Не знаете как вкусно и просто приготовить камбалу? Тогда этот рецепт то, что нужно! Я и сам раньше очень редко готовил камбалу, но после того, как друг повар из Сочи поделился рецептом, делаю это намного чаще.

Камбала очень вкусная рыба, а если правильно ее приготовить, то будет еще вкуснее! Мой друг уже много лет работает поваром в одном небольшом ресторанчике в Сочи и одно из блюд, которое пользуется у них популярностью и которое часто заказывают, это камбала «по-сочински».

Рецепт очень простой, но рыба получается нежная, просто тает во рту, любителям рыбы точно понравится.

У меня были две небольших тушки рыбы. Камбалу нужно промыть под водой и убрать плавники и хвост, делается это очень просто и быстро с помощью кулинарных ножниц. Если любите хрустеть поджаристыми плавниками, то этот момент пропустите.

На рыбе нужно сделать надрезы ножом по всей поверхности, не сильно глубокие.

Потом подготовить маринад, для этого беру:

растительное масло - 40 мл.

чеснок - 2 зубчика

горчица - 1 ч. л.

сок лимона - 1 ст. л.

черный молотый перец по вкусу

Все ингредиенты смешиваю и пропускаю чеснок через чеснокодавилку, хорошо перемешиваю.

Затем смазываю камбалу маринадом и обязательно заполняем надрезы, оставляем рыбу на 15-20 минут.

Пока рыба маринуется беру картофель 5 штук и нарезаю его тонкими кружками.

Дальше беру форму для запекания, смазываю ее сливочным маслом и выкладываю один слой из картофеля.

Сверху тонко смазываю майонезом или можно взять сметану.

Потом беру две луковицы и нарезаю их полукольцами. Лук укладываю сверху на картофель.

Следом на лук кладу второй слой из картофеля, смазываю тонко майонезом и убираю в духовку запекаться на 25 минут при 180 градусах на режиме верх/низ.

Когда картофель запечется, достаю его и сверху кладу промаринованную камбалу, смазываю оставшейся заправкой и убираю в духовку запекаться на 20 минут при 180 градусах на режим верх/низ.

Рыба получается сочной, в ароматной горчичной заправке с картофельным гарниром, это действительно очень вкусно! Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!

https://zen.yandex.ru/media/merelkitchen/drug-pova...6194e27375b84d4a160eedb2?&