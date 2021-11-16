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«Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина»

Четверг, 11 Ноября 2021 г. 10:33 + в цитатник

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На 81-м году жизни умерла актриса театра и кино Валентина Малявина. Как рассказал агентству «РИА Новости» ее первый супруг Александр Збруев, это произошло 30 октября.

«Очень я сожалею, что это было не объявлено сразу, не сказано, и поэтому люди за это время не могли выразить какие-то соболезнования», — сказал Збруев.

В комментарии «Пятому каналу» Збруев сообщил, что последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье.

Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончив Театральное училище имени Щукина, она с начала 1960-х годов трудилась в столичных театрах и параллельно снималась в кино. Среди фильмов с ее участием — лента Андрея Тарковского «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея», «Король-олень», «Сотрудник ЧК».

В 1978 году карьера Малявиной в кино была прервана. Мертвым был обнаружен ее гражданский муж Станислав Жданько. Сначала актриса проходила подозреваемой по этому делу, потом дело было закрыто. Однако в 1983 году расследование было возобновлено, и Малявину признали виновной в умышленном убийстве. На свободу она вышла в 1988 году по амнистии.

После освобождения Малявина снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России.



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Процитировано 3 раз
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Lasota-63   обратиться по имени Четверг, 11 Ноября 2021 г. 10:43 (ссылка)
ЕЖИЧКА, Светлая память Царство Небесное.
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Лариотик   обратиться по имени Четверг, 11 Ноября 2021 г. 18:42 (ссылка)
Светлая память ! Возраст .....
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Кахетинка   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 04:39 (ссылка)
Красивая была актриса!Светлая память...
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Воспитание

Вторник, 16 Ноября 2021 г. 16:59ссылка
LIUDAVERGUN
Да...красавица...
И 2 автобиографические книги написала...
Но...что_то пошло не так...
Царствие ей небесное!
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 07:59 (ссылка)
Вечная память.
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Аноним   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 08:08 (ссылка)
Лучшие женские глаза СССР!
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боня90   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 09:39 (ссылка)
Светлая память любимой актрисе.
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Людмила_Андреева   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 11:42 (ссылка)
Светлая память...
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Майя_Пешкова   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 15:10 (ссылка)
Светлая память
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Elena_ARVIK   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 21:19 (ссылка)
Непростая у неё судьба. Если в чем была виновата - расплатилась сполна. А роли её незабываемы.
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Olga-56   обратиться по имени Воскресенье, 14 Ноября 2021 г. 19:42 (ссылка)
Светлая память... В фильме "Король- олень" незабываема...
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