

Прошедший год выдался у нас с вами непростым. И в эти праздничные дни у многих из нас нет сил не только готовить, но и радоваться. Поэтому пирог сегодня у нас очень простой, но от этого не менее вкусный!



С радостью сложнее, но заповеди об этих праздниках даны нам неслучайно: радоваться необходимо – это помогает разогнать тьму. Поэтому зовите в дом друзей и родных и ходите в гости сами. Пеките пироги, нарезайте яблоки с медом, наливайте в бокалы вино. Еврейский народ жив, и где бы мы ни были – в России, в Израиле или в далёкой Австралии, – мы знаем, что даже разбросанные по всему миру, мы – его часть и всё время помним об этом. Так и победим!



Список ингредиентов:



3 яйца

¾ стакана сахара

1 стакан муки

5 яблок

1 пакетик ванильного сахара

2 ч. ложки корицы

1 ч. ложка сахарной пудры для украшения

цедра и сок одного лимона



Способ приготовления



Отделите желтки от белков и взбейте желтки с ванильным и обычным сахаром. Отдельно взбейте белки, смешайте с желтковой смесью, добавьте муку и взбивайте вместе несколько минут. Потом добавьте цедру лимона и перемешайте.



Яблоки порежьте тонкими дольками, полейте соком лимона, посыпьте корицей, используя 1 ½ ложки. Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. Выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей на стол смешайте сахарную пудру с оставшейся корицей и посыпьте этой смесью яблочный пирог. Подать пирог можно с ванильным мороженым или медом. Хорошего и сладкого года!



Анна Маркова