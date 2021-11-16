

На 81-м году жизни умерла актриса театра и кино Валентина Малявина. Как рассказал агентству «РИА Новости» ее первый супруг Александр Збруев, это произошло 30 октября.



«Очень я сожалею, что это было не объявлено сразу, не сказано, и поэтому люди за это время не могли выразить какие-то соболезнования», — сказал Збруев.



В комментарии «Пятому каналу» Збруев сообщил, что последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье.



Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончив Театральное училище имени Щукина, она с начала 1960-х годов трудилась в столичных театрах и параллельно снималась в кино. Среди фильмов с ее участием — лента Андрея Тарковского «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея», «Король-олень», «Сотрудник ЧК».



В 1978 году карьера Малявиной в кино была прервана. Мертвым был обнаружен ее гражданский муж Станислав Жданько. Сначала актриса проходила подозреваемой по этому делу, потом дело было закрыто. Однако в 1983 году расследование было возобновлено, и Малявину признали виновной в умышленном убийстве. На свободу она вышла в 1988 году по амнистии.



После освобождения Малявина снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России.







