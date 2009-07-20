Ингредиенты:

-1 яйцо

-соль

-3 стакана муки

-1 ст.л. растительного масла

-1 стакан кипятка



Приготовление:

К яйцу добавляем соль и взбиваем вилкой.

Затем добавляем 3 стакана муки и 1 ложку растительного масла.

Хорошенько перемешиваем и добавляем 1 стакан кипятка (не бойтесь, клея не будет)

Вымешиваем ложкой.

А потом замешиваем руками (если необходимо, добавляем немного муки)



Тесто на минералке для пельменей и вареников

Ингредиенты:

-1 стакан минеральной газированной воды,

-1 яйцо,

-0,5 чайной ложки соли,

-0,5 чайной ложки сахара,

-4 столовые ложки масла растительного,

-мука (сколько войдет).



Приготовление:

В миске соедините все составляющие, кроме муки. Муку подсыпайте постепенно. Замесите мягкое эластичное тесто. Оно должно получиться блестящим и не должно прилипать к рукам и столу.

Лепим вареники или пельмени. Это тесто можно варить, тушить и даже печь. Оно подойдет и для чебуреков, но тогда в тесто не добавляйте яйцо.

Заварное тесто, просто супер

Ингредиенты:

-1 ст.воды

-50 гр. сливочного масла

-щепотка соли

-2 яйца

-3 ст.муки



Приготовление:

1)В кастрюлю налить воду,добавить соль,сливочное масло.(вода должна закипеть,масло растворится)

2)В кипящую воду добавить 1 ст. муки(быстро перемешать)

3)Вбить по одному яйца(я мешала ложкой,затем руками,масса была не горячая,а тёплая)

4)Всыпать муку и замесить тесто.(лучше конечно по одному стакану)

5)Тесту дать 30 минуток отдохнуть(я накрыла пищевой плёнкой)

6)Тесто получается очень мягкое,эластичное.Была приятно с ним работать!!!!Более того очень удачный вариант,подходит и на пельмени и вареники.Приготовила тесто утром,а вечером готовила вареники и пельмени(тесто в холодильнике,накрыто пищевой плёнкой).Так как я решила приготовить два вида теста у меня было с чем сравнить.Скажу даже вкусовые качества просто меня поразили,я давно не ела таких вкусных вареников и пельменей!!!!!И ещё есть очень большой плюс((у меня осталось немного вареников и пельменей),утром разогрела и была потрясена,они как будто только сварены!!!!Были у моей семьи пельмени счастья!!!!(достались старшему сыночку!!!!)Приготовьте это тесто и оно поистине вам понравится на все 100%.

Заварное тесто для вареников и пельменей

Это тесто научила меня делать свекровь. Сначала я им пользовалась в пост, но оно так понравилось мне, что я стала его использовать и для пельменей, и для вареников и всяких жаренных лепёшек с всевозможными начинками. Оно совсем не содержит яиц, очень пластичное, хорошо лепится, но не липкое к поверхности и рукам, не требует подпыления мукой.



Ингредиенты:

-кипяток 250 мл

-растительное масло 50 гр

-соль 1/2 ч. л.

-мука примерно 400 гр



Приготовление:

В кипяток влить масло, добавить соль и половину муки.

Размешать миксером насадками для теста. Сначала тесто довольно комковатое, но очень быстро становится однородным и гладким.

Постепенно добавляя муку, замесить довольно крутое, но мягкое тесто. Если тесто получится слишком крутое – не беда, можно положить его в пакет на 30 мин., оно станет более пластичным.

Тесто напоминает мягкий пластилин, хорошо лепится, при этом совершенно не прилипает к столу, скалке и рукам, не требует подпыления мукой. Раскатывается довольно тонко, при растягивании не рвётся.

варятся очень быстро, хорошо сохраняют форму.

Попробуйте! Уверенна, Вам понравится!

Тесто на вареники и пельмени

Ингредиенты:

-Мука (зависит от сорта муки и от ее влажности ) — 2-3 ст.

-Молоко — 1/2 ст.

-Вода — 1/3 ст.

-Яйцо — 1 шт

-Масло растительное — 1 ч. л.

-Соль — 1 ч. л.



Приготовление:

Классическое пельменное тесто должно состоять из муки, яиц и воды (молока)- этот состав определился многовековым опытом многих народов. Другой вопрос стоит в определении правильных пропорций и тут опять на помощь приходит опыт. Идеальное соотношение яиц и воды - на каждое среднее яйцо необходимо брать 2 стакана муки. Для получения необходимой вязкости теста добавляется тёплая вода и/или молоко. Растительное масло делает тесто более нежным и податливым. Соль добавляется по вкусу.

Итак, высыпаем на стол или в чашку 2 стакана муки. В центре полученной горки делаем небольшое углубление, разбиваем туда яйцо и добавляем тёплую воду, смешанную с молоком и солью.

Тщательно вымешиваем тесто, добавляем в него 1 чайную ложку масла и ещё раз хорошенько вымешиваем.

Полученное тесто накрываем тканью или полотенцем и оставляем на 40 минут для созревания. Через 40 минут наше замечательное тесто будет готово.

Приятного аппетита!