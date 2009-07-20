Суббота, 15 Апреля 2023 г. 16:30
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Парочка простых, но вкусных салатов
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Ингредиенты:
огурцы квашеные или маринованные – 5 шт (500 гр.)
морковь – 1 шт (200 гр.)
лук – 1 шт
кунжут – 1 ч.л.
чеснок – 3 зубчика
сахар – 1 ч.л.
смесь перцев – 1 ч.л.
кориандр молотый – 1-2 ч.л.
масло подсолнечное, рафинированное – 40-50 мл.
отварной картофель 1-2 шт
🔪 отварная морковка 1 шт
🔪 яйца 3 шт
🔪 ананас консервированный 3-4 кольца
🔪 банка консервированной сардины (или сайры) 1 шт
🔪 майонез
🔪 соль перец по вкусу
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