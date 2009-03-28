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Создан: 28.03.2009
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«Яблоки победы»

Пятница, 11 Октября 2024 г. 06:31 + в цитатник

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Прошедший год выдался у нас с вами непростым. И в эти праздничные дни у многих из нас нет сил не только готовить, но и радоваться. Поэтому пирог сегодня у нас очень простой, но от этого не менее вкусный!

С радостью сложнее, но заповеди об этих праздниках даны нам неслучайно: радоваться необходимо – это помогает разогнать тьму. Поэтому зовите в дом друзей и родных и ходите в гости сами. Пеките пироги, нарезайте яблоки с медом, наливайте в бокалы вино. Еврейский народ жив, и где бы мы ни были – в России, в Израиле или в далёкой Австралии, – мы знаем, что даже разбросанные по всему миру, мы – его часть и всё время помним об этом. Так и победим!

Список ингредиентов:

3 яйца
¾ стакана сахара
1 стакан муки
5 яблок
1 пакетик ванильного сахара
2 ч. ложки корицы
1 ч. ложка сахарной пудры для украшения
цедра и сок одного лимона

Способ приготовления

Отделите желтки от белков и взбейте желтки с ванильным и обычным сахаром. Отдельно взбейте белки, смешайте с желтковой смесью, добавьте муку и взбивайте вместе несколько минут. Потом добавьте цедру лимона и перемешайте.

Яблоки порежьте тонкими дольками, полейте соком лимона, посыпьте корицей, используя 1 ½ ложки. Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. Выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей на стол смешайте сахарную пудру с оставшейся корицей и посыпьте этой смесью яблочный пирог. Подать пирог можно с ванильным мороженым или медом. Хорошего и сладкого года!
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Анна Маркова

Рубрики:  =ОБЩИЙ ОТДЕЛ=
=К У Л И Н А Р И Я=


Процитировано 4 раз
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