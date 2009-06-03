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Создан: 03.06.2009
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Написано: 52157


Диетический Яблочный Пирог 🥧 Без Сахара и Муки

Четверг, 16 Марта 2023 г. 16:42 + в цитатник



150 г овсяных хлопьев
100г творога
50 г сметаны, кефира или йогурта
40 г мёда
3 средних яйца
2 средних яблока
0,5 ч. ложки молотой корицы
1 ч. ложка разрыхлителя для теста
щепотка соды
щепотка соли
загружено (26) (244x206, 7Kb)
Рубрики:  Пироги,пирожки.Тесто.Кексы.
Постный стол.Диетические блюда.Живая еда.


Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 16 Марта 2023 г. 20:04 (ссылка)
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