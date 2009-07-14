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Самый вкусный рецепт печени! Печень получается мягкой, сочной, нежной!

Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 15:55 + в цитатник

 

Самый вкусный рецепт печени! Печень получается мягкой, сочной, нежной!
ИНГРЕДИЕНТЫ
600 г говяжьей печени
1 яйцо
3 зубчика чеснока
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли (без горки)
0,5 ч. л. соды
1 луковица
масло растительное для жарки
мука кукурузная для панировки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Печень вымой, обсуши, удали пленку и нарежь крупными кусочками.
Приготовь маринад: в миске взбей яйцо с солью, сахаром, содой и чесноком, пропущенным через пресс. Залей полученной смесью кусочки печени и оставь мариноваться в холодильнике примерно на 2 часа, можно также оставить на всю ночь.
Очищенную и нарезанную полукольцами луковицу поджарь в небольшом количестве растительного масла. Выложи на тарелку.
Обваляй каждый промаринованный кусочек печени в кукурузной муке и выложи на разогретую сковороду, в которой жарился лук. Подлей немного масла и обжарь с обеих сторон до золотистой корочки (по 3 минуты на каждую сторону).
Когда печень равномерно подрумянится, посыпь ее жареным луком, перемешай, накрой крышкой и подержи на медленном огне еще минут 5. Готовность проверь, разрезав кусочек. Если внутри нет розового — готово!
Каждый кусочек тает во рту, мягкий, нежный, ароматный, с неповторимой хрустящей корочкой… Это самый удачный рецепт жареной печени из всех, что я пробовала!
Приготовь эту шикарную печень — не пожалеешь!

 

 

Легкие рецепты

Легкие рецепты
Рубрики:  Смак!/мясные блюда
Метки:  

Процитировано 19 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 07 Февраля 2022 г. 05:38 (ссылка)
БлагоДарю.
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Зоя_Бучная   обратиться по имени Понедельник, 07 Февраля 2022 г. 09:23 (ссылка)
Мила_Оли, Благодарю!

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