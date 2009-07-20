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Куринные сердечки в азиатском соусе с рисом
Ингредиенты:
Куриные сердечки 2,7 кг. (вес указан без обработки).
Перец болгарский 5 шт. (лучше взять разноцветные, для яркости блюда)
Лук 8 крупных луковиц.
Имбирь 50 гр.
Петрушка 80 гр.
Лук зелёный(для украшения)
Чеснок 2 головки
Масло растительное 150 мл.
Для соуса:
Соевый соус 15 ст.л
Уксус рисовый 3 ст. л.
Смесь перцев 1/2 ч. л.
Паста кочудян 1 ч. л.
Тростниковый сахар 3 ст. л.
Вода 300 мл.
Крахмал 4 ст. л.
Кунжутное масло 1 ст. л.
Приговление:
Подготавливаем все ингредиенты. Режем куриные сердечки на 4 части, вдоль, очищая от крови и сосудов. Лук режем полукольцами, перец соломкой. Чеснок, петрушку и имбирь мелко шинкуем. Для соуса смешиваем все ингредиенты.
В разогретое масло выкладываем 1/3-1/4 части сердечек и обжариваем, на сильном огне, до лёгкого румянца, перекладываем в миску и обжариваем частями остальные сердечки. Всё перекладываем в миску.
Далее обжариваем лук, до мягкости, добавляем болгарский перец и жарим ещё минут 5. Далее добавляем чеснок и имбирь, обжариваем ещё минуты 3-5. Потом возвращаем в казан сердечки, перемешиваем, жарим минуты 3.
Добавляем соус, предварительно его перемешав в миске, и тушим до загустения соуса. Добавляем зелень и оставляем на медленном огне минуты на 3.
Всё готово.
Я подавал на стол с рисом на гарнир, посыпав зелёным луком.
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