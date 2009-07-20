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Домовушка Луша
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Создан: 20.07.2009
Записей: 62008
Комментариев: 26203
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САЛАТ "НЕЖНОСТЬ"

Среда, 14 Декабря 2022 г. 15:52 + в цитатник

https://sun1-99.userapi.com/impg/LYaXDopdpahDopb85VgN_B7xm-M3K-Y_TA9IxQ/FPVQDZKWOhU.jpg?size=702x702&quality=96&sign=7f0826ee1604ce5f7adbddc69db9a471&type=album

Ингредиенты:

● Картошка - 2 шт.
● Шпроты - 200 гр.
● Морковь - 2 шт.
● Зеленый лук - пучок.
● Яйца - 5 шт. ● Огурцы соленые - 3 шт.
● Плаленый сырок - 2 шт.

Приготовление:
1. Картофель, морковь и яйца отвариваем и натираем на крупной терке.
2. Все ингредиенты выкладываем слоями. Можно формировать салат с помощью кулинарного кольца либо просто выкладывать слоями. ● 1 слой: картофель, поверх сеточка мойонеза.
● 2 слой: шпроты (размять вилкой)
● 3 слой: нарезанный зеленый лук.
● 4 слой: белки, поверх сеточка майонеза.
● 5 слой: морковь, немного майонеза
● 3 слой: натертые соленые огурцы, майонез.
● 4 слой: натертый плавленный сырок.
● 5 слой: желток.

Рубрики:  ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/слоеные салаты
РЫБА/салаты, закуски


Процитировано 9 раз
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