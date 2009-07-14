Друзья, рекомендую этот рецепт, пирог обалденный получается!



А начинку делаю любую: и консерву рыбную с жар.луком, и с нарезными яблоками с сахаром и с обж.фаршем. А с полужареной капустой вообще отпад.180 градусов в духовке и минут на 20. Уоля! Часто пеку такой пирог. Быстро и вкусно. Палочка выручалочка для занятой хозяюшки!



Ингредиенты:

1 стакан сметаны (или кефира)

1 стакан майонеза

3 шт. курuных яйца

1 стакан муки

0,5 ч. ложки соды, погашенной уксусом

0,5 пакетика разрыхлuтеля для теста

соль – по вкусу.

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Начинка:

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1 вариант:

2 банки сайры;

2 вар. яйца;

2 больших луковицы порезать и поджарить;

зелень.

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2 вариант:

4-5 отварных яиц;

зеленый лук.

соль.

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3 вариант:

отварная курица;

сыр сулугуни, потертый на терке;

зелень.

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А так же: - обжаренные грибы с луком.

- картофельное пюре с обжаренными грибами и луком.

- капуста, обжаренная с луком, с добавлением отварного яйца.

- мясной фарш с рисом и т.п..

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Приготовление:

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Муку смешать с разрыхлителем.

Яйца взбить с щепоткой соли, добавить майонез, сметану, соду – перемешать, и всыпать муку с разрыхлителем. Массу хорошо взбить. Полученная консистенция теста – очень густая сметана.

Форму смазать маслом и выливаем на него половину теста. Сверху выложить начинку, которую залить второй половиной теста. Противень с пирогом ставим для выпекания в духовку при температуре 180-200°С. минут на 40.

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Приятного аппетита