-картофель
-яйца
-сыр
-крабовые палочки
⠀
5. Все слои промазать майонезом, и верхний тоже. Выложить на него красную рыбу. Украсить икрой.
6. Салат поставить на 2 часа в холодильник, для улучшения вкуса.
Приятного аппетита!
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
-
1
Запись понравилась
-
3
Процитировали
-
0
Сохранили
-