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Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь

Вторник, 23 Ноября 2021 г. 16:16 + в цитатник

Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь

 

 

Не знаете как вкусно и просто приготовить камбалу? Тогда этот рецепт то, что нужно! Я и сам раньше очень редко готовил камбалу, но после того, как друг повар из Сочи поделился рецептом, делаю это намного чаще.

Камбала очень вкусная рыба, а если правильно ее приготовить, то будет еще вкуснее! Мой друг уже много лет работает поваром в одном небольшом ресторанчике в Сочи и одно из блюд, которое пользуется у них популярностью и которое часто заказывают, это камбала «по-сочински».

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Рецепт очень простой, но рыба получается нежная, просто тает во рту, любителям рыбы точно понравится.

 

У меня были две небольших тушки рыбы. Камбалу нужно промыть под водой и убрать плавники и хвост, делается это очень просто и быстро с помощью кулинарных ножниц. Если любите хрустеть поджаристыми плавниками, то этот момент пропустите.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

На рыбе нужно сделать надрезы ножом по всей поверхности, не сильно глубокие.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Потом подготовить маринад, для этого беру:

  • растительное масло - 40 мл.
  • чеснок - 2 зубчика
  • горчица - 1 ч. л.
  • сок лимона - 1 ст. л.
  • черный молотый перец по вкусу
 
 
 
 
 
 
 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 
 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 
 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 
 

 

Все ингредиенты смешиваю и пропускаю чеснок через чеснокодавилку, хорошо перемешиваю.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Затем смазываю камбалу маринадом и обязательно заполняем надрезы, оставляем рыбу на 15-20 минут.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Пока рыба маринуется беру картофель 5 штук и нарезаю его тонкими кружками.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Дальше беру форму для запекания, смазываю ее сливочным маслом и выкладываю один слой из картофеля.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Сверху тонко смазываю майонезом или можно взять сметану.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Потом беру две луковицы и нарезаю их полукольцами. Лук укладываю сверху на картофель.

 
 
 
 
 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 
 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 
 

 

Следом на лук кладу второй слой из картофеля, смазываю тонко майонезом и убираю в духовку запекаться на 25 минут при 180 градусах на режиме верх/низ.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

 

Когда картофель запечется, достаю его и сверху кладу промаринованную камбалу, смазываю оставшейся заправкой и убираю в духовку запекаться на 20 минут при 180 градусах на режим верх/низ.

 
 
Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
 

Рыба получается сочной, в ароматной горчичной заправке с картофельным гарниром, это действительно очень вкусно! Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится! 

https://zen.yandex.ru/media/merelkitchen/drug-pova...6194e27375b84d4a160eedb2?&

Рубрики:  Смак!/овощные блюда
Смак!/рыба и морепродукты
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Процитировано 22 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 23 Ноября 2021 г. 23:11 (ссылка)
Спасибо, моя дорогая!!!Бодрости,хороших мыслей и приятных дел,домашнего уюта,превосходного самочувствия,энергии и прилива сил!
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август63   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 08:29 (ссылка)
Спасибо большое!
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Мила_Оли   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 09:14 (ссылка)
Алла_Студентова, август63,
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