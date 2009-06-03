КЛУБНИЧНОЕ ЖЕЛЕ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ👉 100 грамм - 64.95 ккал👉 Б/Ж/У - 10.86/0.32/4.35Ингредиенты:● Обезжиренный творог - 500 гр● Клубника - 350 гр.● Молоко 1% - 200 мл.● Желатин - 30 гр.● Подсластитель - по вкусуПриготовление:Готовим ягодное желе: 15 граммов желатина замачиваем в 50 мл холодной воды (соке). Остальные 15 гр. замачиваем в молоке для творожного слоя, затем ставим на паровую баню и мешаем до полного растворения желатина.Берем силиконовую формочку, выкладываем в нее наши ягоды. Заливаем ягоды подготовленным желе, и ставим силиконовую форму в холодильник - пусть застывает.Пока желе застывает, при помощи блендера взбиваем творог, подсластитель, молоко с желатином подготовленное. У нас получается творожный крем. Когда желе в холодильнике застынет, сверху в силиконовую формочку выкладываем наш творожный крем и опять ставим в холодильник для окончательного застывания. Когда застынет полностью - ставим на стол.***Приятного аппетита!