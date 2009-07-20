Записи Друзья Комментарии
Домовушка Луша
Аватар Домовушка_Луша

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Домовушка_Луша

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 20.07.2009
Записей: 59153
Комментариев: 26166
Написано: 88369


Салат Французская мимоза

Суббота, 20 Ноября 2021 г. 13:06 + в цитатник

Данный салат сочетает в себя два разных салата — Французский и Мимоза. В результате получается салат с совершено новым вкусом под названием Французская мимоза.

Ингредиенты
⠀Горбуша консервированная 240 г
Яйцо куриное 5 шт
Морковь 2 шт
Яблоко 2 шт
Плавленый сырок 2 шт
Лук репчатый 1 шт
Яблочный уксус 6% 1 ст.л
Сахар 1 щепотка
Соль - по вкусу
Майонез 150-200 мл

Репчатый лук очистите, нарежьте полукольцами или четвертинками, присыпьте щепоткой сахара и соли, помните луками, чтобы лук пустил сок. Уложите лук в глубокую емкость, влейте 1 ст.л. уксуса и такое же количество воды. Яблочный уксус можно заменить лимонным соком. Смесь перемешайте, маринуйте лук 5 минут.
⠀Яйца отварите «вкрутую», охладите, очистите, белок отделите от желтка. Белок натрите на крупной терке. На плоскую тарелку установите формовочное кольца. Половину измельченных белков выложите первым слоем, смажьте майонезом.
⠀Сырую морковь очистите, нашинкуйте на средней или мелкой терке. Третью часть моркови выложите на белок.
Сверху моркови сделайте сетку из майонеза.
⠀Консервированную горбушу достаньте из масла, раздавите вилкой. Половину горбуши уложите на морковь, разровняйте ложкой. Этот слой можно присыпать солью.
Сверху горбушу присыпьте маринованным луком, далее покройте майонезом.
⠀С яблок снимите корку, мякоть нарежьте некрупным кубиком, поместите на слой лука, используя половину порции. При желании яблоки можно натереть на терке.
⠀Сделайте слой из тертого плавленого сырка, также используя только половину. Чтобы сырок было удобнее измельчать на терке, заранее подморозьте его в морозильной камере, чтобы он стал тверже.
⠀10. Далее все слои повторите по кругу в таком же порядке. В завершение сделайте слой из моркови и тертых желтков. Чтобы верхушка салата смотрелась красивее, компоненты можно выложить полосками.
Салату дайте 1 час для пропитки в холодильнике, потом подайте его на стол

Рубрики:  ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/слоеные салаты
РЫБА/салаты, закуски


Процитировано 28 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте