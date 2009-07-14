Рецепт действительно уникальный. Испортить или приготовить плохо просто нет вариантов. Все просто, как дважды два. На приготовление уходит минимум моего времени. Это не буженина в сковороде, за которой нужно следить и контролировать процесс. Здесь вообще почти ничего делать не нужно.
А мясо получается просто волшебным!
Я вот на праздник как положено, подала его с горчицей. Так к ней никто даже не притронулся. Мне все говорили, что такое мясо грех портить кетчупами, горчицей и любыми соусами. Хотите тоже попробовать такой рецепт? Давайте все приготовим вместе и вы сами оцените!
Приготовление.
Кстати, я в рецепте буду указывать минимально необходимое время (на тот случай, если вы будете торопиться) и то, как делать удобнее.
Подготовка мяса.
Для идеально-сочного мяса лучше всего взять ошеек. Именно с ним наше мясо получится сочным и не сухим. Но и жирным оно тоже не будем, поверьте.
Как правило этот этап подготовки я делаю вечером. Беру кусок 1,2-1,5 кг. но это не принципиально. Можно больше, можно меньше.
Мясо со всех сторон протыкаем лезвием узкого ножа. Дырок сделать штук 20-25.
Кусок перекладываем в глубокую миску.
Подготовка маринада.
Для маринада берем: соевый соус 5 ст. л., черный молотый перец 1,5 ч. л., паприка 1,5 ч. л., чеснок, пропущенный через пресс, 3 - 4 зубчика, французская горчица 1 ст. л., мед 1,5 ст. л., соль 1,5 ч. л.
Все смешиваем и выливаем прямо в миску с мясом.
Хорошенько втираю маринад в мясо со всех сторон. Накрываю миску пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь, можно дольше. (минимальное время — 2 часа).
Отмеряю 2-2,5 метра пергамента для запекания. Отрезаю одним куском и собираю в комок. Окунаю пергамент в воду и даю ему промокнуть. Отжимаю не сильно: так, чтобы с него не сильно текла вода.
Раскладываю пергамент на рабочей поверхности выкладываю на один край замаринованный ошеек. Весь невпитавшийся в мясо маринад выливаю на него сверху.