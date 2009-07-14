Записи Друзья Комментарии
Мила Оли
Аватар Мила_Оли

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Мила_Оли

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.07.2009
Записей: 38207
Комментариев: 5410
Написано: 51252


Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

Суббота, 08 Января 2022 г. 08:40 + в цитатник


Рецепт действительно уникальный. Испортить или приготовить плохо просто нет вариантов. Все просто, как дважды два. На приготовление уходит минимум моего времени. Это не буженина в сковороде, за которой нужно следить и контролировать процесс. Здесь вообще почти ничего делать не нужно.

А мясо получается просто волшебным!



Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы



Я вот на праздник как положено, подала его с горчицей. Так к ней никто даже не притронулся. Мне все говорили, что такое мясо грех портить кетчупами, горчицей и любыми соусами. Хотите тоже попробовать такой рецепт? Давайте все приготовим вместе и вы сами оцените!

Приготовление.



Кстати, я в рецепте буду указывать минимально необходимое время (на тот случай, если вы будете торопиться) и то, как делать удобнее.


Подготовка мяса.


 


 


 


 


 

 
Для идеально-сочного мяса лучше всего взять ошеек. Именно с ним наше мясо получится сочным и не сухим. Но и жирным оно тоже не будем, поверьте.


Для идеально-сочного мяса лучше всего взять ошеек. Именно с ним наше мясо получится сочным и не сухим. Но и жирным оно тоже не будем, поверьте.

Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

 
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

  • Как правило этот этап подготовки я делаю вечером. Беру кусок 1,2-1,5 кг. но это не принципиально. Можно больше, можно меньше.

  • Мясо со всех сторон протыкаем лезвием узкого ножа. Дырок сделать штук 20-25.

  • Кусок перекладываем в глубокую миску.

Подготовка маринада.


 


 


 


 


 


 


 
 
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

 
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

 

Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы
 


  • Для маринада берем: соевый соус 5 ст. л., черный молотый перец 1,5 ч. л., паприка 1,5 ч. л., чеснок, пропущенный через пресс, 3 - 4 зубчика, французская горчица 1 ст. л., мед 1,5 ст. л., соль 1,5 ч. л.


  • Все смешиваем и выливаем прямо в миску с мясом.
 
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

  • Хорошенько втираю маринад в мясо со всех сторон. Накрываю миску пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь, можно дольше. (минимальное время — 2 часа).

 


 


 


 
 

Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

 

Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы


 
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

  • Отмеряю 2-2,5 метра пергамента для запекания. Отрезаю одним куском и собираю в комок. Окунаю пергамент в воду и даю ему промокнуть. Отжимаю не сильно: так, чтобы с него не сильно текла вода.
 


 


 


 


 
 

Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы
Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

 

Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

  • Раскладываю пергамент на рабочей поверхности выкладываю на один край замаринованный ошеек. Весь невпитавшийся в мясо маринад выливаю на него сверху.


Довела до совершенства свой рецепт закусочного мяса. Оно так просто и вкусно готовится, что теперь точно откажусь от колбасы

 

Заворачиваю плотно в несколько слоев. Выкладываю на противень для запекания.



Ставлю в духовку на 1,5 часа при 180-190°С.



Ставлю в духовку на 1,5 часа при 180-190 градусов



После запекания мясо остужаю и убираю в холодильник, прямо в пергаменте, минимум на 2 часа, а лучше часов на 6-8.



После запекания мясо остужаю и убираю в холодильник, прямо в пергаменте, минимум на 2 часа, а лучше часов на 6-8.



Достаю из пергамента и нарезаю. Все готово!



Достаю из пергамента и нарезаю. Все готово!



Это нужно попробовать. Я абсолютно уверена, что вам понравится!



 Состав продуктов (1 порция) :



♦ Свимной ошеек 1,2-1,5 кг..



♦ соевый соус 5 ст. л.,



♦ Черный молотый перец 1,5 ч. л.



♦ Паприка 1,5 ч. л.,



♦ Чеснок, пропущенный через пресс, 3 - 4 зубчика.



♦ Французская горчица 1 ст. л.



♦.Мед 1,5 ст. л.



♦ Соль 1,5 ч. л.



♦ Пергамент для запекания 2,5 м.



https://zen.yandex.ru/media/kuhnja_eleny_tanko/dovela-do-sovershenstva-svoi-recept-zakusochnogo-miasa-ono-tak-prosto-i-vkusno-gotovitsia-chto-teper-tochno-otkajus-ot-kolbasy-61d2e3024fc4cd232d657f3d



 




 

Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 5 пользователям
Нравится

Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 08 Января 2022 г. 15:18 (ссылка)
А праздник продолжается, и радость не кончается.
Пусть счастье улыбается сегодня и всегда!
Хорошего настроения, радости, добра, позитива.
Ответить С цитатой В цитатник
Мила_Оли   обратиться по имени Суббота, 08 Января 2022 г. 16:43 (ссылка)
Алла_Студентова,
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте