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Закуска из баклажанов
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт.
творожный сыр — 100 г
помидоры — 2 шт.
чеснок — 3 зубчика
кинза свежая — 1 пучок
грецкие орехи — 50 г
соль — 2 ч. л.
перец черный — ½ ч. л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны режем кружочками, солим и обжариваем на гриле.
2. К творожному сыру добавляем чеснок, перец и кинзу. Хорошо перемешиваем.
3. На баклажаны намазываем творожную смесь, кладем помидор и закрываем второй половинкой баклажана. Сверху посыпаем грецким орехом и кинзой.
Приятного аппетита!
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