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Рецептов много, но этот особенный: нежное тесто и много начинки
Приготовить может даже ребенок - просто и очень вкусно!
Друзья, я рада всех приветствовать на моей кухне! Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной!
Сегодня печем один из моих любимых пирогов-рулетов, продукты для него найдутся у каждого. А ещё начинку можно выбрать любую на ваше усмотрение: ягоды и фрукты, творог, орехи, различные джемы и варенья и т.п.
Для вашего удобства, полный список ингредиентов пропишу, и прикреплю в первом комментарии под этой статьей!
В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар, растительное масло и ванилин.
Кстати, творог можно заменить на творожную массу.
Взбить до однородной консистенции при помощи блендера или миксера.
Добавить просеянную муку и разрыхлитель.
Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Накрыть чистым полотенцем и дать отдохнуть 25 - 30 минут.
Тем временем можно подготовить начинку. У меня сегодня курага и джем манго - очень вкусное сочетание.
Курагу мою и нарезаю небольшими кубиками. Если сухофрукты пересушенные, то можно залить кипятком и дать постоять 15 минут - напитаться влагой.
Часто использую смородиновое или кизиловое варенье. Кислинка в пирогах лишней не бывает.
Тесто раскатать в пласт 0,5 см.
Ровным слоем распределить джем и посыпать курагой, изюмом, орехами.
Свернуть в рулет и отступив от одного края 5 сантиметров, сделать продольный разрез до конца другого края.
Заплести края косичкой: друг на дружку внахлест.
Переложить рулет на противень застеленный пергаментной бумагой. Сверху смазать желтком с молоком 1:1
Выпекать 35 минут при 180 градусов.
https://zen.yandex.ru/media/simferopol/receptov-mn...hinki-616e7b5ce649aa36edb447b1
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