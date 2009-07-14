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Друг повар из Сочи показал как они готовят у себя в ресторане камбалу «по-сочински»: очень вкусно, приготовил так же, делюсь
Не знаете как вкусно и просто приготовить камбалу? Тогда этот рецепт то, что нужно! Я и сам раньше очень редко готовил камбалу, но после того, как друг повар из Сочи поделился рецептом, делаю это намного чаще.
Камбала очень вкусная рыба, а если правильно ее приготовить, то будет еще вкуснее! Мой друг уже много лет работает поваром в одном небольшом ресторанчике в Сочи и одно из блюд, которое пользуется у них популярностью и которое часто заказывают, это камбала «по-сочински».
Рецепт очень простой, но рыба получается нежная, просто тает во рту, любителям рыбы точно понравится.
У меня были две небольших тушки рыбы. Камбалу нужно промыть под водой и убрать плавники и хвост, делается это очень просто и быстро с помощью кулинарных ножниц. Если любите хрустеть поджаристыми плавниками, то этот момент пропустите.
На рыбе нужно сделать надрезы ножом по всей поверхности, не сильно глубокие.
Потом подготовить маринад, для этого беру:
Все ингредиенты смешиваю и пропускаю чеснок через чеснокодавилку, хорошо перемешиваю.
Затем смазываю камбалу маринадом и обязательно заполняем надрезы, оставляем рыбу на 15-20 минут.
Пока рыба маринуется беру картофель 5 штук и нарезаю его тонкими кружками.
Дальше беру форму для запекания, смазываю ее сливочным маслом и выкладываю один слой из картофеля.
Сверху тонко смазываю майонезом или можно взять сметану.
Потом беру две луковицы и нарезаю их полукольцами. Лук укладываю сверху на картофель.
Следом на лук кладу второй слой из картофеля, смазываю тонко майонезом и убираю в духовку запекаться на 25 минут при 180 градусах на режиме верх/низ.
Когда картофель запечется, достаю его и сверху кладу промаринованную камбалу, смазываю оставшейся заправкой и убираю в духовку запекаться на 20 минут при 180 градусах на режим верх/низ.
Рыба получается сочной, в ароматной горчичной заправке с картофельным гарниром, это действительно очень вкусно! Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!
https://zen.yandex.ru/media/merelkitchen/drug-pova...6194e27375b84d4a160eedb2?&
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|Смак!/овощные блюда
Смак!/рыба и морепродукты
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