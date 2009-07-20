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Куриная грудка под шубой
Очень вкусно и не особо сложно
Вам потребуется:
Грудка куриная 2 шт
Картофель 3 шт
Помидор красный 2 шт
Лук репчатый 1 шт
Шампиньоны свежие 2 шт
Лук зелёный 2 шт
Сметана 25% 150 г
Соль По вкусу
Перец чёрный молотый По вкусу
Как готовить:
Этап 1. Подготовим все ингредиенты.
Этап 2. Лук и шампиньоны порезать мелким кубиком и пожарить на растительном масле до золотистого цвета.
Этап 3. Куриную грудку отбить молотком и посыпать солью и перцем.
Этап 4. Картофель почистить и натереть на тёрке.
Этап 5. Отбитую и посоленную грудку положить в термостойкую посуду, на неё выложить жареные шампиньоны и лук, затем порезанные полукольцами помидоры и зелёный лук, посолить.
Этап 6. Посыпать каждую грудку натёртым картофелем и посолить.
Этап 7. Сверху покрыть слоем сметаны (или майонеза - кому как нравится).
Этап 8.
Запекать в разогретой духовке примерно 30 минут при t180'C. Хочу обратить внимание на то, что каждая духовка печёт по-разному, поэтому время примерное.
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