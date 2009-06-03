Воскресенье, 19 Января 2020 г. 19:57
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КЛУБНИЧНОЕ ЖЕЛЕ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ
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КЛУБНИЧНОЕ ЖЕЛЕ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ
👉 100 грамм - 64.95 ккал
👉 Б/Ж/У - 10.86/0.32/4.35
Ингредиенты:
● Обезжиренный творог - 500 гр
● Клубника - 350 гр.
● Молоко 1% - 200 мл.
● Желатин - 30 гр.
● Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Готовим ягодное желе: 15 граммов желатина замачиваем в 50 мл холодной воды (соке). Остальные 15 гр. замачиваем в молоке для творожного слоя, затем ставим на паровую баню и мешаем до полного растворения желатина.
Берем силиконовую формочку, выкладываем в нее наши ягоды. Заливаем ягоды подготовленным желе, и ставим силиконовую форму в холодильник - пусть застывает.
Пока желе застывает, при помощи блендера взбиваем творог, подсластитель, молоко с желатином подготовленное. У нас получается творожный крем. Когда желе в холодильнике застынет, сверху в силиконовую формочку выкладываем наш творожный крем и опять ставим в холодильник для окончательного застывания. Когда застынет полностью - ставим на стол.
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Приятного аппетита!
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