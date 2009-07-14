

Рецепт действительно уникальный. Испортить или приготовить плохо просто нет вариантов. Все просто, как дважды два. На приготовление уходит минимум моего времени. Это не буженина в сковороде, за которой нужно следить и контролировать процесс. Здесь вообще почти ничего делать не нужно.



А мясо получается просто волшебным!









Я вот на праздник как положено, подала его с горчицей. Так к ней никто даже не притронулся. Мне все говорили, что такое мясо грех портить кетчупами, горчицей и любыми соусами. Хотите тоже попробовать такой рецепт? Давайте все приготовим вместе и вы сами оцените!

Приготовление.



Кстати, я в рецепте буду указывать минимально необходимое время (на тот случай, если вы будете торопиться) и то, как делать удобнее.



Подготовка мяса.























Для идеально-сочного мяса лучше всего взять ошеек. Именно с ним наше мясо получится сочным и не сухим. Но и жирным оно тоже не будем, поверьте.







Как правило этот этап подготовки я делаю вечером. Беру кусок 1,2-1,5 кг. но это не принципиально. Можно больше, можно меньше.

Как правило этот этап подготовки я делаю вечером. Беру кусок 1,2-1,5 кг. но это не принципиально. Можно больше, можно меньше.

Мясо со всех сторон протыкаем лезвием узкого ножа. Дырок сделать штук 20-25.

Мясо со всех сторон протыкаем лезвием узкого ножа. Дырок сделать штук 20-25.

Кусок перекладываем в глубокую миску.

Подготовка маринада.





































Для маринада берем: соевый соус 5 ст. л., черный молотый перец 1,5 ч. л., паприка 1,5 ч. л., чеснок, пропущенный через пресс, 3 - 4 зубчика, французская горчица 1 ст. л., мед 1,5 ст. л., соль 1,5 ч. л.

Для маринада берем: соевый соус 5 ст. л., черный молотый перец 1,5 ч. л., паприка 1,5 ч. л., чеснок, пропущенный через пресс, 3 - 4 зубчика, французская горчица 1 ст. л., мед 1,5 ст. л., соль 1,5 ч. л.



Все смешиваем и выливаем прямо в миску с мясом.



Хорошенько втираю маринад в мясо со всех сторон. Накрываю миску пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь, можно дольше. (минимальное время — 2 часа).



























Отмеряю 2-2,5 метра пергамента для запекания. Отрезаю одним куском и собираю в комок. Окунаю пергамент в воду и даю ему промокнуть. Отжимаю не сильно: так, чтобы с него не сильно текла вода.



























Раскладываю пергамент на рабочей поверхности выкладываю на один край замаринованный ошеек. Весь невпитавшийся в мясо маринад выливаю на него сверху.





Заворачиваю плотно в несколько слоев. Выкладываю на противень для запекания.







Ставлю в духовку на 1,5 часа при 180-190 градусов







После запекания мясо остужаю и убираю в холодильник, прямо в пергаменте, минимум на 2 часа, а лучше часов на 6-8.







Достаю из пергамента и нарезаю. Все готово!







Состав продуктов (1 порция) :



♦ Свимной ошеек 1,2-1,5 кг..



♦ соевый соус 5 ст. л.,



♦ Черный молотый перец 1,5 ч. л.



♦ Паприка 1,5 ч. л.,



♦ Чеснок, пропущенный через пресс, 3 - 4 зубчика.



♦ Французская горчица 1 ст. л.



♦.Мед 1,5 ст. л.



♦ Соль 1,5 ч. л.



♦ Пергамент для запекания 2,5 м.



https://zen.yandex.ru/media/kuhnja_eleny_tanko/dovela-do-sovershenstva-svoi-recept-zakusochnogo-miasa-ono-tak-prosto-i-vkusno-gotovitsia-chto-teper-tochno-otkajus-ot-kolbasy-61d2e3024fc4cd232d657f3d











Это нужно попробовать. Я абсолютно уверена, что вам понравится!























Это нужно попробовать. Я абсолютно уверена, что вам понравится!

































