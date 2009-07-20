Ингредиенты:

Куриные сердечки 2,7 кг. (вес указан без обработки).

Перец болгарский 5 шт. (лучше взять разноцветные, для яркости блюда)

Лук 8 крупных луковиц.

Имбирь 50 гр.

Петрушка 80 гр.

Лук зелёный(для украшения)

Чеснок 2 головки

Масло растительное 150 мл.

Для соуса:

Соевый соус 15 ст.л

Уксус рисовый 3 ст. л.

Смесь перцев 1/2 ч. л.

Паста кочудян 1 ч. л.

Тростниковый сахар 3 ст. л.

Вода 300 мл.

Крахмал 4 ст. л.

Кунжутное масло 1 ст. л.



Приговление:

Подготавливаем все ингредиенты. Режем куриные сердечки на 4 части, вдоль, очищая от крови и сосудов. Лук режем полукольцами, перец соломкой. Чеснок, петрушку и имбирь мелко шинкуем. Для соуса смешиваем все ингредиенты.



В разогретое масло выкладываем 1/3-1/4 части сердечек и обжариваем, на сильном огне, до лёгкого румянца, перекладываем в миску и обжариваем частями остальные сердечки. Всё перекладываем в миску.



Далее обжариваем лук, до мягкости, добавляем болгарский перец и жарим ещё минут 5. Далее добавляем чеснок и имбирь, обжариваем ещё минуты 3-5. Потом возвращаем в казан сердечки, перемешиваем, жарим минуты 3.



Добавляем соус, предварительно его перемешав в миске, и тушим до загустения соуса. Добавляем зелень и оставляем на медленном огне минуты на 3.

Всё готово.

Я подавал на стол с рисом на гарнир, посыпав зелёным луком.