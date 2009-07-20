Очень вкусно и не особо сложно

Вам потребуется:

Грудка куриная 2 шт

Картофель 3 шт

Помидор красный 2 шт

Лук репчатый 1 шт

Шампиньоны свежие 2 шт

Лук зелёный 2 шт

Сметана 25% 150 г

Соль По вкусу

Перец чёрный молотый По вкусу





Как готовить:

Этап 1. Подготовим все ингредиенты.



Этап 2. Лук и шампиньоны порезать мелким кубиком и пожарить на растительном масле до золотистого цвета.



Этап 3. Куриную грудку отбить молотком и посыпать солью и перцем.



Этап 4. Картофель почистить и натереть на тёрке.



Этап 5. Отбитую и посоленную грудку положить в термостойкую посуду, на неё выложить жареные шампиньоны и лук, затем порезанные полукольцами помидоры и зелёный лук, посолить.





Этап 6. Посыпать каждую грудку натёртым картофелем и посолить.



Этап 7. Сверху покрыть слоем сметаны (или майонеза - кому как нравится).



Этап 8.

Запекать в разогретой духовке примерно 30 минут при t180'C. Хочу обратить внимание на то, что каждая духовка печёт по-разному, поэтому время примерное.