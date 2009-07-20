Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.

творожный сыр — 100 г

помидоры — 2 шт.

чеснок — 3 зубчика

кинза свежая — 1 пучок

грецкие орехи — 50 г

соль — 2 ч. л.

перец черный — ½ ч. л.



Способ приготовления:

1. Баклажаны режем кружочками, солим и обжариваем на гриле.

2. К творожному сыру добавляем чеснок, перец и кинзу. Хорошо перемешиваем.

3. На баклажаны намазываем творожную смесь, кладем помидор и закрываем второй половинкой баклажана. Сверху посыпаем грецким орехом и кинзой.



Приятного аппетита!