Данный салат сочетает в себя два разных салата — Французский и Мимоза. В результате получается салат с совершено новым вкусом под названием Французская мимоза.

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Ингредиенты

⠀Горбуша консервированная 240 г

Яйцо куриное 5 шт

Морковь 2 шт

Яблоко 2 шт

Плавленый сырок 2 шт

Лук репчатый 1 шт

Яблочный уксус 6% 1 ст.л

Сахар 1 щепотка

Соль - по вкусу

Майонез 150-200 мл

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Репчатый лук очистите, нарежьте полукольцами или четвертинками, присыпьте щепоткой сахара и соли, помните луками, чтобы лук пустил сок. Уложите лук в глубокую емкость, влейте 1 ст.л. уксуса и такое же количество воды. Яблочный уксус можно заменить лимонным соком. Смесь перемешайте, маринуйте лук 5 минут.

⠀Яйца отварите «вкрутую», охладите, очистите, белок отделите от желтка. Белок натрите на крупной терке. На плоскую тарелку установите формовочное кольца. Половину измельченных белков выложите первым слоем, смажьте майонезом.

⠀Сырую морковь очистите, нашинкуйте на средней или мелкой терке. Третью часть моркови выложите на белок.

Сверху моркови сделайте сетку из майонеза.

⠀Консервированную горбушу достаньте из масла, раздавите вилкой. Половину горбуши уложите на морковь, разровняйте ложкой. Этот слой можно присыпать солью.

Сверху горбушу присыпьте маринованным луком, далее покройте майонезом.

⠀С яблок снимите корку, мякоть нарежьте некрупным кубиком, поместите на слой лука, используя половину порции. При желании яблоки можно натереть на терке.

⠀Сделайте слой из тертого плавленого сырка, также используя только половину. Чтобы сырок было удобнее измельчать на терке, заранее подморозьте его в морозильной камере, чтобы он стал тверже.

⠀10. Далее все слои повторите по кругу в таком же порядке. В завершение сделайте слой из моркови и тертых желтков. Чтобы верхушка салата смотрелась красивее, компоненты можно выложить полосками.

Салату дайте 1 час для пропитки в холодильнике, потом подайте его на стол