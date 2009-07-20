Ингредиенты:

● Картошка - 2 шт.

● Шпроты - 200 гр.

● Морковь - 2 шт.

● Зеленый лук - пучок.

● Яйца - 5 шт. ● Огурцы соленые - 3 шт.

● Плаленый сырок - 2 шт.



Приготовление:

1. Картофель, морковь и яйца отвариваем и натираем на крупной терке.

2. Все ингредиенты выкладываем слоями. Можно формировать салат с помощью кулинарного кольца либо просто выкладывать слоями. ● 1 слой: картофель, поверх сеточка мойонеза.

● 2 слой: шпроты (размять вилкой)

● 3 слой: нарезанный зеленый лук.

● 4 слой: белки, поверх сеточка майонеза.

● 5 слой: морковь, немного майонеза

● 3 слой: натертые соленые огурцы, майонез.

● 4 слой: натертый плавленный сырок.

● 5 слой: желток.