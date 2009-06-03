Записи Друзья Комментарии
Сахарина
Аватар Сахарина

 -Настольные игры онлайн

Место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.
Очки
6805
3399
2845
1315
1020
869
830
729
605
0

 -

Радио в блоге
[Этот ролик находится на заблокированном домене]

Добавить плеер в свой журнал
© Накукрыскин

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Сахарина

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.06.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 42765


КЛУБНИЧНОЕ ЖЕЛЕ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ

Воскресенье, 19 Января 2020 г. 19:57 + в цитатник
82603165_2374624722642327_299773633335656448_o (700x466, 36Kb)
КЛУБНИЧНОЕ ЖЕЛЕ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ
👉 100 грамм - 64.95 ккал
👉 Б/Ж/У - 10.86/0.32/4.35

Ингредиенты:
● Обезжиренный творог - 500 гр
● Клубника - 350 гр.
● Молоко 1% - 200 мл.
● Желатин - 30 гр.
● Подсластитель - по вкусу

Приготовление:
Готовим ягодное желе: 15 граммов желатина замачиваем в 50 мл холодной воды (соке). Остальные 15 гр. замачиваем в молоке для творожного слоя, затем ставим на паровую баню и мешаем до полного растворения желатина.
Берем силиконовую формочку, выкладываем в нее наши ягоды. Заливаем ягоды подготовленным желе, и ставим силиконовую форму в холодильник - пусть застывает.
Пока желе застывает, при помощи блендера взбиваем творог, подсластитель, молоко с желатином подготовленное. У нас получается творожный крем. Когда желе в холодильнике застынет, сверху в силиконовую формочку выкладываем наш творожный крем и опять ставим в холодильник для окончательного застывания. Когда застынет полностью - ставим на стол.
***
Приятного аппетита!
Рубрики:  Конфеты.десерты. сладкое.Ликеры. е


Процитировано 17 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте