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САЛАТ "НЕЖНОСТЬ"
Ингредиенты:
● Картошка - 2 шт.
● Шпроты - 200 гр.
● Морковь - 2 шт.
● Зеленый лук - пучок.
● Яйца - 5 шт. ● Огурцы соленые - 3 шт.
● Плаленый сырок - 2 шт.
Приготовление:
1. Картофель, морковь и яйца отвариваем и натираем на крупной терке.
2. Все ингредиенты выкладываем слоями. Можно формировать салат с помощью кулинарного кольца либо просто выкладывать слоями. ● 1 слой: картофель, поверх сеточка мойонеза.
● 2 слой: шпроты (размять вилкой)
● 3 слой: нарезанный зеленый лук.
● 4 слой: белки, поверх сеточка майонеза.
● 5 слой: морковь, немного майонеза
● 3 слой: натертые соленые огурцы, майонез.
● 4 слой: натертый плавленный сырок.
● 5 слой: желток.
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