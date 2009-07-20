Записи Друзья Комментарии
Домовушка Луша
Аватар Домовушка_Луша

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Домовушка_Луша

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 20.07.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 92825


Салат "Самоцветы".

Воскресенье, 14 Мая 2023 г. 12:59 + в цитатник

Ингредиенты:
-Красная рыба (малосольная) — 100 г
-Картофель (в мундире) — 4 шт.
-Яйца куриные (отварные) — 3 шт.
-Сыр твердый — 100 г
-Крабовые палочки — 100 г
-Майонез — 150 г
-Икра красная для украшения

Приготовление:
1. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.
2. Крабовые палочки мелко нарезать или натереть.
3. Рыбу нарезать на мелкие полоски или кубики на ваш вкус.

4. Салат уложить слоями:
-картофель
-яйца
-сыр
-крабовые палочки

5. Все слои промазать майонезом, и верхний тоже. Выложить на него красную рыбу. Украсить икрой.
6. Салат поставить на 2 часа в холодильник, для улучшения вкуса.
Приятного аппетита!

 

Рубрики:  ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/слоеные салаты
РЫБА/салаты, закуски


Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте