Приготовить может даже ребенок - просто и очень вкусно!

Друзья, я рада всех приветствовать на моей кухне! Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной!

Сегодня печем один из моих любимых пирогов-рулетов, продукты для него найдутся у каждого. А ещё начинку можно выбрать любую на ваше усмотрение: ягоды и фрукты, творог, орехи, различные джемы и варенья и т.п.

Для вашего удобства, полный список ингредиентов пропишу, и прикреплю в первом комментарии под этой статьей!

Начнём:

В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар, растительное масло и ванилин.

Кстати, творог можно заменить на творожную массу.

Взбить до однородной консистенции при помощи блендера или миксера.

Добавить просеянную муку и разрыхлитель.

Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Накрыть чистым полотенцем и дать отдохнуть 25 - 30 минут.

Тем временем можно подготовить начинку. У меня сегодня курага и джем манго - очень вкусное сочетание.

Курагу мою и нарезаю небольшими кубиками. Если сухофрукты пересушенные, то можно залить кипятком и дать постоять 15 минут - напитаться влагой.

Часто использую смородиновое или кизиловое варенье. Кислинка в пирогах лишней не бывает.

Тесто раскатать в пласт 0,5 см.

Ровным слоем распределить джем и посыпать курагой, изюмом, орехами.

Свернуть в рулет и отступив от одного края 5 сантиметров, сделать продольный разрез до конца другого края.

Заплести края косичкой: друг на дружку внахлест.

Переложить рулет на противень застеленный пергаментной бумагой. Сверху смазать желтком с молоком 1:1

Выпекать 35 минут при 180 градусов.

https://zen.yandex.ru/media/simferopol/receptov-mn...hinki-616e7b5ce649aa36edb447b1