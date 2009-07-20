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Создан: 20.07.2009
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Закуска из баклажанов

Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 11:40 + в цитатник

https://sun1-19.userapi.com/impg/RJjtYUy6M-Qh3zDkQxDibQIYZvLtdW0nktLjbw/xMUceSQb6V8.jpg?size=706x970&quality=96&sign=444602ef7399db76a7c94cff6b17b931&type=album

Ингредиенты:
▫баклажаны — 2 шт.
▫творожный сыр — 100 г
▫помидоры — 2 шт.
▫чеснок — 3 зубчика
▫кинза свежая — 1 пучок
▫грецкие орехи — 50 г
▫соль — 2 ч. л.
▫перец черный — ½ ч. л.

Способ приготовления:
1. Баклажаны режем кружочками, солим и обжариваем на гриле.
2. К творожному сыру добавляем чеснок, перец и кинзу. Хорошо перемешиваем.
3. На баклажаны намазываем творожную смесь, кладем помидор и закрываем второй половинкой баклажана. Сверху посыпаем грецким орехом и кинзой.

Приятного аппетита!

Рубрики:  БАКЛАЖАНЫ/закуски и салаты


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