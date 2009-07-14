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Друзья, рекомендую этот рецепт, пирог обалденный получается

Четверг, 11 Ноября 2021 г. 17:57 + в цитатник

 

Друзья, рекомендую этот рецепт, пирог обалденный получается!

А начинку делаю любую: и консерву рыбную с жар.луком, и с нарезными яблоками с сахаром и с обж.фаршем. А с полужареной капустой вообще отпад.180 градусов в духовке и минут на 20. Уоля! Часто пеку такой пирог. Быстро и вкусно. Палочка выручалочка для занятой хозяюшки!


Ингредиенты:
🍴1 стакан сметаны (или кефира)
🍴1 стакан майонеза
🍴3 шт. курuных яйца
🍴1 стакан муки
🍴0,5 ч. ложки соды, погашенной уксусом
🍴0,5 пакетика разрыхлuтеля для теста
🍴соль – по вкусу.

Начинка:

1 вариант:
🐟2 банки сайры;
🐟2 вар. яйца;
🐟2 больших луковицы порезать и поджарить;
🐟зелень.

2 вариант:
🥚4-5 отварных яиц;
🥚зеленый лук.
🥚соль.

3 вариант:
🍗отварная курица;
🍗сыр сулугуни, потертый на терке;
🍗зелень.

А так же: - обжаренные грибы с луком.
- картофельное пюре с обжаренными грибами и луком.
- капуста, обжаренная с луком, с добавлением отварного яйца.
- мясной фарш с рисом и т.п..

Приготовление:

Муку смешать с разрыхлителем.
Яйца взбить с щепоткой соли, добавить майонез, сметану, соду – перемешать, и всыпать муку с разрыхлителем. Массу хорошо взбить. Полученная консистенция теста – очень густая сметана.
Форму смазать маслом и выливаем на него половину теста. Сверху выложить начинку, которую залить второй половиной теста. Противень с пирогом ставим для выпекания в духовку при температуре 180-200°С. минут на 40.

Приятного аппетита

Вкусные истории|Любимые Рецепты | Советы по дому
Рубрики:  Смак!/выпечка
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Процитировано 34 раз
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