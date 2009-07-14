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Друзья, рекомендую этот рецепт, пирог обалденный получается
Друзья, рекомендую этот рецепт, пирог обалденный получается!
А начинку делаю любую: и консерву рыбную с жар.луком, и с нарезными яблоками с сахаром и с обж.фаршем. А с полужареной капустой вообще отпад.180 градусов в духовке и минут на 20. Уоля! Часто пеку такой пирог. Быстро и вкусно. Палочка выручалочка для занятой хозяюшки!
Ингредиенты:
1 стакан сметаны (или кефира)
1 стакан майонеза
3 шт. курuных яйца
1 стакан муки
0,5 ч. ложки соды, погашенной уксусом
0,5 пакетика разрыхлuтеля для теста
соль – по вкусу.
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Начинка:
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1 вариант:
2 банки сайры;
2 вар. яйца;
2 больших луковицы порезать и поджарить;
зелень.
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2 вариант:
4-5 отварных яиц;
зеленый лук.
соль.
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3 вариант:
отварная курица;
сыр сулугуни, потертый на терке;
зелень.
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А так же: - обжаренные грибы с луком.
- картофельное пюре с обжаренными грибами и луком.
- капуста, обжаренная с луком, с добавлением отварного яйца.
- мясной фарш с рисом и т.п..
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Приготовление:
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Муку смешать с разрыхлителем.
Яйца взбить с щепоткой соли, добавить майонез, сметану, соду – перемешать, и всыпать муку с разрыхлителем. Массу хорошо взбить. Полученная консистенция теста – очень густая сметана.
Форму смазать маслом и выливаем на него половину теста. Сверху выложить начинку, которую залить второй половиной теста. Противень с пирогом ставим для выпекания в духовку при температуре 180-200°С. минут на 40.
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Приятного аппетита
|Рубрики:
|Смак!/выпечка
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