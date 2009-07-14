Самый вкусный рецепт печени! Печень получается мягкой, сочной, нежной!

ИНГРЕДИЕНТЫ

600 г говяжьей печени

1 яйцо

3 зубчика чеснока

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли (без горки)

0,5 ч. л. соды

1 луковица

масло растительное для жарки

мука кукурузная для панировки



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Печень вымой, обсуши, удали пленку и нарежь крупными кусочками.

Приготовь маринад: в миске взбей яйцо с солью, сахаром, содой и чесноком, пропущенным через пресс. Залей полученной смесью кусочки печени и оставь мариноваться в холодильнике примерно на 2 часа, можно также оставить на всю ночь.

Очищенную и нарезанную полукольцами луковицу поджарь в небольшом количестве растительного масла. Выложи на тарелку.

Обваляй каждый промаринованный кусочек печени в кукурузной муке и выложи на разогретую сковороду, в которой жарился лук. Подлей немного масла и обжарь с обеих сторон до золотистой корочки (по 3 минуты на каждую сторону).

Когда печень равномерно подрумянится, посыпь ее жареным луком, перемешай, накрой крышкой и подержи на медленном огне еще минут 5. Готовность проверь, разрезав кусочек. Если внутри нет розового — готово!

Каждый кусочек тает во рту, мягкий, нежный, ароматный, с неповторимой хрустящей корочкой… Это самый удачный рецепт жареной печени из всех, что я пробовала!

Приготовь эту шикарную печень — не пожалеешь!

Легкие рецепты

Легкие рецепты