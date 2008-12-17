«Релиш» из огурцов делают по-разному: с горчицей, овощами и даже с фруктами, но классический рецепт - именно с маринованными огурчиками. Этот соус делают и как заготовку на зиму. Он отлично подходит к хот-догам, а так же его добавляют в салаты из любых овощей, подают с ним любые виды мяса, птицы и рыбы в отварном или запеченном виде, так же он подходит к рису и картофелю. Сегодня я его приготовлю к купатам из индейки и возьму с собой на огород.

огурец (небольшие маринованные огурцы, я взяла 9 шт. корнишонов) — 3 шт.перец болгарский (небольшой) — 1 шт.сельдерей черешковый — 1 шт.лук репчатый (небольшая луковица) — 1 шт.семена горчицы — 1 ч. л.уксус (винный) — 75 мл.сахар (по вкусу) — 2 ч. л.соль (я добавила 1 щепотку) — по вкусуМелко порубите овощи. В этот соус всё нарезается очень мелко. Смешайте их в миске. Добавьте горчицу в зёрнах и винный уксус. Перемешайте.Выложите в кастрюльку и поставьте на огонь. Варите на маленьком огне до загустения.Далее добавьте сахар и соль по вкусу. Перемешайте, поварите с минуту и снимите с огня. Пусть соус остынет. Приготовьте баночки.Это классический соус - «релиш». Я возьму его с собой на природу. Не забуду чиабатту.Для соуса я прихвачу с собой купаты из индейки «Деликатесные» ТМ «Индилайт».На месте обжарю их на сковороде-гриль. АХ, ОЧЕНЬ вкусные! Попробуйте! Просто удовольствие от их поедания!На той же сковороде обжарю ломти чиабатты. Подам, выложив на неё соус - «релиш». Можно его есть вприкуску с купатами.Любителям остренького кисло-сладкого рекомендую!«Релиш» - не только соус, это и заправка, а так же и закуска. Именно поэтому он прекрасно сочетается с огромным количеством блюд. Если поэкспериментировать, то можно в него добавить какой-то сладкий фрукт. Результат будет отменный. Особенность закуски - мелкое шинкование ингредиентов. Они никогда не измельчаются в пасту. «Релиш» - блюдо нескольких народов мира. Рецептура появилась в Индии, а затем была вывезена англичанами и постепенно распространилась по Европейскому континенту и по Америке.слова и фото автора