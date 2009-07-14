А вот не все у нас перловку уважают - и есть шанс ее полюбить. Идеи приготовления перловки, которые убедят ее полюбить равнодушных к перловой каше.

Необычные, яркие, эффектные и красивые блюда - и "ленивые": готовятся просто и быстро, без лишних хлопот, без сложных хитроумных рецептов и без хитростей.

Плов: вкусный плов с перловой крупой

Ароматный, с сочным мясом, луком, морковкой. И ничуть не хуже плова с с рисом: просто с перловкой. Она хороша: наполненная маслом, сочная, рассыпчатая, нежная, мягкая - и не переваренная, не вязкая. Зернышко к зернышку - не просто каша с мясом.

Как приготовить. Мясо (говядину, курицу или даже свинину, индюшку) обжарить, добавить лук, морковь, специи, протомить.

Перловку обжарить с ложкой растительного масла до чуть золотого цвета и орехового аромата. Добавить в плов. Заправить плов: влить бульон с томатом, сахаром, специями.

А далее - пусть томится до готовности под крышкой, до испарения жидкости, до готовности мяса и самой перловки - 35-40 минут. И пусть "отдохнет" - настоится немного. И плов удивит вкусом и красотой.

С грибами и в грибном соусе

Очень грибное блюдо, аппетитное, сытное. Нежная перловка с обжареными с луком грибами, в сметанном соус.

Вкусно, выглядит красиво, готовится - по времени не займет больше, чем приготовить кашу.

Как приготовить. Перловку или обжарить и проварить, или залить водой на ночь, затем довести до почти готовности. Грибы: обжарить с луком, перцем. Можно и с морковкой.

Соединить с перловкой: перловку добавляем в грибы, чуть обжариваем. Добавляем постепенно бульон. Часто помешивая, протомить до готовности, до рассыпчатого ее состояния. И пусть "настоится" :)

Можно подать со сметанно-грибным соусом - а можно добавить его к грибам - но это другое блюдо: придется просто заправить почти готовую кашу грибами в сметане. Но это тоже хорошая идея :)

С перцем, луком, с зеленью...и с чем угодно

С разноцветным перчиком, жареным луком, с красивой яркой морковкой - чудо как хороша. Легкое блюдо для гарнира - или просто перекусить на скорую руку.

Как приготовить. Заправить доведенную до почти готовности перловку обжаренными овощами. Любыми.

Обжариваем лук, морковь, перец. И - кусочек сливочного масла, который "извлекает" цвет из морковки - и подарить его перловке. Соединяем все, тушим под крышкой.

С фаршем или копченостями, колбасками, и с...

Из разряда на скорую руку, из разряда "ленивых" рецептов на скорую руку - и из категории "встать и приготовить": это вкусно. Готовим перловку любым способом - доводим до состояния полуготовности, до "аль-денте" :)

Одновременно обжариваем мясной фарш с луком (можно и с томатами, перцем, морковкой). Или копчености (колбаски, бекон или даже сало :)

И со специями, приправами - можно с зирой, или с карри - которые подарят вкус, аромат, цвет. Добавляем в кашу, даем протомиться до готовности ингредиентов. И даем "постоять".

Кашотто-перлотто

Есть ризотто с рисом, есть каштто с гречкой - не знаю, как будет называться перловое чудо - но блюдо чудесное.

Вариантов много: с курицей или с индейкой, с мясом и грибами, с овощами или и с тем, и с другим... Пусть это будет перлотто.

Как приготовить. Курицу обжарить в глубокой сковороде, добавить лук, специи. Можно и морковку, и перец - что угодно. Даже грибы - но их лучше обжарить отдельно с луком.

Если готовим на сковороде - добавить предварительно замоченную или обжаренную крупу, залить бульоном так, чтобы покрывал, чтобы его было достаточно для приготовления. Тушить до готовности, до испарения жидкости. Дать "отдохнуть". Все :)

Вот такие простые, но удачные идеи приготовления перловки. Которую особо не любят - но которую есть шансы полюбить.

https://zen.yandex.ru/media/valentinka/perlovka-bu...61f7984193c6b5521914f159?&