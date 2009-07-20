Ингредиенты:

-Красная рыба (малосольная) — 100 г

-Картофель (в мундире) — 4 шт.

-Яйца куриные (отварные) — 3 шт.

-Сыр твердый — 100 г

-Крабовые палочки — 100 г

-Майонез — 150 г

-Икра красная для украшения

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Приготовление:

1. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.

2. Крабовые палочки мелко нарезать или натереть.

3. Рыбу нарезать на мелкие полоски или кубики на ваш вкус.

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4. Салат уложить слоями:

-картофель

-яйца

-сыр

-крабовые палочки

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5. Все слои промазать майонезом, и верхний тоже. Выложить на него красную рыбу. Украсить икрой.

6. Салат поставить на 2 часа в холодильник, для улучшения вкуса.

Приятного аппетита!